Els Mossos estrenen a Barcelona els detectors portàtils antinavalles
Els nous sistemes permeten als agents realitzar escorcolls segurs, més ràpids i menys invasius per buscar armes blanques.
Germán González
Aquesta setmana han arribat a les comissaries de Barcelona 170 detectors de metall portàtils dels 1.000 que van adquirir els Mossos d’Esquadra per a escorcolls i controls d’armes periòdics a la ciutat. Ahir, els agents van estrenar els nous equips en un dispositiu del Pla Daga en diversos punts per localitzar persones que porten armes, sobretot blanques, com ganivets, navalles i punxons.Aquesta setmana han arribat a les comissaries de Barcelona 170 detectors de metall portàtils dels mil que han adquirit els Mossos d’Esquadra per utilitzar-los en els escorcolls i controls d’armes que es fan de manera periòdica a la ciutat. Aquest divendres, els agents han estrenat els nous equips en un dispositiu del Pla Daga que s’ha portat a terme en diversos punts de la ciutat per localitzar persones que porten armes, principalment blanques, com ganivets, navalles o punxons.
Aquests detectors, semblants a una barra de metall, permeten als agents fer escorcolls menys invasius. Fins ara, els sospitosos havien de buidar-se les butxaques; tot seguit, els agents els palpaven i també revisaven les motxilles o bosses. Els nous dispositius funcionen per proximitat al sospitós i tenen un altaveu que emet un so quan detecten un element metàl·lic. Els Mossos remarquen que aquests detectors permeten fer escorcolls segurs per als agents i garanteixen no ser "invasius en la intimitat de les persones", assenyala l’intendent Rafael Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat dels Mossos a Barcelona.Aquests detectors, semblants a una barra de metall, permeten que els agents facin escorcolls menys invasius. Fins ara, els sospitosos havien de buidar les butxaques i, tot seguit, els agents els palpaven i també revisaven les seves motxilles o bosses. Els nous dispositius funcionen per proximitat al sospitós i tenen un altaveu que emet un so quan detecten un element metàl·lic. Els Mossos remarquen que aquests detectors permeten fer escorcolls segurs per als agents i, alhora, garanteixen no ser "invasius en la intimitat de les persones", assenyala l’intendent Rafael Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat dels Mossos a Barcelona.
En el dispositiu Daga realitzat ahir, els agents van assenyalar que els nous detectors faciliten els escorcolls un cop interceptats els sospitosos, i van agrair que les intervencions físiques siguin menys exhaustives. No obstant, gairebé tots els objectes que van fer sonar el dispositiu eren claus o telèfons mòbils.En el dispositiu Daga fet aquest divendres, els agents han assenyalat que els nous detectors faciliten els escorcolls, un cop interceptats els sospitosos, i han agraït que les intervencions físiques siguin menys exhaustives. No obstant, gairebé la totalitat dels objectes que han fet sonar el dispositiu han sigut claus o telèfons mòbils.
Els detectors permetran als Mossos ser més operatius i eficients en controls i filtres d’accés a grans esdeveniments, com festes majors i concerts, on s’escorcolla els assistents a l’entrada. Més enllà d’això, els detectors permetran als Mossos ser més operatius i eficients quan facin controls i filtres d’accés a grans esdeveniments, com festes majors o concerts, en els quals s’escorcolla els assistents a l’entrada.
Tello va remarcar que el dispositiu està dissenyat per requisar "tota mena d’armes", tot i que les més habituals són les armes blanques. Els Mossos es coordinen amb la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional i vigilants de seguretat privada, com els de TMB. "El que fem és distribuir [els dispositius] a les dotacions, les uniformades i les de paisà, a les ubicacions on creiem que hi pot haver tinença d’armes", assenyala l’intendent. Per això els Mossos van analitzar els incidents amb armes blanques i de foc registrats a la ciutat i van acudir a aquests punts.Tello ha remarcat que el dispositiu està dissenyat per requisar "tot tipus d’armes", tot i que les més habituals són les blanques. Els Mossos es coordinen amb la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional, així com amb vigilants de seguretat privada, com els de TMB. "El que fem és distribuir les dotacions, uniformades i de paisà, en les ubicacions en les quals pensem que pot existir aquesta tinença", assenyala l’intendent. D’aquí que els Mossos hagin analitzat els incidents amb armes blanques i de foc registrats a la ciutat i hagin acudit precisament a aquests punts.
De Ciutat Vella a Tuset
Les patrulles es van distribuir principalment a Ciutat Vella, Sant Martí, Nou Barris, Horta i Sant Andreu, en zones d’oci, parcs i transport públic. També hi haurà controls al Triangle del Poblenou i a prop de les discoteques que hoi ha al carrer de Tuset.Les patrulles s’han distribuït principalment a Ciutat Vella, Sant Martí, Nou Barris, Horta i Sant Andreu, tant en zones d’oci com en parcs i en el transport públic. També hi haurà controls al Triangle del Poblenou o a les rodalies de les discoteques del carrer de Tuset.
En aquest sentit, el dispositiu Daga va ser plantejat seguint la "intel·ligència policial" i establint patrulles als llocs on es van produir incidents. Tello va assenyalar que, el primer semestre de l’any, els delictes amb armes blanques van caure un 20% a Barcelona, mentre que les confiscacions van baixar un 6%. "Això vol dir que la feina que es fa és efectiva, i la nostra prioritat és no baixar la intensitat", va indicar.En aquest sentit, el dispositiu Daga s’ha plantejat seguint la "intel·ligència policial" i establint les patrulles als llocs en els quals s’han produït incidents. Tello ha assenyalat que, el primer semestre de l’any, els delictes amb armes blanques han caigut un 20% a Barcelona, alhora que les confiscacions han baixat un 6%. "El que vol dir que la feina que es fa és efectiva i la nostra prioritat és no baixar la intensitat", remarca.
Les anàlisis policials assenyalen que les persones que acostumen a portar armes blanques tenen entre 18 i 60 anys, tot i que els agents també han detectat casos de menors de 14 anys que en portaven. Tot i això, Tello va indicar que a Barcelona la presència de ganivets o navalles és "moderada". "El que intentem és evitar que es normalitzi entre grups de joves el fet de portar armes, especialment entre els que mantenen rivalitats amb altres grups", va assenyalar Tello.Les anàlisis policials assenyalen que les persones que acostumen a portar armes blanques tenen entre 18 i 60 anys, tot i que els agents també han detectat casos de menors de 14 anys que les portaven. Tot i això, Tello ha indicat que a Barcelona la presència de ganivets o navalles és "moderada". "El que intentem és evitar que es normalitzi entre grups de joves el fet de portar armes, especialment entre els que mantenen rivalitats amb altres grups", ha assenyalat Tello, que ha recordat que els controls tenen caràcter preventiu.
Els Mossos portaran els detectors de metalls als vehicles policials i durant les patrulles a peu. Els dispositius es poden col·locar al cinturó, al costat d’altres elements de l’equipament reglamentari, i poden fer-los servir quan considerin que les circumstàncies ho requereixen. Segons la policia, no s’utilitzaran indiscriminadament en totes les identificacions, sinó en situacions amb indicis o risc potencial que una persona o un grup porti algun objecte metàl·lic amagat. Pot passar, per exemple, en entorns d’oci nocturn o també en dispositius contra multireincidents.Els Mossos portaran els detectors de metalls tant als vehicles policials com durant les patrulles a peu. Els dispositius es poden col·locar al cinturó, al costat d’altres elements de l’equipament reglamentari, i utilitzar-los quan els agents considerin que les circumstàncies ho requereixen. Segons la policia, no s’empraran de manera indiscriminada en totes les identificacions, sinó en aquelles situacions en què hi hagi indicis o un risc potencial que una persona o un grup pugui portar algun objecte metàl·lic amagat. Pot passar, per exemple, en determinats entorns d’oci nocturn o durant dispositius policials dirigits contra multireincidents.
Els Mossos remarquen que aquesta eina pot ser útil per localitzar objectes metàl·lics abandonats en espais públics on algunes persones poden llençar les seves armes o altres objectes abans de ser identificades.
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