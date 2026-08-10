Mudança per evitar risc d’atropellaments
La comissió de festes que porta el nom dels dos carrers i que engalanava Jesús canvia a Sant Pere Màrtir amb la intenció de quedar-s’hi. D’aquesta manera, eviten les aglomeracions de les últimes edicions, que resultaven perilloses.
Toni Sust
Fa 10 anys, un grup de 15 veïns va deixar la comissió que decorava el carrer de Mozart amb motiu de les festes de Gràcia i es va organitzar pel seu compte. Residents en les pròximes Jesús i Sant Pere Màrtir, els veïns van investigar els casos d’aquests dos carrers, que ja no decoraven les vies per a les festes de Gràcia feia anys. I van procedir a completar els tràmits per crear una nova agrupació amb els dos noms. A finals del 2016 ja existia la comissió de festes de Sant Pere Màrtir-Jesús.
Els tràmits per constituir-la no són senzills. "És com crear una associació", explica Kepa Uharte, que va ser president i ara és patró, representant de la comissió a la Fundació Festa Major de Gràcia. Uharte era dijous passat un dels veïns que, entre una calor aclaparadora, passava la tarda treballant en el decorat d’aquest any, que se centrarà en la denúncia de les joguines com a eines que mantenen els rols sexistes. Com a exemple, alguns elements que decoraran el carrer: una planxa de color rosa i un cotxe de color blau. Els de Sant Pere Màrtir-Jesús preparen el seu decorat al local de la comissió, que és a Mozart, en el número 11. Dijous, negres nuvolades s’assetjaven sobre el barri però no arribava la pluja, enemiga habitual dels decorats de les festes.
El primer canvi de carrer
La idea, explica Uharte, de 51 anys i traductor literari del txec en la seva vida professional, era decorar Sant Pere Màrtir per primer cop l’estiu del 2017, però aquell any se celebrava el bicentenari de les festes de Gràcia i Gran de Gràcia es va tancar al tràfic.
Sant Pere Màrtir va ser elegida pel consistori com una sortida per a vehicles, cosa que va impedir engalanar-la. I llavors els veïns van optar per decorar Jesús, res estrany sent un dels carrers que dona nom a la comissió.
Així van seguir les coses durant nou anys, però l’elecció de Jesús comportava un problema que mai es va arribar a resoldre del tot: com que el tram decorat arribava fins a Gran de Gràcia, es va convertir en una cosa constant que la gent s’anés amuntegant en aquest extrem, a uns metres del tràfic que per allà circulava, amb el risc que això suposava: "La Guàrdia Urbana estava preocupada. La gent s’acumulava d’una manera terrible en aquell punt", recorda Uharte. Per intentar reduir el conflicte, a instàncies de la policia local de Barcelona, es va optar per canviar l’entrada del carrer decorat, que era al costat de Gran de Gràcia, i ubicar-la al costat de Sant Pere Màrtir. I així és com van estar durant dos anys: "Era millor, però la gent es continuava acumulant".
En vista que la inseguretat no desapareixia, va sorgir la idea de canviar de Jesús a Sant Pere Màrtir, recuperant així l’objectiu inicial, el del 2016. I aquest estiu, el desè de vida de la comissió, aquesta tornarà a l’origen que mai va arribar a complir, i decorarà Sant Pere Màrtir entre Jesús i Domènech. L’entrada, la portalada, de la decoració estarà a la part de Domènech. "Serà la primera vegada que tindré la festa sota de casa", assenyala Uharte, que és veí de Sant Pere Màrtir.
En la comissió Sant Pere Màrtir-Jesús hi ha entre 30 i 40 socis i també col·laboradors. Els primers són presents durant tot l’any en l’activitat del grup. Els col·laboradors només participen en la fase final, de l’últim mes.
El president de la comissió és, des del gener, Germán Arroyo, de 37 anys (en complirà 38 en plenes festes, el dia 18 d’agost). És cuiner, nascut a Guadalajara, i veí del carrer de Jesús. Té per davant un mandat de quatre anys: "Tot és assembleari i ho fem entre tots. De fet, ets president perquè algú ho ha de ser". Està il·lusionat amb el canvi de carrer: "Sant Pere Màrtir és una via més lluminosa, més gran". La longitud, però, és la mateixa, però l’ample i el treball canvien al comptar amb 100 metres quadrats més.
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