"M’aterreix que el mòbil saturi comunicacions si hi ha una emergència"
El president de la Comissió Interministerial per al Trio d’Eclipsis parla dels preparatius logístics posats en marxa de cara al 12 d’agost
Valentina Raffio
Estem a punt de viure el primer eclipsi total visible des d’Espanya en més d’un segle. ¿Com està vivint aquests dies?
Estic entusiasmat. També per a mi és el primer eclipsi total de sol que veig. I sé que hi ha molta expectació sobre això. Es tracta d’una cosa de què la gent parlarà molt. I això rarament passa amb un esdeveniment científic. És una oportunitat per posar la ciència sobre la taula i per acostar aquest coneixement al discurs diari de milions de persones. Per descomptat, també tinc una mica de nervis. Perquè a ningú se li escapa que hi ha riscos inherents a aquest moment de l’any, com és el cas dels incendis. Em tranquil·litza saber que des del Govern hem treballat amb previsió perquè, en la mesura que pugui, no depengui de l’atzar.
Fa mesos que preparen aquest moment. ¿Com ha sigut la logística per coordinar un dispositiu d’aquestes dimensions entre tantes administracions?
El que es va plantejar va ser una acció transversal en què es van implicar d’entrada 14 ministeris, les 17 comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla, així com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i entitats com l’ONCE. Vam crear cinc grups de treball relacionats amb els aspectes més rellevants de logística i de coordinació: de mobilitat i seguretat; de prevenció de riscos climàtics; de seguretat de salut pública, d’economia i turisme, i de divulgació i coordinació científica. ¿Ha sigut complex? Sí, però ho hem aconseguit. Hem estat treballant amb astrònoms que han viscut eclipsis en altres països i ens diuen que no havien vist mai una resposta institucional tan coordinada com aquesta.
¿Hi ha algun escenari per al qual hagin preparat un pla específic i que el públic probablement ni tan sols imagini?
Hem tingut de tot. Fins i tot un estudi per preveure la caiguda de la producció d’energia solar a causa de l’enfosquiment del sol produït durant l’eclipsi. La conclusió és que l’afectació serà mínima perquè aquest esdeveniment tindrà lloc a prop del capvespre, quan el sol ja és molt baix. És només un exemple dels treballs que hem portat a terme per estudiar diversos tipus d’escenaris. També hem treballat el tema de les telecomunicacions. M’aterreix la idea que la gent intenti fer vídeos en temps real sobre l’eclipsi i que les transmissions de l’eclipsi des del mòbil puguin saturar les comunicacions en una emergència. La meva recomanació és deixar el telèfon a la butxaca durant l’eclipsi.
Un dels aspectes que més preocupa és la mobilitat. ¿Com pensen gestionar els fluxos per evitar embussos?
Les estimacions amb què treballem afirmen que aquell dia es podrien produir fins a 1,5 milions de desplaçaments addicionals respecte al que és habitual per a un 12 d’agost. I això només tenint en compte els viatges cap a la franja de totalitat. Evidentment, atesa la magnitud d’aquestes xifres, ens preocupen molt els embussos. Hem elaborat un pla especial de seguretat i un altre de riscos juntament amb el Ministeri de l’Interior i les comunitats autònomes per gestionar el trànsit. És important que la gent entengui que això serà com l’"operació sortida» de quan marxem de vacances i que, per evitar problemes, no podem sortir tots alhora, sinó que cal fer-ho de manera esglaonada tant a l’anada com a la tornada.
¿Quin consell li donaria a algú que viatjarà per a l’eclipsi?
Si tens la sort d’estar en un lloc on es veu l’eclipsi, queda’t a veure’l des de casa teva, des de la finestra o la terrassa. I si t’has de moure, fes-ho amb moltíssima previsió. Recomanem a la gent que tingui previst viatjar per a l’eclipsi que aposti pel transport públic. En cas d’anar en cotxe, que entri a la pàgina de trànsit de la seva comunitat i que vegi quines carreteres estaran habilitades, quines no, quines zones d’exclusió no es poden utilitzar i quines són les recomanades. També recomanem que la tornada no sigui just després del final, sinó que s’aprofiti el vespre per veure les Perseides i així esglaonar una mica més la sortida.
També estan insistint molt en la protecció de la vista. ¿Confia que la ciutadania utilitzarà ulleres homologades?
No hem de subestimar mai la iniciativa humana per bé i per mal. Per això mateix, apel·lem a la responsabilitat de tothom per entendre que l’eclipsi és un fenomen que, si s’observa sense protecció, pot produir danys greus a la retina. M’aterreix la possibilitat que hi hagi gent que pretengui mirar l’eclipsi amb una radiografia perquè aquest tipus de mètodes no ofereixen cap mena de protecció. Davant d’això, el meu missatge és sempre el mateix: demanar l’ús d’ulleres de seguretat certificades. Ja se’n poden trobar a tot Espanya. Comunitats i ajuntaments les estan repartint. No hi ha excuses per no utilitzar-les.
L’Aemet ha anunciat que publicarà butlletins meteorològics especials per a l’eclipsi. A molts els preocupa que els núvols no deixin veure el fenomen.
Els butlletins meteorològics ajudaran la gent a planificar desplaçaments. Per exemple, si una persona és en una zona ennuvolada, potser decideix anar a un altre lloc. I ho entenc. Però també cal transmetre el missatge que si, pel que sigui, apareixen núvols d’evolució diürna, en alguns casos es poden esvair durant el capvespre. Fins i tot si no ho fan, encara amb cels ennuvolats es podrà gaudir de l’eclipsi. La diferència serà que, en lloc de veure amb nitidesa com s’oculta la corona solar, es percebrà com es fa fosc de cop.
També s’ha parlat del perill d’incendis per la gran afluència de persones a espais naturals. ¿Hi haurà mesures especials?
Les comunitats autònomes, que són les responsables d’aquest tipus de qüestions, ja ens han notificat que hi haurà almenys 50 espais amb accés restringit. Entre d’altres, hi ha trams de carreteres, vies tancades i, sobretot, espais d’accés complicat, reserves naturals i parcs que quedaran exclosos. Per saber quins són, recomano acudir a les pàgines web habilitades.
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