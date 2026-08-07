Un temporal de pluja i calamarsa escombra Catalunya i talla tres línies de Rodalies
El telèfon d’emergències 112 va rebre 370 trucades, la majoria de la Catalunya Central. La comarca amb més avisos va ser el Vallès Oriental, amb 121.
Germán González
Una tempesta –amb pluges intenses, calamarsa de fins a més de dos centímetres, abundant activitat elèctrica i fortes ratxes de vent– va descarregar ahir de manera desigual a bona part de Catalunya. En algunes zones el temporal va tenir un fort impacte i va afectar tres línies de Rodalies. Des de la primavera Catalunya no registrava un episodi de pluges tan extens després d’un juny i un juliol marcadament secs.Una tempesta –amb pluges intenses, calamarsa de fins a més de dos centímetres, abundant activitat elèctrica i fortes ratxes de vent– ha descarregat aquest dijous de manera desigual a bona part de Catalunya. En algunes zones el temporal ha tingut un fort impacte i ha afectat tres línies de Rodalies. Des de la primavera Catalunya no registrava un episodi de pluges tan extens, després d’un juny i un juliol marcadament secs.
Entre les incidències més destacades hi va haver el tall de diversos trams de les línies de Rodalies: l’R3, per la caiguda d’un arbre entre les estacions de Vic i Ripoll, el servei de la qual es va restablir abans de les nou del vespre; l’R11, entre Maçanet-Massanes i Girona, per una incidència a la catenària, i l’RL4, entre Calaf i Manresa, per inundacions a la via.Entre les incidències més destacades figura el tall de diversos trams de les línies de Rodalies: la R3, per la caiguda d’un arbre entre Vic i Ripoll i el servei de la qual ha sigut restablert abans de les nou del vespre; la R11, entre Maçanet-Massanes i Girona per una incidència a la catenària, i la RL4, entre Calaf i Manresa, per inundacions a la via.
El temporal també va provocar afectacions lleus a les carreteres: a conseqüència de les fortes pluges, es va tallar la C-63 a l’altura de Brunyola en sentit Girona i un carril de la C-25 a Rajadell, en sentit Manresa, en tots dos casos per acumulació d’aigua a la calçada. També es va produir un despreniment de roques a l’N-145, carretera que uneix la Seu d’Urgell i Andorra, que va obligar a establir un pas alternatiu. La incidència es va resoldre hores després.El temporal també ha provocat afectacions lleus a les carreteres: a conseqüència de les fortes pluges, s’ha tallat la C-63 a l’altura de Brunyola en sentit Girona i un carril de la C-25 a Rajadell, en sentit Manresa, en tots dos casos per acumulació d’aigua a la calçada. També s’ha produït un despreniment de roques a la N145, carretera que uneix la Seu d’Urgell i Andorra, que ha obligat a establir un pas alternatiu: la incidència s’ha resolt hores després.
El Servei Català de Trànsit va constatar una circulació més densa en nombrosos punts del territori on va ploure amb més intensitat. Al migdia, Protecció Civil va instar a desplaçar-se només en cas d’estricta necessitat.Trànsit també ha constatat una circulació més densa en nombrosos punts del territori on ha plogut amb més intensitat. Al migdia, Protecció Civil havia instat a desplaçar-se només en cas necessari pel risc de tempesta.
De nord a sud
Les pluges van escombrar Catalunya del nord cap al sud. Les precipitacions van començar a la Cerdanya i l’Alt Urgell i, des d’allà, es van desplaçar cap al sud, i van afectar nombroses localitats del litoral i el prelitoral, entre les quals Barcelona.Les pluges han escombrat Catalunya del nord cap al sud. Les precipitacions han començat a la Cerdanya i l’Alt Urgell i, des d’allà, s’han desplaçat cap al sud, afectant nombroses localitats del litoral i el prelitoral, entre elles Barcelona.
Les localitats amb més acumulació d’aigua en només mitja hora van ser Sant Salvador de Guardiola (Bages), amb 58,4 l/m²; Das (Cerdanya), amb 54,6 l/m², i Santa Coloma de Farners (Selva), amb 47,3 l/m². Precisament, la tempesta va deixar aquest municipi una hora sense subministrament elèctric i va provocar petites inundacions en alguns baixos, especialment al nucli antic. En total, els Bombers de la Generalitat van rebre 14 avisos a la localitat: quatre d’aquests de persones atrapades en ascensors a conseqüència de l’apagada.Les localitats amb més acumulació d’aigua en mitja hora han sigut Sant Salvador de Guardiola (Bages), amb 58,4 l/m²; Das (Cerdanya), amb 54,6 l/m², i Santa Coloma de Farners (Selva), amb 47,3 l/m². Precisament, la tempesta ha deixat aquest municipi una hora sense subministrament elèctric i ha provocat petites inundacions en alguns baixos, especialment al nucli antic. En total, els Bombers de la Generalitat han rebut 14 avisos a la localitat: quatre d’aquests de persones atrapades en ascensors a conseqüència de l’apagada.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs van ser localment de caràcter "torrencial", tot i que no es van registrar danys significatius. Altres municipis afectats pel temporal van ser Artés, Girona, Palol de Revardit i Besalú. La pedra caiguda en pocs minuts va trencar els vidres d’alguns vehicles a la Vall de Bianya.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs han sigut localment de caràcter "torrencial", tot i que no s’han registrat danys significatius. Altres municipis afectats pel temporal han sigut les poblacions d’Artés, Girona, Palol de Revardit i Besalú. En aquest sentit, la pedra caiguda en pocs minuts ha arribat a trencar els vidres d’alguns vehicles a la Vall de Bianya. Entre el migdia i les vuit de la tarda, el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 370 trucades relacionades amb les tempestes i el fort vent. La comarca amb més avisos va ser el Vallès Oriental, amb 121, seguida del Bages, amb 45, i la Selva, amb 35.Entre el migdia i les vuit de la tarda, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 370 trucades relacionades amb les tempestes i el fort vent. La comarca amb més avisos ha sigut el Vallès Oriental, amb 121, seguida del Bages, amb 45, i la Selva, amb 35.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat van rebre 161 avisos pel temporal, principalment a les comarques de Girona i del nord de Barcelona. La majoria de les intervencions van estar relacionades amb inundacions de plantes baixes i carrers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar