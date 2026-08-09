Els pessebristes ressuscitaran la històrica botiga El Ingenio
L’Ajuntament iniciarà aquesta tardor obres al local del carrer de Rauric, de la seva propietat des del 2021, després de diversos intents de recuperació fallits l’última dècada. Es preveu que la reforma s’estrenarà el Nadal del 2027.
Toni Sust
El Ingenio, la històrica botiga del carrer de Rauric fundada el 1838 en què es fabricaven capgrossos i gegants i que ja ha mort dues o tres vegades, es prepara per ressuscitar d’aquí a prop de 15 mesos amb una nova destinació. El Nadal del 2027 el local, situat a Rauric 6-8, serà la seu de la també històrica Associació de Pessebristes de Barcelona, si es compleixen els terminis previstos per l’Ajuntament de Barcelona, propietari de l’històric comerç i responsable de les obres d’adequació, que s’iniciaran aquesta tardor, i que en principi estaran completades la tardor del 2027.
El Ingenio va tancar el 2016, quan la seva propietària, Rosa Cardona, no va trobar ningú per traspassar el local perquè en mantingués la vocació artesana. El 2017, El Rey de la Magia va iniciar una segona etapa que va durar només un any. De nou tancat, el comerç va viure un últim intent de continuïtat el 2019, que no va quallar. Finalment, el consistori va anunciar l’adquisició del local el 2021 per preservar aquesta part de la memòria comercial i artesana de Barcelona. Ho va fer en una operació en què també va adquirir 49 establiments més, en el context del programa Amunt Persianes, que perseguia donar suport al sector, tan danyat per la pandèmia de la covid, i garantir que l’activitat dels locals comprats era de qualitat.
Comerç protegit
No s’havia trobat fins ara un candidat ideal per a Rauric. L’any 2025, l’Ajuntament va emprendre obres per valor de 600.000 euros, necessàries per al manteniment del local, situat a dues finques construïdes a mitjans del segle XIX, que presentava els efectes lògics del pas del temps. Una vegada assumit aquest repte, ara toca adequar l’espai per a la seva activitat futura.
El Ingenio té protecció com a comerç emblemàtic en la categoria E1 de gran interès.
Dilluns, Josep Porta, president de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, va acudir a l’exterior de la botiga, tancada a l’espera de l’inici de les obres en acabat l’estiu, per explicar a aquest diari detalls del projecte.
El Ingenio té passat, però també l’entitat pessebrista, que està considerada la més antiga del món: va iniciar l’activitat el 1863. D’aleshores ençà ha passat per diverses seus, i l’actual, al carrer de Lledó, 11, té data de caducitat. Porta assenyala que la propietat d’aquest edifici té altres maldecaps: "Les monges vedrunes de la Caritat es venen l’edifici".
L’entitat hi és des del 2013 i paga un lloguer de 1.800 euros mensuals: "És molt alt per a nosaltres. Sense l’aportació d’alguns mecenes no el podríem pas pagar". El lloguer que es pagarà a Rauric encara no està definit. Abans de Lledó, 11, l’associació va ser al carrer del Paradís, 6. A Lledó té diversos espais en nivells diferents que sumen 450 metres quadrats: "No és còmode". A Rauric disposaran de 392 metres quadrats, tots al mateix nivell, el de la botiga, dividits en tres espais connectats, els que tenia El Ingenio.
Tres veïns
L’Associació Pessebrista de Barcelona té 150 "socis" i 30 "activistes": "La diferència és que els primers col·laboren pagant la quota. En ve algun de tant en tant. I els 30 són els més actius". La quota són 50 euros anuals. L’associació elabora el pessebre de l’Ajuntament, el de la Generalitat, els seus propis que exposen a la seva entitat, el del monestir de Pedralbes.
Per la seva antiguitat i la seva història, per interès cultural, per considerar-la única a la capital catalana, el consistori va elegir l’Associació de Pessebristes de Barcelona per a El Ingenio. Serà l’inquilí del consistori, si bé compartirà el local amb dos col·lectius més del seu àmbit: "També hi serà la Federació Catalana de Pessebristes i és probable que també vingui la Fira de Santa Llúcia. Després, temporalment, també hi serà domiciliada la Federació Internacional de Pessebres, que cada cinc anys canvia de seu i que ara i fins al 2030 correspon a Catalunya".
Dels tres cossos del local d’El Ingenio, un, el que correspon al número 6, serà expositiu i obert al públic. A la part del número 8, el segon espai servirà com a taller i per a formació i el tercer actuarà com a seu social de les entitats i una part de magatzem.
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