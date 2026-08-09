La gran fàbrica a Barcelona
Celestech és l’únic productor espanyol d’ulleres per a l’eclipsi. La jove empresa produeix fins a 500.000 unitats diàries i presumeix d’un filtre solar propi, un procés de producció personalitzat i un protocol d’enviament més àgil que els internacionals.
V. R.
Quan el 12 d’agost milions de persones alcin la vista al cel per admirar el primer eclipsi total de sol en més d’un segle visible des de la península Ibèrica, moltes ho faran, potser sense saber-ho, amb unes "ulleres de seguretat" i "homologades" fabricades a Barcelona. "Som l’única fàbrica a Espanya que es dedica a fabricar aquests productes", explica, orgullós, José Crespo Martínez, de l’equip de Celestech.
Darrere d’aquest projecte, explica, no solament hi ha un producte essencial per viure un moment tan històric com l’eclipsi, sinó també la història d’una fàbrica aixecada a contrarellotge, una aposta per recuperar producció industrial a Europa i un equip que ha convertit la fascinació per l’univers en un projecte empresarial amb capacitat per fabricar centenars de milers d’unitats al dia. "Aquest eclipsi serà el nostre debut, però les nostres ulleres també es faran servir per al de Luxor de l’any que ve", afirma amb entusiasme en una entrevista amb EL PERIÓDICO.
La història de Celestech comença amb Adam Samuel Levy, fundador de la companyia, que es va passar anys treballant en l’àmbit de l’observació solar i fabricant ulleres d’eclipsi, filtres òptics especialitzats i làmines solars per a grans esdeveniments astronòmics com els eclipsis dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Va detectar una realitat ignorada. I és que, mentre creixia la "febre pels eclipsis" i la demanda mundial de protecció solar per a aquests esdeveniments, Europa gairebé no tenia fabricants propis. Aquí va sorgir la idea de fundar una companyia pròpia. Entre finals del 2024 i principis del 2025, Levy es va posar en marxa per crear una fàbrica a Espanya encarregada d’elaborar aquests productes. "La majoria de les ulleres que es venen són d’importació. A Europa només hi ha fàbriques especialitzades. I a Espanya, abans que nosaltres, no n’hi havia cap", diuen a Celestech.
Opcions personalitzades
"Tenim des de dissenys estàndard fins a opcions personalitzades en materials diferents. Hem aconseguit trobar una fórmula que fa que les ulleres es vegin més robustes i resistents que d’altres. També hem aconseguit desenvolupar un filtre solar propi que proporciona una visió més nítida de l’eclipsi", afirma Crespo. Segons expliquen els impulsors d’aquesta companyia, situada a l’Hospitalet de Llobregat, "tenir la fàbrica aquí mateix permet accelerar la producció i poder fer grans enviaments amb tot just uns dies de marge" per fugir així de les esperes habituals dels remitents internacionals. "És un luxe poder presumir d’una cosa com aquesta a Barcelona", afirma Crespo, mentre explica amb orgull que han rebut comandes de "més d’un milió d’unitats" d’institucions espanyoles i d’altres parts del món.
Un dels grans reptes del projecte, afirmen Levy i Crespo, va ser construir una cadena de subministrament des de zero per fabricar aquests productes. Des del principi, expliquen, es va decidir apostar per productes europeus i amb criteri de sostenibilitat. "Treballem molt en la traçabilitat de les matèries primeres per entendre d’on ve cada component, com es fabrica i què passa amb cada unitat que surt de la planta", afirma. Les seves ulleres permeten observar el Sol amb un to ataronjat i amb més sensació de relleu. Fa setmanes que produeixen entre 250.000 i 350.000 ulleres diàries, amb puntes de 500.000.