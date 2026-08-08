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Dos homes catalans detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones

Els dos arrestats haurien participat en una venda falsa d'or i també estan acusats d'intentar matar una tercera persona

Detenció en una imatge d'arxiu

Detenció en una imatge d'arxiu / Mossos

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ACN

Barcelona

Dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals. Els fets s'haurien produït a la ciutat d'Encarnación, capital del departament d'Itapúa. El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, dos van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.

Segons el comissari Flores, un dels detinguts ja tenia antecedents per estafa i amenaça de mort a Espanya. La policia del Paraguai explica que van arribar al país el mes d'abril. Amb ells, també van detenir tres persones més d'origien bolivià.  

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El diari ABC del Paraguai identifica els dos detinguts com F.B i A.B, pare i fill, naturals de Granollers. El pare ja va ser condemnat el 2014 per tramar el segrest del fill d'un narcotraficant que va conèixer en una presó mentre complia condemna.   

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