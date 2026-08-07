Crisi migratòria
Manuel Aparcero, el metge forense que es va enfrontar a la gran crisi de Ceuta: «Arribaven nadons i nens petits, ningú està preparat per a una tragèdia així»
El director de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de la ciutat autònoma relata el drama humà que va suposar l’entrada massiva de migrants la setmana passada, un succés que suma 80 morts
Clara Campos
Quan Manuel Aparcero Fernández del Campo (Chipiona, Cadis, 1979) es va desplaçar a la platja del Tarajal (Ceuta) per fer l’aixecament del cadàver de la primera víctima de la crisi migratòria que va esclatar el 30 de juliol, no esperava trobar-se amb un infern. Va ser el primer metge forense a arribar. «La imatge era dantesca, no havia vist mai una cosa així en 20 anys de professió», explica en conversa amb aquest diari.
Des del 6 d’octubre del 2025 és el director de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Ceuta – dependent del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts–, tot i que abans havia exercit en diferents destinacions, des d’Almeria fins a Girona, passant per Madrid, Toledo –on va ser cap de secció de Psiquiatria Forense– o Cadis, on té la plaça, ja que a la ciutat autònoma està en comissió de servei. «A cap d’aquests llocs havia hagut d’afrontar una tragèdia d’aquesta magnitud, amb un drama humà tan impressionant al darrere», reconeix.
Salvant vides a la platja
El que més va impactar aquest gadità a l’arribar a la platja va ser veure nens de l’edat dels seus fills creuant la tanca i tirant-se al mar per arribar a Ceuta. «També hi havia a l’aigua nadons i petits de tot just 3 o 4 anys», recorda. Malgrat el cop emocional, Aparcero es va posar «l’uniforme de feina» per poder fer la seva tasca i gestionar el millor possible la situació. En un primer moment, fins i tot va haver d’intervenir junt amb la Guàrdia Civil i la Creu Roja per salvar la vida de persones que arribaven a la vora en parada cardiorespiratòria.
«Quan vaig arribar em vaig adonar que ens enfrontàvem a un succés de víctimes múltiples i que necessitaríem més recursos per poder tirar endavant la feina», assegura. Aquest tipus d’esdeveniments es caracteritzen per ser imprevistos, impredictibles i sobtats, i la gestió dels recursos i les necessitats en temps real és fonamental. La setmana anterior hi havia hagut un repunt de morts a la frontera, tot i que, assegura, no va ser significatiu.
«Per exemple, un accident d’avió és un esdeveniment únic en el temps, però en aquest cas ha sigut progressiu, perquè quan feia un aixecament de cadàver, n’arribava un altre, de manera simultània, i vam haver de combinar aquesta tasca amb la realització d’autòpsies», relata.
80 autòpsies realitzades
Aquests dies ha treballat amb tècnics i forenses arribats de Càceres, Salamanca, Valladolid, Guadalajara, Albacete i Toledo. De moment, s’han fet 80 autòpsies, tot i que no es descarta l’arribada de més cossos mentre vagin passant les hores.
Aquests professionals van marxar ahir, tot i que entrarà un reforç en les pròximes hores per fer la feina pendent, ja que un succés d’aquestes característiques, explica, requereix un gran treball posterior, com la realització d’informes o identificacions. De posar-se en contacte amb les famílies dels morts se n’encarrega l’Oficina Ante Mortem, que està integrada per la Guàrdia Civil i un representant de l’Institut de Medicina Legal i Ciència Forense.
Seqüeles psicològiques dels professionals
Els professionals que treballen amb persones mortes solen estar avesats a enfrontar-se a situacions dramàtiques, però una tragèdia d’aquestes característiques pot fins i tot deixar seqüeles psicològiques en els que hi participen. «Ningú està preparat per enfrontar-se a una situació així», assegura.
Després d’uns dies molt intensos de feina i en l’aspecte emocional, Aparcero, que també exerceix de professor de l’àrea de Medicina Legal de la Facultat de Medicina de la Universitat de Cadis, té un record afectuós tant per als seus alumnes com per als mestres.
Expert en patologia de la submersió
Entre aquests últims, Agustín Sibón Olano. «Jo tinc experiència en la patologia de la submersió [ofegament] perquè un dels meus millors amics, que a més és un company a qui li tinc moltíssima estima, és el cap de servei de patologia forense de l’Institut de Medicina Legal de Cadis, el director de la meva tesi doctoral, i ell em va ensenyar tot el que sé sobre aquest tema», explica agraït.
També recorda el que va ser director de Ceuta de l’institut i ara ho és de Cadis, «un altre gran amic i company, el metge forense Ángel Macías Guerrero, de qui he rebut savis consells, ja que va viure situacions semblants, tot i que no de tal magnitud», continua.
Respecte als seus estudiants, espera que cap s’hagi d’enfrontar al llarg de la seva carrera a un drama d’aquesta magnitud. «No sol ser l’habitual, però és important explicar als alumnes tot això que ha passat i com hem intentat gestionar en temps real recursos i necessitats», assenyala.
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