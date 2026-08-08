Els millors filtres per fotografiar l’eclipsi solar amb el mòbil i on es poden comprar
Els experts insisteixen que filtres polaritzadors i ulleres de sol comunes no són una alternativa segura per mirar o captar imatges del Sol
Eclipsi solar 2026: horari, quant durarà i millors ciutats per veure’l
Guia de l’eclipsi del 12 d’agost: cercador dels millors miradors d’Espanya per viure el fenomen
Vega S. Sánchez
L’eclipsi total de Sol del dia 12 serà una cita excepcional a Espanya, però fotografiar-lo amb el mòbil exigeix una precaució irrenunciable: durant les fases parcials, la càmera ha de portar un filtre solar específic i certificat davant de l’òptica.
No n’hi ha prou d’abaixar l’exposició, utilitzar ulleres de sol normals ni col·locar un filtre ND (de densitat neutra, que redueix la quantitat de llum que arriba a l’òptica) convencional: per capturar el disc solar sense posar en risc el sensor, cal recórrer a material dissenyat per a observació solar, com els filtres solars homologats o unes ulleres d’eclipsi certificades (ISO 12312-2). I mai mirar el Sol a través de la pantalla sense aquesta protecció.
La franja de totalitat travessarà el país d’oest a est i arribarà a ciutats com la Corunya, Oviedo, Lleó, Bilbao, Saragossa, València i Palma. Com que el fenomen es produirà amb el Sol molt baix, convé triar un punt net cap a l’oest i preparar la captura amb temps.
La regla clau per fotografiar-lo
Durant la fase parcial, el Sol continua emetent una intensitat capaç de danyar la càmera i de provocar lesions oculars si s’observa directament.
Un filtre solar homologat, ben fixat sobre l’òptica, redueix la radiació abans que arribi al sensor; la pantalla del telèfon no substitueix mai les ulleres d’observació.
El filtre es pot retirar únicament durant la totalitat, quan la Lluna cobreix per complet el disc solar. Cal tornar-lo a col·locar abans que aparegui el primer esclat de llum, una transició que en alguns llocs es pot produir en segons.
Què cal buscar abans de comprar i on es pot fer
Les característiques que ha de reunir el filtre solar per fotografiar l’eclipsi amb una càmera o amb el mòbil són:
- Que sigui certificat per a fotografia o observació solar, compatible amb l’òptica del telèfon.
- Material sense esgarrapades, perforacions ni doblecs, perquè qualsevol deteriorament compromet la protecció.
- Subjecció ferma, mitjançant clip, adaptador o suport, per evitar que es desplaci durant la captura.
- Mida adequada per cobrir per complet la lent, especialment en mòbils amb diversos objectius.
Aquests productes els has d’adquirir en òptiques, comerços d’astronomia, distribuïdors especialitzats o establiments que acreditin clarament l’ús solar del producte.
¿I les ulleres per eclipsis certificades? Sí, poden servir com a barrera improvisada davant de l’òptica si es mantenen ben subjectes, però és millor utilitzar un adaptador solar específic, perquè ofereixen una fixació més estable i resultats més consistents.
I molt amb compte: els filtres polaritzadors, les ulleres de sol i els ND fotogràfics comuns no són una alternativa segura per mirar o captar imatges del Sol.
Ajustos útils del mòbil
Per fer fotografies de qualitat de l’eclipsi, i sempre amb el filtre homologat ja instal·lat, l’objectiu és evitar una imatge cremada i reduir les vibracions:
- Activa el mode manual o professional si el mòbil ho permet.
- Mantén l’ISO baix, entre 100 i 200.
- Prova velocitats ràpides i ajusta l’exposició fins a distingir el contorn solar.
- Bloqueja enfocament i exposició sobre el Sol filtrat.
- Utilitza trípode o suport estable, temporitzador i zoom òptic si el tens.
Finalment, i tot i que la imatge final dependrà de la climatologia, convé fer proves abans del dia de l’eclipsi perquè, com que dura poc, no hi haurà marge per reaccionar si alguna cosa falla.
- S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
- Actuen en grup per robar una bossa de mà a Torroella de Montgrí amb el mètode de 'la collita' i en detenen un
- La cuina lliure i sense pretensions del Riots de Banyoles
- Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
- Dos mesos d’espera a Girona per renovar el DNI
- Necrològiques del 8 d'agost de 2026
- Qui paga la festa del Marroc
- Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona