Entrevista
José Miguel Viñas, meteoròleg: «La presència de núvols baixos és el que més pot limitar l’observació de l’eclipsi»
L’expert, afiliat a la plataforma Meteored, afirma que el pitjor escenari seria que el 12 d’agost fos un dia molt tempestuós o amb temps borrascós: «És molt poc probable que l’atmosfera evolucioni cap a aquestes condicions»
El Govern activa aquesta setmana un comitè especial per avaluar el risc d’incendi i mal temps a la franja de l’eclipsi
Valentina Raffio
¿Quin és l’escenari meteorològic que més preocupa de cara a l’eclipsi i què impediria per complet l’observació del fenomen?
El pitjor escenari seria que el 12 d’agost fos un dia molt tempestuós o amb temps borrascós, però és molt poc probable que en els dies que queden per a l’eclipsi l’atmosfera evolucioni cap a aquestes condicions desfavorables. Tot apunta que el dia de l’eclipsi dominarà el temps sec, assolellat i molt calorós a la major part de la franja de totalitat.
Ara per ara, ¿és aquest un escenari probable en alguna zona d’Espanya durant la data de l’eclipsi?
L’única zona on es preveuen algunes tempestes a la tarda són les muntanyes del nord-est de la Península i del sud-est. En aquestes àrees sí que es preveu nuvolositat al llarg de la tarda. També pel nord de Galícia i Astúries hi podrà haver núvols.
«Tot apunta que el dia de l’eclipsi dominarà el temps sec, assolellat i molt calorós a la major part de la franja de totalitat»
Es parla molt del «risc de núvols». ¿Quins tipus són realment els més problemàtics per observar un eclipsi com el del 12 d’agost?
La presència de núvols baixos o estratificats és el que més podria limitar l’observació de l’eclipsi. A les zones de muntanya on hi hagi activitat tempestuosa, els cúmuls de gran desenvolupament que donin lloc a alguna tempesta també generen núvols baixos i mitjos que poden arribar a ocupar una gran extensió.
Si finalment l’eclipsi coincidís amb un dia ennuvolat, ¿com canviaria l’experiència d’observació? ¿Continuaria sent possible apreciar alguna de les fases del fenomen o algun canvi en la lluminositat del cel?
Tot i que no es pogués observar directament el disc solar en les diferents fases de l’eclipsi, s’apreciaria un enfosquiment progressiu del cel, perceptible, sobretot, a partir del moment en què el sol està tapat per la lluna al voltant del 70%. A partir d’aquest moment i fins a la totalitat, a part de continuar reduint-se la lluminositat ambiental, tot s’impregna d’una llum cendrosa bastant estranya, diferent de la que passa cada dia quan es pon el sol i s’acosta la nit.
Un altre dels factors que genera preocupació és la calor. ¿Hi ha indicis que es puguin registrar temperatures extremes a la franja de totalitat el 12 d’agost?
El 12 d’agost serà, previsiblement, una jornada molt calorosa. La calor arribarà a ser extrema en algunes zones de la franja de totalitat, com la vall mitjana de l’Ebre, on es podran assolir màximes de 40 ºC. A moltes altres localitats se superaran els 35 ºC.
«El 12 d’agost serà, previsiblement, una jornada molt calorosa. La calor arribarà a ser extrema en algunes zones de la franja de totalitat»
Més enllà dels núvols i la calor, ¿quins altres variables meteorològiques podrien condicionar l’experiència?
La cobertura ennuvolada i la sensació tèrmica (combinació de temperatura i humitat) són, en principi, les variables meteorològiques determinants en aquesta experiència única.
¿Quan començaran a ser realment fiables les previsions meteorològiques per saber quines zones tindran les millors condicions d’observació?
Si en les pròximes actualitzacions dels models de predicció es manté l’escenari de temps anticiclònic i estabilitat atmosfèrica, a partir del cap de setmana es podrà oferir una predicció amb alt nivell de confiança i poca incertesa. Amb un temps més canviant, caldria esperar fins al dia abans (hores abans fins i tot) per saber amb certes garanties quines serien les zones òptimes d’observació.
«Si en les pròximes actualitzacions dels models de predicció es manté l’escenari de temps anticiclònic i estabilitat atmosfèrica, a partir del cap de setmana es podrà oferir una predicció amb alt nivell de confiança»
¿Hi ha zones d’Espanya que, per la seva climatologia habitual a l’agost, parteixin amb avantatge per gaudir de cel serè durant l’eclipsi?
Sens dubte, l’altiplà nord, ja que el temps dominant aquest mes és sec i assolellat, a part de calorós. La zona de Castella i Lleó travessada per la franja de totalitat, amb l’excepció dels monts de Lleó, la muntanya de Palència i la Ibèrica (a l’est de la comunitat), és un lloc amb condicions idònies, a priori, per poder observar l’eclipsi sense núvols al cel.
«Si el temps fos molt canviant, la decisió caldria deixar-la per al mateix matí del 12 d’agost»
En cas que les previsions canviïn en els dies previs, ¿amb quanta antelació recomanaria decidir si val la pena desplaçar-se a una altra zona per buscar millors condicions?
Si el temps fos molt canviant, la decisió caldria deixar-la per al mateix matí del 12 d’agost, tot i no ser la millor opció, ja que aquell dia hi haurà molts desplaçaments per carretera i serà, previsiblement, complicada la circulació per les vies principals i algunes de secundàries situades a la franja de totalitat.
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