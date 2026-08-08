Fabricació espanyola
L’èxit de Celestech: l’única fàbrica espanyola d’ulleres per a l’eclipsi és a Barcelona i produeix fins a 500.000 unitats diàries
La companyia, ubicada a l’Hospitalet, presumeix d’un filtre solar propi, un procés de producció personalitzat i un protocol d’enviament més àgil que els internacionals
La guia definitiva per comprar ulleres de l’eclipsi: on trobar-les, quant valen i 5 coses en què fixar-se per escollir les adequades
Valentina Raffio
Quan el 12 d’agost milions de persones aixequin la vista al cel per admirar el primer eclipsi total de Sol en més d’un segle visible des de la península Ibèrica, moltes ho faran, potser sense saber-ho, amb unes «ulleres de seguretat» i «homologades» fabricades a Barcelona. «Som l’única fàbrica a Espanya que es dedica a la fabricació d’aquests productes», explica, orgullós, Jose Crespo Martínez, de l’equip de Celestech. Darrere d’aquest projecte, explica, no només hi ha un producte essencial per viure un moment tan històric com l’eclipsi, sinó també la història d’una fàbrica aixecada contra rellotge, una aposta per recuperar producció industrial a Europa i un equip que ha convertit la fascinació per l’univers en un projecte empresarial amb capacitat per fabricar centenars de milers d’unitats al dia. «Aquest eclipsi serà la nostra estrena, però les nostres ulleres també s’utilitzaran per al de Luxor de l’any que ve», afirma amb entusiasme en una entrevista amb EL PERIÓDICO.
La fàbrica, que va començar a funcionar a ple rendiment fa tan sols uns mesos, treballa ja en comandes per a l’eclipsi de l’any que ve a Luxor
La història de Celestech comença amb Adam Samuel Levy, fundador de la companyia, que es va passar anys treballant en l’àmbit de l’observació solar, fabricant ulleres d’eclipsi, filtres òptics especialitzats i làmines solars per a grans esdeveniments astronòmics com els eclipsis dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Aquesta experiència, explica, li va permetre detectar una realitat ignorada. I és que, mentre creixia la «febre pels eclipsis» i la demanda mundial de protecció solar per a aquests esdeveniments, Europa gairebé no disposava de fabricants propis. És aleshores que va sorgir la idea de fundar una companyia pròpia. Entre finals del 2024 i principis del 2025, Levy es va posar en marxa per crear una fàbrica a Espanya encarregada d’elaborar aquests productes. «La majoria de les ulleres que es venen són d’importació. A Europa gairebé no hi ha fàbriques especialitzades. I a Espanya, abans de nosaltres, no n’hi havia cap», afirmen els creadors de Celestech.
«Hem aconseguit desenvolupar un filtre solar propi que permet una visió més nítida de l’eclipsi»
Les ulleres d’eclipsi de la companyia presumeixen ara de ser les úniques del seu tipus fabricades a Espanya. «Tenim des de dissenys estàndard fins a opcions personalitzades en diferents materials. Hem aconseguit trobar una fórmula que permet que les ulleres es vegin més robustes i resistents que d’altres. També hem aconseguit desenvolupar un filtre solar propi que proporciona una visió més nítida de l’eclipsi», afirma Crespo. Segons expliquen els impulsors d’aquesta companyia, situada a l’Hospitalet de Llobregat, «tenir la fàbrica aquí mateix permet accelerar la producció i poder fer grans enviaments amb només uns dies de marge» per fugir així de les habituals esperes dels remitents internacionals. «És un luxe poder presumir d’una cosa així a Barcelona», afirma Crespo, mentre explica amb orgull que han rebut comandes de «més d’un milió d’unitats» per part d’institucions espanyoles i d’altres parts del món.
Un filtre amb «secret industrial»
Un dels grans reptes del projecte, afirmen Levy i Crespo, va ser construir una cadena de subministrament des de zero per fabricar aquests productes. Des d’un principi, expliquen, es va decidir apostar per productes europeus i amb criteri de sostenibilitat. «Treballem molt en la traçabilitat de les matèries primeres per entendre d’on ve cada component, com es fabrica i què passa amb cada unitat que surt de la planta», afirma. I després d’un llarg procés de recerca de cada material i cada procés, l’empresa relata amb orgull que el resultat final reflecteix els seus valors. El cartró que s’utilitza per a les muntures, per exemple, compta amb certificació i procedeix de boscos del nord d’Europa gestionats de manera responsable. I les coles usades per a l’acoblament són de base aquosa, no són perjudicials ni per a les persones ni per al medi ambient i són fabricades a Alemanya. «Estem molt contents de poder presumir-ne», comenta Crespo.
La companyia presumeix d’haver seleccionat matèries primeres d’origen europeu i que compten amb criteris de sostenibilitat
La gran fàbrica barcelonina d’ulleres per a eclipsi va començar a operar a ple rendiment fa tan sols uns mesos després d’un llarg procés tècnic de muntatge de màquines especialitzades, adaptació de processos industrials i creació de línies de treball específiques. El filtre solar desenvolupat per la companyia utilitza un polímer propi la fórmula del qual consideren «un secret industrial». «Està compost per diverses capes i dissenyat per bloquejar radiació ultraviolada i infraroja en nivells superiors als exigits per la normativa internacional», comenta Crespo mentre explica que, per aconseguir-ho, l’empresa ha hagut de fer des d’estudis propis dels productes fins a sotmetre’s a tots els processos de certificació oficial i els controls de conformitat fets per inspectors independents. «El resultat és que la nostra lent permet observar el Sol amb un to ataronjat i amb més sensació de relleu, davant la imatge plana que ofereixen altres filtres més bàsics», afirma.
«La nostra lent permet observar el Sol amb un to ataronjat i amb més sensació de relleu, davant la imatge plana que ofereixen altres filtres més bàsics»
En vigílies de l’eclipsi del 12 d’agost, des de la companyia expliquen que fa setmanes que produeixen entre 250.000 i 350.000 ulleres diàries. Tot i que en els dies de més activitat, afirmen, han arribat fins i tot a treure 500.000 unitats al dia. «Hem rebut moltes comandes per a l’eclipsi del 12 d’agost, però no ens quedem aquí. Ja estem treballant per als següents del trio ibèric. Ens arriben ja comandes per a l’eclipsi de Luxor de l’any que ve, que en la seva fase de totalitat durarà més de sis minuts. També estem pensant en el del 2028, que milions de nens veuran des de les escoles», afirma amb entusiasme Crespo, que confia que la demanda per a aquest tipus d’ulleres de protecció continuarà estant a l’alça en els pròxims anys. «La passió per admirar el cel és una cosa que mai hem de perdre», reafirma.
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