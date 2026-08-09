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Catalunya activa l’«alerta màxima» davant l’eclipsi: 700 agents, drons i unitats aquàtiques i subaquàtiques
El dispositiu també inclou restriccions per a camions a l’AP-7 i sancions per als que es parin al voral de l’autopista
Catalunya accelera cap al supereclipsi: 23 punts d’observació, 150.000 ulleres gratuïtes, 700 mossos i restriccions a l’AP-7
Eclipsi solar, en directe: horari, com veure’l aquest 12 d’agost, on comprar ulleres de protecció i última hora del fenomen astronòmic
Germán González
Des d’aquest cap de setmana, els Mossos d’Esquadra activen una ‘prealerta per eclipsi’ fins al dia anterior al fenomen. Diverses patrulles es desplegaran per zones naturals, acompanyades, en alguns casos, per agents rurals, per preparar l’arribada de visitants als punts d’observació, habilitar aparcaments i recordar que les acampades no estan autoritzades.
El 12 d’agost s’entrarà en «fase d’alerta màxima», segons fonts policials, amb l’activació del Centre de Coordinació Operativa (CECOR) per monitoritzar qualsevol incidència. Més de 700 agents participaran en aquest dispositiu especial de l’eclipsi i estaran pendents de la mobilitat a les carreteres del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i Ponent, la gran tribuna del fenomen.
Uns 200 efectius policials es desplegaran als punts de més afluència, alhora que al voltant de 420 prestaran serveis regionals i 80 més formaran part dels dispositius de vigilància amb drons, helicòpters i unitats aquàtiques i subaquàtiques. A ells s’hi sumaran agents de les policies locals dels municipis on s’ubiquin punts d’observació. El principal objectiu és controlar l’afluència de persones que acudeixin a observar el fenomen. Els policies establiran controls específics als accessos i estaran atents també davant la possibilitat de positius per alcoholèmies, excés de velocitat o distraccions al volant.
La principal via per accedir a les zones des de les quals es podrà observar l’eclipsi és l’AP-7, especialment per als que es desplacin des de Barcelona o des d’altres punts d’Europa. Per això, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un pla que busca preservar la fluïdesa de la circulació a l’autopista i que inclou la restricció del trànsit de camions. Els vehicles pesants no podran circular en sentit sud entre Martorell i Ulldecona entre les dues del migdia i la mitjanit del 12 d’agost. A més, Trànsit ha sol·licitat a la Direcció General de Trànsit (DGT) que prohibeixi la circulació de camions en sentit nord entre Castelló i Ulldecona o, com a alternativa, que només ho puguin fer pel carril dret a una velocitat màxima de 80 km/h.
Trànsit recomana als conductors evitar l’AP-7 i planteja itineraris alternatius. A l’àrea de Girona s’aconsellarà utilitzar la C-25 per dirigir-se cap a Lleida i, a l’altura de Martorell, l’A-2. Més al sud, els plafons lluminosos de les carreteres recomanaran utilitzar l’AP-2, l’N-340, l’N-420 i l’A-7. En aquest sentit, es recorda que al trànsit habitual dels que viatgen per veure l’eclipsi s’hi afegirà el de les persones que es desplacen per vacances cap a diferents destinacions turístiques, de manera que la pressió sobre la xarxa viària pot ser molt elevada. Trànsit ha evitat fer estimacions sobre el nombre de desplaçaments que s’esperen. La DGT, no obstant, calcula que n’hi haurà entre un milió i mig i tres milions a tot Espanya.
Un helicòpter de Trànsit sobrevolarà les sortides de l’AP-7 al delta de l’Ebre, un dels punts amb més afluència de persones. També hi haurà regulacions específiques de trànsit als accessos a municipis com l’Ampolla, l’Aldea, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i la Ràpita. Així mateix, Prades podria registrar importants congestions, per la qual cosa la policia podria impedir l’accés a alguns espais naturals de la serra de la Mussara.
Una de les principals preocupacions de Trànsit i dels Mossos d’Esquadra és que alguns conductors decideixin aturar-se als vorals de carreteres i autopistes per observar l’eclipsi. Els agents vetllaran per impedir-ho i recorden que aquesta conducta pot ser sancionada. Des de Trànsit assenyalen que les àrees de servei i de descans són una alternativa si no es pot accedir a algun dels punts oficials d’observació.
La Generalitat ha habilitat 23 punts oficials d’observació repartits en 18 municipis que compleixen criteris de seguretat i capacitat per acollir els ‘turistes de l’eclipsi’. Aquests espais garanteixen una bona visibilitat, un accés senzill i la protecció de l’entorn natural, segons l’Administració catalana. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en aquests punts oficials gràcies a la col·laboració amb ajuntaments i entitats. A més, 60 municipis més tenen previst organitzar activitats d’observació amb motiu de l’eclipsi.
Prop de 150 agents rurals informaran els visitants perquè evitin accedir a zones remotes a fi d’observar l’eclipsi, tant per celebrar-se de nit com pel risc d’incendis forestals. Protecció Civil activarà el pla Procicat en fase de prealerta entre l’11 i el 13 d’agost davant aquest perill.
El Departament de Territori tancarà l’accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i de la serra de Montsant, així com a llocs com la cartoixa d’Escaladei, entre dimarts a la nit i dijous al matí.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), encarregat de fer el seguiment de l’eclipsi i de les incidències derivades del dispositiu, s’ubicarà a Reus i comptarà amb representants de Protecció Civil, dels Agents Rurals, dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), del Servei Català de Trànsit i de diversos ajuntaments afectats.
El telèfon d’emergències 112 preveu un increment d’entre el 10% i el 15% de les trucades durant la jornada de l’eclipsi, per la qual cosa ha reforçat les sales operatives. Mentre que una tarda habitual del 12 d’agost comptarien amb entre 40 i 45 gestors, durant les hores de l’eclipsi n’hi haurà 52 i s’arribarà als 59 en els moments de més activitat. El 112 recorda, a més, que és un telèfon destinat exclusivament a emergències i no a facilitar informació.
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