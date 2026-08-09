Entrevista
Juan Cruz Cigudosa, cap de la Comissió Eclipsi: «M’aterreix que les transmissions des del mòbil saturin les comunicacions si hi ha una emergència»
El president de la Comissió Interministerial per al Trio d’Eclipsis parla amb EL PERIÓDICO dels preparatius logístics posats en marxa de cara al 12 d’agost
ESPECIAL MULTIMÈDIA | Tot el que has de saber per gaudir amb seguretat de l’eclipsi
Valentina Raffio
Estem a punt de viure el primer eclipsi total visible des d’Espanya en més d’un segle. ¿Com està vivint aquests dies? ¿Amb emoció o amb una mica de nervis pels imprevistos d’última hora que poguessin sorgir?
Estic entusiasmat. També per a mi és el primer eclipsi total de sol que veig. I sé que hi ha molta expectació. Es tracta d’una cosa de què la gent parlarà molt. I això rares vegades passa amb un esdeveniment científic. És una oportunitat per posar la ciència a sobre de la taula i per acostar aquest coneixement al discurs diari de milions de persones. Per descomptat, també sento una mica de nervis. Perquè a ningú se li escapa que hi ha riscos inherents a aquest moment de l’any, com és el cas dels incendis. Em tranquil·litza saber que des del Govern hem treballat amb prou previsió perquè, en la mesura possible, això no depengui de l’atzar.
Fa mesos que preparen aquest moment. ¿Com ha sigut la logística per coordinar un dispositiu d’aquestes dimensions entre tantes administracions?
El que es va plantejar va ser una acció transversal en la qual es van implicar d’entrada 14 ministeris, les 17 comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla, així com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i entitats com l’ONCE. Vam crear cinc grups de treball relacionats amb els aspectes més rellevants de logística i de coordinació: de mobilitat i seguretat; de prevenció de riscos climàtics; de seguretat de salut pública, d’economia i turisme, i de divulgació i coordinació científica. ¿Ha sigut complex? Sí, però ho hem aconseguit. Hem treballat amb astrònoms que han viscut eclipsis en altres països i ens diuen que mai havien vist una resposta institucional tan coordinada com aquesta.
Un dels aspectes que més preocupa de cara al 12 d’agost és la mobilitat. ¿Com pensen gestionar els fluxos per evitar embussos?
Les estimacions amb què treballem afirmen que aquell dia es podrien produir fins a 1,5 milions de desplaçaments addicionals respecte al que és habitual per a un 12 d’agost. I això només tenint en compte els viatges cap a la franja de totalitat. Evidentment, atesa la magnitud d’aquestes xifres, ens preocupen molt els embussos. Hem elaborat un pla especial de seguretat i un altre de riscos junt amb el Ministeri d’Interior i les comunitats autònomes per gestionar el trànsit. És important que la gent entengui que això serà com l’«operació sortida» de quan ens n’anem de vacances i que, per evitar problemes, no podem sortir tots alhora, sinó que s’ha de fer de manera esglaonada tant a l’anada com a la tornada.
«És important que la gent entengui que això serà com l’«operació sortida» de vacances i que, per evitar problemes, no podem sortir tots alhora tant a l’anada com a la tornada»
¿Quin consell donaria vostè a una persona que viatjarà per a l’eclipsi?
Si tens la sort de ser en un lloc on es veu l’eclipsi, queda’t a veure’l des de casa teva, la teva finestra o la teva terrassa. I si t’has de moure, fes-ho amb moltíssima previsió. Recomanem a la gent que tingui previst viatjar per a l’eclipsi que aposti pel transport públic. En cas d’anar amb cotxe, que entri a la pàgina de trànsit de la seva pròpia comunitat i que vegi quines carreteres estaran habilitades, quines no, quines zones d’exclusió no es poden utilitzar i quines són les recomanades. També recomanem que la tornada no sigui just després del final l’eclipsi, sinó que s’aprofiti el capvespre per veure els Perseids i així escalonar una mica més la sortida.
També estan insistint molt en la protecció de la vista. ¿Confia que la ciutadania utilitzarà ulleres homologades o el preocupa que hi hagi persones que recorrin a mètodes casolans o fins i tot observin l’eclipsi a simple vista?
Mai hem de subestimar la iniciativa humana per a bé i per a mal. Per això mateix, apel·lem a la responsabilitat de tots per entendre que l’eclipsi és un fenomen que, d’observar-se sense protecció, pot produir danys greus a la retina. M’aterreix la possibilitat que hi hagi gent que pretengui mirar l’eclipsi amb una radiografia perquè aquest tipus de mètodes no ofereixen cap tipus de protecció. Davant d’això, el meu missatge és sempre el mateix: demanar l’ús d’ulleres de seguretat certificades. Es poden trobar ja a tot Espanya. Comunitats i ajuntaments les estan repartint. No hi ha excuses per no utilitzar-les.
«M’aterreix la possibilitat que hi hagi gent que pretengui mirar l’eclipsi amb una radiografia perquè aquest tipus de mètodes no ofereixen cap tipus de protecció»
L’Aemet ha anunciat que publicarà butlletins meteorològics especials per a l’eclipsi. A molts els preocupa que els núvols no deixin veure el fenomen.
Els butlletins meteorològics ajudaran la gent a planejar desplaçaments. Per exemple, si una persona és en una zona ennuvolada, potser decideix anar a un altre lloc. I ho entenc. Però també s’ha de compartir el missatge que si, pel que sigui, apareixen núvols d’evolució diürna, en alguns casos poden desaparèixer durant el capvespre. Fins i tot si no ho fan, tot i estar el cel ennuvolat, es podrà gaudir de l’eclipsi. La diferència serà que, en comptes de veure amb nitidesa com es va ocultant la corona solar, es percebrà com es fa fosc de cop.
També s’ha parlat del perill d’incendis, especialment per la gran afluència de persones a espais naturals. ¿Hi haurà mesures especials per minimitzar aquest risc?
Les comunitats autònomes, que són les responsables d’aquest tipus de qüestions, ens han notificat ja que hi haurà almenys 50 espais amb accés restringit. Entre aquests hi ha trams de carreteres, vies tancades i, sobretot, espais d’accés complicat, reserves naturals i parcs que estaran exclosos de la zona de visió. La decisió s’ha pres en coordinació amb els seus serveis de protecció civil i s’han comunicat ja a les delegacions del Govern i, per tant, al Ministeri de l’Interior. Per saber quines són, recomano acudir a les pàgines web habilitades a cada comunitat autònoma en què es recull informació actualitzada sobre trànsit, espais d’observació habilitats i tota mena d’indicacions logístiques.
«Recomano acudir a les pàgines web habilitades a cada comunitat autònoma en què es recull informació actualitzada sobre trànsit, espais d’observació habilitats i tota mena d’indicacions logístiques»
¿Hi ha algun escenari per al qual hagin preparat un pla específic i que el públic probablement ni tan sols imagini?
Hem tingut de tot. Fins i tot un estudi per preveure la caiguda de la producció d’energia solar a causa de l’enfosquiment del sol produït durant l’eclipsi. La conclusió és que l’afectació serà mínima perquè aquest esdeveniment tindrà lloc gairebé al capvespre, quan el sol ja està molt baix. És només un exemple dels treballs que hem portat a terme per estudiar diferents tipus d’escenaris. També hem treballat el tema de les telecomunicacions. M’aterreix la idea que la gent intenti fer vídeos en temps real sobre l’eclipsi i que les transmissions des del mòbil de l’eclipsi puguin saturar les comunicacions en una emergència. La meva recomanació és deixar el telèfon a la butxaca durant l’eclipsi.
¿Té la sensació que som conscients de com d’extraordinari és aquest eclipsi o creu que encara s’està infravalorant?
Al juny, el CIS ens va mostrar que el 72% de la població espanyola ja sabia llavors, a dos mesos de l’esdeveniment, que hi hauria un eclipsi. No conec cap esdeveniment, tret d’algun futbolístic, que tothom sàpiga quan passarà. Per això m’agrada pensar que aquest és el Mundial de l’astronomia. I Espanya ho ha guanyat ja. Perquè la gent sap que hi ha un eclipsi i s’està preparant per veure’l. Això és una cosa que cal viure. L’univers té coses increïbles, però hi ha molt pocs esdeveniments astronòmics que arribin directament a la finestra de casa teva. És un moment especial, perquè la ciència ve a veure’t a tu. No hi ha res més especial que això.
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