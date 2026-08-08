Accessibilitat a Renfe
Rodalies té actius el 86% dels ascensors i el 96% de les escales mecàniques a les seves estacions
La nova empresa encarregada del manteniment de les instal·lacions millora de manera significativa els percentatges de disponibilitat
Més de la meitat de les estacions fora de l’àrea de Barcelona no són accessibles
Rodalies promet que el 90% de les escales i ascensors ja funcionaran a final d’any
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Pau Lizana Manuel
L’estat sovint deplorable dels ascensors i les escales mecàniques a les estacions de Rodalies ha sigut motiu de queixa per part dels usuaris, especialment de les persones amb mobilitat reduïda amb problemes per accedir a les andanes i als trens. De fet, el març del 2025, hi havia més estacions amb l’ascensor avariat que actiu: només funcionaven al 47% de les estacions de la xarxa que depenen de Renfe. Aquell mateix mes tan sols funcionaven el 54% de les escales mecàniques. El pla de xoc de Rodalies desplegat a la tardor, no obstant, ha permès començar a encarrilar la situació: ja funcionen el 86% dels ascensors i el 96% de les escales mecàniques.
El principal problema que impedia el funcionament dels equipaments era, sobretot, «un problema amb el contracte de manteniment», segons denuncien fonts de Renfe. El contracte de l’antiga empresa encarregada del manteniment d’aquests aparells, Schindler, va finalitzar el febrer de l’any passat. Llavors va assumir el comandament la nova adjudicatària , TKEElevadores, que assumia el repte de reflotar unes màquines que feien aigües a la major part de la xarxa. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, admet que es proposaven solucionar el gruix del problema «en dos mesos», però l’empresa va sol·licitar «com a mínim sis» perquè poguessin notar-se avenços.
«S’ha de reconèixer que han complert», celebra Paneque. Segons les dades de Renfe, el desembre del 2025 –10 mesos després que TKE assumís el comandament–, els percentatges d’escales i ascensors en funcionament ja havien millorat sensiblement. En concret, funcionaven el 69% dels ascensors i el 68% de les escales, davant el 47% i al 54%, respectivament, de març d’aquell mateix any. «Són dades de projectes que poden semblar menors, però que van cap a la millora de l’accessibilitat del servei», assegura Paneque. «Es va complint el que vam prometre fa uns mesos, però sabem que encara estem lluny de l’excel·lència», recalca la consellera.
Accessibilitat pendent
Les dades que comparteix fonts de Renfe i la mateixa consellera en una atenció als mitjans corresponen únicament a aquelles estacions que són titularitat de l’operadora ferroviària. Així, en queden excloses algunes estacions importants com la del passeig de Gràcia, Sants, l’estació de França, la de Girona o la de Lleida-Pirineus, a més de la immensa majoria de les estacions on només fan parada trens de Regionals. Són un total de 94 estacions que queden fora d’aquest còmput i que, moltes de les vegades, no estan adaptades.
Així queda reflectit en l’última actualització del Pla de Rodalies, el document base sobre les infraestructures ferroviàries catalanes que es va posar al dia al gener per encarar la segona meitat de la dècada. Segons el pla, 47 de les 91 estacions que estan fora de l’àmbit de Barcelona (un 51%) no són accessibles. Són totes aquelles on només s’aturen trens de Regionals i també el tram Vic-Puigcerdà de l’R3. D’aquestes 47 estacions pendents de fer-se accessibles, només dues –Camallera i Colera (Girona)– es troben en obres per adaptar-se a les persones amb mobilitat reduïda. Tres baixadors més – els de Llançà, Camarles – Deltebre i Camp-redò– tenen projectes en redacció.
En l’àmbit de Rodalies de Barcelona, la situació millora notablement. Hi ha 18 estacions de 110 (poc més d’un 16%) que no són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. D’aquestes, sis estacions ja estan en obres per ser adaptades –gran part dels baixadors de Montcada, Molins de Rei i Santa Perpètua de Mogoda-La Florida–i 10 més tenen un projecte d’obres per adaptar-se en redacció.
Problemes amb les andanes
A aquestes estacions cal sumar-hi 11 més a Rodalies de Barcelona i 28 a la resta de la xarxa ferroviària catalana que no compleixen els estàndards d’altura de les andanes. Això fa que per pujar a alguns trens hi hagi un desnivell infranquejable per a la majoria de cadires de rodes. El mateix passa en algunes estacions en corba que sí que compleixen totes les premisses i que, sobre el paper, són accessibles, com Gavà. Quan arriben a l’estació segons quins models de trens, la distància entre l’andana i el vagó tampoc es pot superar.
A 15 estacions de la xarxa catalana, les persones amb mobilitat reduïda poden optar pel servei Adif Acerca per poder pujar als trens de Regionals. No obstant, queda lluny d’arribar a tots els baixadors de la xarxa que no són accessibles i en la majoria de casos s’ha de sol·licitar l’ajuda amb almenys 12 hores d’antelació. A més, presenta algun problema de disponibilitat: la setmana passada, un home i una dona amb cadira de rodes que es proposaven pujar al tren a Torredembarra es van trobar que la grua elevadora que havia de permetre’ls entrar al vagó no tenia bateria. Com que l’estació no tenia carregador, la solució va implicar que l’operari acompanyés els usuaris a Tarragona, aconseguís un carregador i tornessin cap a Torredembarra per poder agafar un nou tren.
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