Indignació a Sagunt pel logotip d’una penya amb una dona agredida sexualment per un toro
La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre veu «denigrant» la imatge oferta durant aquestes festes d’interès turístic autonòmic i demana explicacions a l’Ajuntament
Mónica Arribas
L’acabament de les festes patronals de Sagunt la setmana passada no ha esborrat la indignació d’alguns veïns davant el logo exhibit amb total naturalitat durant les celebracions per una de les seves 85 penyes, l’anomenada des de fa anys «Un forat és un forat». Aquí, per reforçar el caràcter sarcàstic del nom del col·lectiu, es veu una dona totalment despullada mentre un toro l’agredeix sexualment.
La imatge es va poder veure en diverses ocasions durant aquestes celebracions, que estan considerades festes d’interès turístic autonòmic des de l’any passat. La raó és que els integrants d’aquesta penya la lluïen a les samarretes i fins i tot en bosses de paper, però també en el cadafal que la penya té al recinte taurí; un lloc a les grades del qual acudeixen centenars de persones, i, entre elles, tant joves com menors de totes les edats.
Una vegada acabades aquestes celebracions, la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre no ha passat per alt el fet i l’ha lamentat. «La penya taurina Un forat és un forat ha exhibit durant les festes patronals, en samarretes i al seu cadafal, la imatge d’un toro sotmetent sexualment una dona despullada. I ho ha fet tranquil·lament, al carrer, davant de tot el poble, sense que ningú amb poder per dir alguna cosa hagi obert la boca», afirmaven des de l’entitat a Levante-EMV.
Per al col·lectiu, és «obvi» que «això no és una fantasia compartida, és una escena de submissió disfressada de broma de poble». Per això, remarquen: «La diferència és senzilla, tot i que a alguns els costi entendre-la. El desig s’escull. Això no escull res: és un cos de dona posat allà perquè la gent rigui a costa seva. No hi ha gaudi en aquesta imatge. Hi ha una humiliació amb forma de samarreta».
«L’excusa de sempre»
La coordinadora deixa clar que no està al·ludint a una «agressió sexual» o «delicte penal». «Parlem d’una altra cosa, més relliscosa i per això més còmoda per a qui l’exhibeix: una imatge denigrant que es cola a la festa amb l’excusa de sempre –«és una broma», «no siguis exagerada», «això és tradició»–. La mateixa cançó de sempre perquè les dones callem i aplaudim la nostra pròpia caricatura».
Segons el seu parer, les coses han canviat i «les que venen darrere ja no s’ho empassen». «Han crescut sabent que el cos d’una dona no és terreny de ningú més que d’ella mateixa, i no normalitzaran que el seu poble continuï representant una dona sotmesa com si fos motiu de riure. La festa que necessita degradar una dona per fer gràcia no és festa: és un acudit caducat».
També al·ludeix al nom de la penya per assegurar, en relació amb els forats, que «en els nostres no hi cap ni la dreta ni l’extrema dreta, ni cap discurs que tracti el cos de les dones com un territori obert a la burla o a la submissió. Decidim nosaltres què hi entra i què no. I aquesta imatge, sens dubte, no hi entra».
Pregunta als governants locals
Per això, llança una pregunta als governants locals que li volen fer també per escrit: «Ho heu vist o no? Perquè si heu trepitjat el recinte festiu, és difícil creure que aquesta imatge no us hagi cridat l’atenció. I si l’heu vist i no heu dit res, això també és una resposta».
També qüestionen si hi ha diners públics darrere i demanen explicacions. «Volem saber si aquesta penya rep subvencions, cessió d’espai o qualsevol ajuda, directa o indirecta, sortida del pressupost municipal de festes», apunten. I remarquen: «No demanem que s’acabi la festa. Demanem que s’acabi la festa que es construeix humiliant dones per fer gràcia».
Així, exigeixen que l’Ajuntament «revisi els permisos, aclareixi on van els diners públics, i deixi de mirar cap a una altra banda» , ja que, segons la seva opinió, «el silenci, aquí, també és una posició».
En canvi, recalquen que «la dignitat de les dones no està en discussió. Ni en festes, ni fora d’elles».
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