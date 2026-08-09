"¿Me n’hauré d’anar a dormir si es fa de nit?"
L’interès per l’eclipsi també arriba als nens, contagiats del frenesí astronòmic. Els més menuts s’informen sobre el fenomen i coneixen bé les precaucions, tot i la preocupació dels pares per l’ús correcte d’ulleres homologades.
CRISTINA SEBASTIÁN
L’"efervescència col·lectiva" que provoca un eclipsi total de sol no solament ha arribat a la canalla. A aquestes altures de l’eclipsimania, es podria dir que els més menuts s’han convertit en un dels principals acceleradors del frenesí. No n’hi ha per a menys. Des de fa dies no deixen de sentir a parlar del fenomen, ja sigui a casa, a la televisió, en família o amb amics. La Mia, de 14 anys, compta les hores per posar-se les ulleres i contemplar amb les amigues des de Torredembarra (Tarragonès) "un fet únic" que, n’està segura, recordaran "per sempre". En Mateo, de 9, diu que ho ha "llegit tot" sobre l’eclipsi i que està "molt emocionat" per observar una cosa "tan rara". I la inquietud més gran de l’Elisenda, de 5, és si se n’haurà d’"anar al llit" quan l’eclipsi imposi la foscor al cel.
És clar que el fenomen de l’eclipsi ha despertat la curiositat d’infants que no havien mostrat mai cap mena d’interès per temes relacionats amb l’astronomia. Sens dubte, n’és un bon exemple el cas d’en Mateo, que durant les últimes setmanes no ha parat de buscar informació sobre l’eclipsi i ara és capaç d’explicar amb naturalitat i amb tots els ets i uts què passarà el 12 d’agost.
"Un eclipsi solar total és quan la Lluna s’alinea davant de la Terra, mirant cap al sol. En aquell moment, durant uns segons, tot i que sigui de dia, s’apaga tot i sembla que sigui de nit", explica. "Ho he llegit tot sobre l’eclipsi. Tinc moltíssimes ganes de veure’l".
Interès creixent
A l’escola, en Mateo ja s’havia familiaritzat amb alguns conceptes relacionats amb el sistema solar. "A classe hem estudiat com funciona la rotació i la translació. És molt interessant", apunta. Ha sigut aquest eclipsi, però, el que ha despertat el seu interès per l’astronomia.
Per als més petits, però, l’eclipsi fa de més mal comprendre. L’Elisenda, de tan sols 5 anys, aquests dies no deixa de fer preguntes a casa. La seva preocupació més gran és què passarà quan el sol desaparegui durant uns segons. "¿Me n’hauré d’anar a dormir si es fa de nit?", demana als pares, convençuda que la foscor és sinònim d’hora d’anar a dormir.
En Martín, de 6 anys i germà d’en Mateo, encara no acaba d’entendre què vol dir el fenomen, tot i que està molt il·lusionat per fer servir les ulleres de protecció. "Són molt rares, no s’hi veu res quan te les poses, és tot negre", comenta al provar-se les ulleres per primera vegada.
Les mesures de protecció per poder veure l’eclipsi també preocupen, i molt, les famílies. Meritxell Martín, mare de l’Elisenda, reconeix que estarà "més pendent que no es tregui les ulleres que del mateix eclipsi en si".
La importància de protegir-se bé els ulls per observar l’eclipsi és una qüestió que en Mateo i en Martín tenen molt clara. "He tingut força por amb això de les ulleres", reconeix en Mateo. "Però tinc molt clar que, si miro el Sol sense protecció, em puc quedar cec per a tota la vida".
Tot i que ja havia fet servir unes ulleres de cartró similars en algunes activitats escolars, assenyala que no servien per mirar el Sol. Ara sap que només les ulleres homologades i els filtres adequats permeten gaudir de l’eclipsi sense posar en risc la vista.
Des d’un observatori
A banda del fenomen astronòmic per si mateix, per a en Mateo, de Barcelona, el més important és que viurà l’experiència des d’una tribuna d’excepció. Viatjarà amb els oncles fins a l’observatori Galáctica a Arcos de las Salinas (Terol), des d’on podrà contemplar l’eclipsi envoltat d’experts. "Es veurà sencer durant 95 segons", detalla. A més, sap que l’experiència serà molt diferent de la dels qui es mantinguin fora de la franja de totalitat. "Hi ha molta diferència entre veure’l al 99% i veure’l al 100%", assegura.
Sens dubte, es tracta d’un dels plans d’estiu que més il·lusió li fa. "El que més m’impacta és poder veure en directe com tot d’una la llum del dia desapareix i la Lluna tapa completament el Sol. Serà molt estrany", afirma.
A en Mateo també l’emociona que durant aquest viatge podrà veure com el seu oncle, que treballa com a periodista, retransmet en directe l’eclipsi. "Podré ser el seu ajudant. Em fa molta il·lusió". "No he conegut mai cap astrònom i espero conèixer-ne algun a l’observatori". L’assumpte ha convertit en Mateo en tot un expert i en el futur reconeix que li agradaria estudiar enginyeria aeroespacial per "poder construir avions i naus que vagin a l’espai".
La Mia i les seves amigues, de 14 i 15 anys, creuen que sempre recordaran l’eclipsi com "el gran moment" d’un estiu que "ja és memorable".
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