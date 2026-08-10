Obres de renovació
Ferrocarrils tallarà la circulació de trens entre Gràcia i Sarrià a partir de l’11 d’agost
El servei d’autobusos alternatiu connectarà les estacions afectades mentre durin les obres de renovació de via en el tram
La ronda de Dalt inicia dues setmanes de talls nocturns per col·locar el sostre d’un nou tram cobert a la Vall d’Hebron
Judit Bertran
A partir del dia 11 d’agost i durant 13 dies, fins al 23, el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’interromprà entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres de renovació de la via en el tram.
Les obres, que van començar el maig passat en horari nocturn, permetran millorar la resistència del servei i reduir els costos de manteniment. A més, s’implementarà a la via 1 entre Gràcia i Muntaner una nova placa que substituirà l’actual via sobre balast i es renovaran les diagonals del tram Muntaner-La Bonanova sobre via en placa.
Per això, s’habilitarà un servei alternatiu d’autobusos que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, les Tres Torres i Sarrià. A més, els trens entre Gràcia i Plaça Catalunya modificaran els horaris habituals i circularan amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. D’altra banda, els trens de les línies S1 i S2 entre aquestes estacions i les línies L7 i L12 mantindran els horaris habituals.
La intervenció forma part del projecte de la renovació de via entre Plaça Catalunya i Sarrià, que ja va executar la seva primera part en el tram Sarrià, Les Tres Torres, La Bonanova i Muntaner. D’altra banda, entre els dies 4 i 30 d’agost, les obres comportaran diverses afectacions als carrils de circulació de la Via Augusta amb talls parcials, estrenyiments entre els carrers Madrazo i Ganduixer i desviacions del carril bici en algun tram puntual.
Manteniment i renovació
Però abans d’aquestes obres, FGC tallarà la línia Llobregat-Anoia de l’1 al 7 d’agost entre les estacions Sant Vicenç | Castellgalí i Manresa per renovar i executar noves vies en el tram. En concret, es farà una renovació integral de 400 metres de via a l’interior del túnel de Santa Clara a l’altura de l’estació Manresa-Viladordis i s’executarà una nova via en placa formigonada substituint la via en balast actual amb objectiu de reforçar l’estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar les filtracions d’aigua.
També, a partir d’aquest dilluns FGC ha començat les tasques de revisió anual del Funicular de Vallvidrera que duraran fins al 28 d’agost. Durant el període s’habilitarà un servei alternatiu per carretera.
- El Celler de Can Roca compleix 'els primers' quaranta anys
- Necrològiques del 9 d’agost de 2026
- Paula Blasi i Mireia Benito: Estrelles que brillen amb un mateix punt de partida
- Un home de 61 anys mor ofegat mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l’Estartit
- Les imatges dels 40 anys d'El Celler de Can Roca
- La Universitat de Girona cau per sota de les 800 millors universitats del món segons el rànquing CWUR
- Els radars de Girona generen 116 multes al dia durant el primer any
- Catalunya activa l’'alerta màxima' per l’eclipsi