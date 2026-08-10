Montblanc demana a Google Maps que no desviï cotxes pel poble
ACN
L’Ajuntament de Montblanc (Conca de Barberà) ha demanat que Google Maps posi algun tipus d’avís, sobretot els divendres i diumenges –especialment a l’estiu– perquè l’aplicació i els navegadors dels cotxes no recomanin passar pel nucli urbà quan hi hagi retencions a l’N-240 i a l’AP-2.
Les cues que es formen al voltant de la rotonda que uneix la nacional, l’autopista i la comarcal C-14 poden ser quilomètriques, i alguns conductors, per estalviar-se l’espera, acaben passant per l’interior de la localitat, que acaba ben col·lapsada, i això perjudica els veïns. A més, aquesta alternativa tampoc soluciona el problema als turismes, ja que, quan arriben a aquesta rotonda, les senyalitzacions especials que s’habiliten els caps de setmana els obliguen a fer mitja volta i acabar fent cua.
L’alcalde, Marc Vinya, relata que han sol·licitat al Servei Català de Trànsit (SCT) que parli amb els responsables de Google Maps perquè els divendres i els diumenges "notifiquin als conductors" que l’interior de Montblanc "no és una via alternativa", ja sigui "posant alguna incidència al municipi o marcant que hi ha obres". "Saltar-se la cua per dins de Montblanc no és una solució, perquè el municipi queda col·lapsat, i els conductors que hi entren, quan arriben a la rotonda, han de tornar a la casella de sortida.
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