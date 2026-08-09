La febre per l’eclipsi es desferma a Espanya
Milions d’espanyols es disposen a presenciar el primer eclipsi total en més d’un segle enmig del frenesí dels últims preparatius
Valentina Raffio
Els carrers en van plens. Als bars, a les terrasses, a les parades de l’autobús, a les cues del supermercat i al costat de la màquina del cafè. Des de fa uns dies, l’eclipsi s’ha convertit en el rei absolut de la conversa. La María explica, entusiasmada, que fa ja un any, juntament amb la parella i un grup d’amics, va reservar una casa rural a Burgos per disfrutar el moment. "Fins i tot ens hem fet samarretes de record", afirma entre rialles. El Pablo, en canvi, admet que, tot i que "fa molt poc" que es va assabentar "que passaria", ja ha planejat una excursió a Tarragona per veure’l. "No me’l perdria de cap de les maneres", comenta, mentre aguanta un enorme paquet d’ulleres de protecció que ha comprat per a la família.
Aquell dia, la Lucía, que treballa en un restaurant al centre de Madrid, ja ha acordat amb els caps que pujarà "només uns minuts" al terrat a veure l’eclipsi. La conversa incomoda una mica la Marta, que, just el 12 d’agost, té programat un viatge a Milà. "Estic plantejant-me canviar de vol. Em fa massa FOMO –por de quedar-se al marge d’alguna cosa– perdre’m l’eclipsi", afirma.
Segons explica Juan Cruz Cigudosa, president de la Comissió Interministerial per al Trio d’Eclipsis i secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats, la màgia de l’eclipsi és justament el frenesí que crea entre la població. "No crec que hi hagi gaires ocasions, tret d’algun esdeveniment futbolístic, en què tothom sàpiga quan passarà i que, a més, tots vulguin veure amb tant entusiasme", afirma.
"Per això m’agrada pensar que aquest és el Mundial de l’astronomia. I Espanya ja l’ha guanyat. Perquè la gent sap que hi ha un eclipsi i es prepara per veure’l", relata Cigudosa en una entrevista amb EL PERIÓDICO. Hi explica que, segons les primeres estimacions, l’eclipsi mobilitzarà milions de persones a tot Espanya, produirà fins a 1,5 milions de desplaçaments addicionals cap a la franja de totalitat i deixarà més de 347,6 milions d’euros a les 32 províncies privilegiades amb les millors vistes del fenomen.
Compres d’última hora
Aquest eclipsi serà el primer de tipus total que es viu a Espanya des de 1912. Per això, per a molts, està ben justificada l’autèntica "eclipsimania" que s’ha desencadenat entorn del fenomen. En vigílies del 12 d’agost, són molts els qui corren contra rellotge a la recerca d’ulleres de protecció i filtres solars per a mòbils. A les llibreries s’exposen amb orgull llibres per entendre la física del fenomen i els milers d’històries que l’envolten. I no són pocs els qui aprofiten l’avinentesa per acudir a farmàcies i òptiques per demanar consells sobre com es pot observar l’eclipsi de manera segura.
De fet, al Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades parlen literalment de FOMO. "En els dos eclipsis del 2017 i 2024 als EUA va passar el mateix: pràcticament no es parlava del tema i dos o tres dies abans hi va haver un creixement exponencial de l’interès per veure-ho", afirma l’astrofotògraf Aleix Roig. El fenomen està ben documentat en la literatura científica.
La psicòloga clínica Kate Russo, que fa anys que estudia específicament la reacció psicològica de les persones davant els eclipsis totals, parla d’"efervescència col·lectiva". "De la mateixa manera que una bandada d’estornells al cel es mou a l’uníson –diu l’experta–, durant la totalitat de l’eclipsi la multitud es comporta com una sola persona".
Aquesta "efervescència" travessa generacions. Els més petits fan preguntes –"si es fa de nit, ¿hauré d’anar a dormir?", s’interessa l’Elisenda, de 5 anys– i extremen la prudència. "Els meus nets m’han imprès una llista de coses per mirar abans de comprar unes ulleres. Per si de cas, en compraré de més per si alguna surt malament", explica l’Angelines, mentre relata amb alegria que aquell dia tota la seva família es reunirà per veure l’eclipsi des de casa seva, situada al costat segovià de la serra de Guadarrama. "Feia anys que no venien tots. L’eclipsi ha sigut l’excusa per reunir-nos", explica.
Fa dos mesos, segons va revelar el CIS, el 72% de la població afirmava estar al corrent de l’arribada de l’eclipsi i, en la majoria dels casos, els enquestats asseguraven que es desplaçarien per veure’l. D’aleshores ençà la curiositat pel fenomen no ha fet més que créixer. Una anàlisi de la plataforma idealo.es afirma que "l’interès per aquesta fita astronòmica s’ha enfilat de manera fulgurant les últimes quatre setmanes".
Les recerques de productes relacionats amb l’eclipsi solar han crescut un 619%, sobretot en el cas de filtres fotogràfics (+182%), ulleres, trípodes o reflectors solars (+50%) i telescopis (+33%) que sovint es faran servir tant per veure l’eclipsi com per disfrutar de la pluja d’estrelles posterior dels Perseids. Diversos portals també informen d’un augment de les recerques d’última hora d’allotjaments a la franja de totalitat, amb preus que en alguns casos ja superen 2.000 euros per nit.
Gran expectativa
Un dels grans atractius d’aquest fenomen és justament el misteri sobre com serà el moment de foscor total. "De petit, recordo haver vist un eclipsi a l’escola, però m’han dit que aquest encara serà més espectacular. No sé gaire bé què n’haig d’esperar, però, per si de cas, no me’l vull perdre", afirma el Carlos.
El seu pla, explica, serà viatjar amb la parella a un lloc situat dins de la franja de totalitat. ¿On? "Més m’estimo no dir-ho per por que no es massifiqui", comenta entre rialles. "La meva parella és fotògraf i fa mesos que busca el punt perfecte per fer una foto de l’eclipsi. No és fàcil i hi ha molta feina logística darrere per aconseguir-ho", comenta el jove, mentre relata que "entre els professionals hi ha una autèntica competència per aconseguir la fotografia perfecta".
A moltes llars es respira una cosa semblant a un compte enrere. I alguns són realment trepidants. La Rosa, per exemple, anirà a buscar la seva filla Rita a l’aeroport a les sis. Ha dit a la seva parella, l’Àlex, que les esperi fora de casa sense aturar el motor. Gairebé com si haguessin d’atracar un banc en comptes de veure un fenomen astronòmic. El seu pla és clar i està calculat al minut. Quan la Rita surti de la terminal, pujaran al cotxe i posaran rumb a Tarragona, on els espera la resta de la família. Si veuen que no arriben a temps, improvisaran sobre la marxa: esperen, almenys, arribar a Vilanova i la Geltrú, primera localitat dins de la franja de totalitat.
Els nervis per l’eclipsi no solament es deuen a les expectatives que hi ha al voltant d’aquest esdeveniment, sinó sobretot als imprevistos d’última hora que poden condicionar l’experiència. Davant el temor dels embussos i col·lapses a les carreteres el 12 d’agost, el Govern crida a la responsabilitat i demana fer "sortides esglaonades" com durant l’operació sortida d’estiu i "evitar els desplaçaments d’última hora". També hi ha preocupació per les condicions meteorològiques que hi pugui haver aquell dia. Especialment a les zones en què, segons apunten les prediccions, hi podria haver núvols baixos que, en alguns casos, entorpirien la visibilitat del fenomen.
Subscriu-te per seguir llegint
- S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
- Actuen en grup per robar una bossa de mà a Torroella de Montgrí amb el mètode de 'la collita' i en detenen un
- La cuina lliure i sense pretensions del Riots de Banyoles
- Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
- Dos mesos d’espera a Girona per renovar el DNI
- Necrològiques del 8 d'agost de 2026
- Qui paga la festa del Marroc
- Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona