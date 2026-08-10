Final del crim del ‘jardiner’ de Rubí
El jurat sentencia a cinc anys l’home que el 2021 va matar un fals policia que volia robar-li marihuana. En el narcoassalt van participar altres joves que van fugir quan el vigilant va repel·lir l’atac amb un ganivet. No ingressarà a la presó perquè ja ha fet dos anys de tancada.
Guillem Sánchez
Aquell clàssic de l’abril del 2021 es va disputar a Valdebebas perquè el Santiago Bernabéu estava en obres. Durant el partit va ploure molt a Madrid, però només es van mullar els jugadors: les grades, un any després de la pandèmia, seguien buides. La primera part va ser dels blancs. En la segona, el Barça, un equip inferior, va intentar remuntar.
Saliou, un senegalès que havia acceptat una feina de vigilant d’una plantació de marihuana amagada en una urbanització de Rubí (Vallès Oriental), estava reclinat al sofà, davant el televisor. Pendent de la reacció blaugrana, no es va adonar que un grup de joves d’origen marroquí, d’uns vint anys, a l’atur i que s’havien aficionats als esports de combat, havien saltat la tanca de casa seva i estaven a punt de colar-se al recinte que havia de protegir.
Els joves, amb guants i la cara semioculta, van irrompre violentament al crit de "¡policia!". D’un salt, el Saliou es va incorporar i, amb el so del partit de fons, va veure la figura d’uns individus que es llançaven a sobre d’ell. El Saliou, de complexió forta, no va oposar resistència quan el van fer caure i va recordar el pacte amb els narcos que l’havien contractat com a jardiner de la plantació: si arribava la policia, havia de dir que la marihuana era seva, de ningú més.
Però els joves que deien ser policies no paraven de donar-li cops. I mentre rebia la pallissa el Saliou va entendre que no eren agents, sinó lladres de marihuana. El Saliou es va aixecar com va poder i va sortir corrent cap a la cuina amb els agressors al seu darrere, va agafar un ganivet, es va girar i li va clavar al primer, que tornava a abalançar-se a sobre d’ell. La punyalada va entrar pel costat de la caixa toràcica. La fulla es va enfonsar al cor de l’atacant. L’Iliass, el jove que havia rebut la ganivetada, es va girar, va caminar dos metres i es va desplomar. Els altres atacants, al veure el seu amic Iliass agonitzant, van fugir.
Testimonis de la persecució
Veïns de cases adjacents a la del Saliou van sentir la cridòria de la baralla i van sortir a mirar per les finestres. El que van veure a través del vidre va ser uns joves corrent pel carrer i un home ferit perseguint-los amb un ganivet de cuina a la mà.
Els Mossos d’Esquadra, alertats per un dels veïns, van enviar diverses patrulles de seguretat ciutadana a aquesta casa de la urbanització de les Fonts de Rubí. El Saliou els esperava a l’entrada. Els agents van trobar el cadàver de l’Iliass estirat al terra de la cuina. El Saliou s’havia desfet del ganivet –que mai va aparèixer–, però va acabar confessant. "¿I la marihuana de qui és?", li van preguntar els policies mentre li posaven els grillons. "Màgia", va assegurar el Saliou.
Sis dies després d’aquell narcoassalt fallit, quan el Saliou es va convertir en un homicida mentre mirava un partit, el Grup d’Homicidis va arrestar els dos amics de l’Iliass que havien irromput a casa seva i un tercer que els havia esperat a fora fent tasques de vigilància. El jutge va ordenar que els implicats ingressessin en presó preventiva. Però els amics de l’Iliass van sortir dues setmanes després, i el Saliou gairebé dos anys després. Encara faltava el judici.
L’abril del 2026, el jardiner i els lladres de marihuana van tornar a trobar-se a l’Audiència de Barcelona. Els va tocar asseure’s junts, al mateix banc d’acusats de la sala del jurat, davant nou ciutadans escollits a l’atzar que havien d’analitzar des del seny el despropòsit que va costar la vida al jove Iliass.
Sense ingrés a la presó
Com va informar l’emissora local Ràdio Rubí la setmana passada, els assaltants van ser sentenciats per haver intentat robar marihuana. Però no van haver de tornar a la presó. El Saliou, que va ser declarat culpable de la mort de l’Iliass, tampoc. Al tractar-se d’una pena de cinc anys i ja haver-ne complert gairebé dos de reclusió, el tribunal va suspendre el seu reingrés en un centre penitenciari.
El veredicte del jurat diu que és veritat que el Saliou va matar l’Iliass en defensa pròpia, però també remarca que es podria haver defensat sense assestar-li una ganivetada al cor. Les plantes de cànnabis van ser tallades i destruïdes. Cada any, en episodis vinculats a la marihuana, moren a Catalunya entre tres i cinc persones.
- El Celler de Can Roca compleix 'els primers' quaranta anys
- Necrològiques del 9 d’agost de 2026
- Paula Blasi i Mireia Benito: Estrelles que brillen amb un mateix punt de partida
- Un home de 61 anys mor ofegat mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l’Estartit
- Les imatges dels 40 anys d'El Celler de Can Roca
- La Universitat de Girona cau per sota de les 800 millors universitats del món segons el rànquing CWUR
- Els radars de Girona generen 116 multes al dia durant el primer any
- Catalunya activa l’'alerta màxima' per l’eclipsi