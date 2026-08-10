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El fenomen no hauria d’impactar a la xarxa elèctrica

Pedro García Lario, astrònom de l’Agència Espacial Europea (ESA)

Pedro García Lario, astrònom de l’Agència Espacial Europea (ESA) / 5

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El Periódico

Barcelona

El 12 d’agost el subministrament elèctric no hauria d’experimentar variacions significatives a causa de l’eclipsi total de Sol que cobrirà 13 comunitats autònomes. "Estem parlant d’una durada mínima de l’eclipsi. No hauria de tenir cap impacte sobre la producció elèctrica", explica l’astrònom de l’Agència Espacial Europea (ESA) Pedro García Lario.

No obstant això, precisa que els sistemes d’il·luminació automàtics, que s’activen quan es fa de nit, "és possible que s’activin durant els minuts de durada de l’eclipsi". "És una cosa anecdòtica i curiosa, simplement", manté.

En vista d’un esdeveniment tan insòlit, algunes persones poden preguntar-se si arribarà a suposar algun problema per al sistema energètic espanyol, "però res més lluny de la realitat", segons assenyalen des d’Endesa. Tot i que es preveu que la producció fotovoltaica disminueixi temporalment durant l’ocultació del Sol, Red Eléctrica ja té previstos aquest tipus d’escenaris. De fet, l’antecedent més proper, l’eclipsi del 2015 a Europa, es va gestionar sense incidències destacables.

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A causa de la seva situació geogràfica i tenint en compte la seva elevada irradiació solar, Espanya és un dels països europeus amb més producció fotovoltaica. Però l’eclipsis tindrà lloc quan estigui en fase descendent.

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