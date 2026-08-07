Temporal a Catalunya
Protecció Civil desactiva l’alerta per fortes pluges però l’RL4 continua sense servei entre Calaf i Manresa
A Montsec d’Ares van caure 78 l/m2 en les últimes hores
Un temporal de pluja i calamarsa escombra Catalunya i talla tres línies de Rodalies
Germán González
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) una vegada finalitzats els avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. No s’han registrat incidències destacades per aquest episodi de pluja, més enllà del tall d’alguns trams del servei de Rodalies a conseqüència d’alguna caiguda d’un arbre, afectació a la catenària o inundacions.
En aquests moments, es manté interrompuda la circulació en la línia RL4 entre Calaf i Manresa, però ja s’ha habilitat transport alternatiu per carretera, segons Rodalies. Tampoc hi ha cap carretera afectada.
Alguns dels registres més destacats del dia van ser els 78,7 l/m2 caiguts en les últimes hores a Montsec d’Ares, Sant Salvador de Guardiola (58,5 l/m2), Das (54,6 l/m2) i Santa Coloma de Farners (50,2 l/m2).
Al voltant de les nou del vespre, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va informar que els cabals de rius i rieres de la zona nord de Girona i de la Catalunya Central s’estaven normalitzant i va tancar els avisos hidrològics per a les comarques del Gironès, la Selva, Osona i el Pla de l’Estany.
Balanç d’incidències
Entre dijous al migdia i les vuit del matí d’aquest divendres el telèfon d’emergències 112 ha rebut 410 trucades, que han generat 182 expedients d’actuació per part de sanitaris, policia o bombers. Per comarques, des d’on s’han rebut més avisos són el Vallès Oriental (34,72%), el Bages (13,61%) i la Selva (10,56%). El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que no ha hagut de fer cap servei relacionat amb l’episodi de pluges.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han rebut, des del migdia de dijous (12.00 hores) fins al matí de divendres (8.00 hores), 218 avisos per serveis relacionats amb les tempestes. La majoria dels serveis han estat relacionats amb inundacions de plantes baixes i carrers, embornals obstruïts, branques i arbres caiguts, i incidències amb elements de la via pública, com cablatge, pals de llum i mobiliari urbà amb risc de caure. La franja horària en la qual els Bombers van rebre més avisos va ser entre les sis i les vuit hores de la tarda de dijous, amb un total de 110 avisos en aquelles dues hores.
Els Bombers de la Generalitat també han estat fent seguiment de la caiguda de llamps que ha acompanyat la tempesta i han treballat en diversos incendis de vegetació per tot el país. Els més destacats són els incendis de Cabanelles (Alt Empordà) i la Llacuna (Anoia), tots dos ja estabilitzats.
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