Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
Diversos investigadors han identificat comportaments comuns entre persones amb una capacitat intel·lectual superior
Durant anys, la intel·ligència s’ha relacionat sobretot amb treure bones notes, tenir molta memòria o resoldre problemes matemàtics amb facilitat. Però diferents investigacions han anat ampliant aquesta idea i han posat el focus en una altra qüestió: com es comporten les persones més intel·ligents en el seu dia a dia.
Investigadors com Norman Li, de la Singapore Management University, i Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics, han estudiat alguns patrons de comportament que apareixen amb més freqüència entre persones amb un coeficient intel·lectual elevat.
Les conclusions no permeten afirmar que qualsevol persona que compleixi aquests hàbits tingui necessàriament altes capacitats, però sí que han revelat característiques curioses que poden aparèixer associades a una major capacitat cognitiva.
I algunes són ben sorprenents: preferir estar sol, ser molt autocrític, gaudir dels reptes o fins i tot viure envoltat d’un cert desordre.
Prefereixen la solitud
Un dels trets més comentats és la preferència per la solitud.
Mentre que moltes persones necessiten una elevada interacció social per sentir-se satisfetes, les persones amb una intel·ligència superior poden trobar especialment agradable passar estones soles.
Aquests moments els permeten pensar, reflexionar, desenvolupar idees i dedicar-se als seus interessos sense interrupcions.
Això no significa necessàriament que siguin antisocials. Simplement, poden necessitar menys estímuls socials o trobar poc satisfactòries les converses que consideren superficials.
Per això, sovint prefereixen el silenci, els grups reduïts o les activitats individuals abans que les multituds i les interaccions socials constants.
Són més autocrítiques
Una altra de les particularitats és una elevada capacitat d’autocrítica.
Les persones amb més capacitat intel·lectual acostumen a analitzar les seves pròpies decisions, comportaments i errors amb deteniment.
En lloc de donar per fet que sempre tenen raó, tendeixen a qüestionar-se, revisar el que han fet i reconèixer les seves pròpies limitacions.
Aquesta característica pot semblar inseguretat des de fora, però també està relacionada amb una major consciència sobre allò que se sap i, sobretot, sobre allò que encara no se sap.
Els encanten els desafiaments
Allà on altres persones poden veure una dificultat, elles sovint hi veuen una oportunitat.
Les persones amb una intel·ligència elevada acostumen a sentir-se atretes pels reptes, especialment aquells que exigeixen aprendre, trobar una solució nova o posar a prova les seves habilitats.
La rutina pot resultar-los menys estimulant, mentre que una situació complexa pot activar la seva curiositat.
Aquesta necessitat de continuar aprenent també explica una certa tendència a l’autoexigència i al creixement continu.
El desordre podria estimular la creativitat
Una altra característica sorprenent és el desordre.
Una taula plena de papers, llibres oberts o objectes escampats no sempre és sinònim d’una ment desorganitzada.
Segons algunes investigacions, determinats entorns menys ordenats poden afavorir el pensament creatiu, ja que proporcionen estímuls diversos que poden facilitar connexions inesperades entre idees.
Això no significa que totes les persones intel·ligents siguin desordenades, però sí que el caos extern no sempre reflecteix el funcionament intern de la persona.
Poden quedar-se despertes fins més tard
Un altre comportament que s’ha relacionat amb una major capacitat intel·lectual és la tendència a tenir horaris nocturns.
Algunes persones prefereixen treballar, llegir, estudiar o pensar durant la nit, quan hi ha menys interrupcions i l’entorn és més tranquil.
Aquesta tendència a quedar-se despertes fins tard pot tenir relació amb la necessitat de disposar de moments de silenci i concentració, tot i que això no significa que dormir menys sigui beneficiós per a la salut.
Parlar sols no sempre és una cosa estranya
Un altre hàbit que sovint genera sorpresa és parlar sol.
Tot i que socialment pot semblar una conducta estranya, verbalitzar els pensaments pot ajudar algunes persones a ordenar idees, resoldre problemes o recordar informació.
Dir en veu alta què hem de fer o explicar-nos un problema a nosaltres mateixos pot servir com una eina per estructurar millor el pensament.
Per això, aquest comportament no s’ha d’interpretar automàticament com una excentricitat.
Capacitat per resoldre problemes complexos
Més enllà d’aquests hàbits, les persones amb un coeficient intel·lectual alt acostumen a destacar per la capacitat de processar informació ràpidament, analitzar situacions complexes i trobar solucions creatives.
També poden detectar patrons que altres persones passen per alt, establir connexions entre conceptes diferents i adaptar-se amb més facilitat davant de problemes nous.
Aquesta combinació de curiositat, capacitat analítica i creativitat és una de les característiques més habitualment relacionades amb les altes capacitats intel·lectuals.
Tenir aquests hàbits no significa necessàriament ser superdotat
Tot i les coincidències observades pels investigadors, cal tenir en compte que cap d’aquestes característiques serveix per diagnosticar unes altes capacitats.
Preferir estar sol, ser desordenat, parlar en veu alta o quedar-se despert fins tard no converteix automàticament ningú en una persona més intel·ligent.
El que mostren aquests estudis és que la intel·ligència va molt més enllà de les notes o de la capacitat de memoritzar.
La curiositat, l’autocrítica, el gust pels desafiaments, la creativitat i una manera diferent de relacionar-se amb l’entorn també poden formar part d’un perfil intel·lectual complex.
I és precisament això el que ha fet que la ciència comenci a mirar la intel·ligència d’una manera molt més àmplia que fa unes dècades.
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