Seguretat
Barcelona instal·larà un centenar de videocàmeres en punts clau com el Born, la Pegaso i els búnquers del Carmel
La ciutat disposa actualment de 186 dispositius i preveu arribar als 660 el 2027
Barcelona col·locarà 500 càmeres de videovigilància: 13 seran a la rambla del Raval i 20 més a la plaça Reial
Judit Bertran
L’Ajuntament de Barcelona continua avançant en el seu pla de videovigilància per frenar els delictes i garantir la seguretat a la ciutat. En el marc d’aquesta estratègia, Albert Batlle, tinent d’alcaldia de Prevenció i Seguretat, ha anunciat aquest dimarts la instal·lació de prop de 100 noves càmeres abans que acabi l’any en diferents punts considerats estratègics i sensibles des del punt de vista de la seguretat, convivència i la gestió de grans concentracions de persones.
El desplegament contempla nou nous dispositius al passeig del Born, 11 als búnquers del Carmel, 30 a l’Anella Olímpica, 30 a Encants Vellsi al barri de Fort Pienc i 19 al parc de la Pegaso, escenari a principis de juliol de l’assassinat a trets d’un menor vinculat pels investigadors a un presumpte ajust de comptes entre bandes juvenils. Batlle ha precisat, no obstant, que la instal·lació de les càmeres en aquest últim punt ja estava prevista abans del crim.
Amb aquest desplegament progressiu, la ciutat disposa actualment de 186 càmeres i preveu arribar als 660 dispositius el 2027quan la xarxa de videovigilància s’estendrà a tots els districtes i cobrirà aproximadament el 5,16% de l’espai públic. Malgrat aquesta ampliació, el consistori ha assenyalat que el sistema no incorpora tecnologies de reconeixement facial ni cap altre mecanisme d’identificació basat en intel·ligència artificial.
Nou Barris i plaça Universitat
El consistori també ha rebut l’informe favorable de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya per a la instal·lació de càmeres de videovigilància en diversos espais de Nou Barris, concretament al parc de la Guineueta, la plaça d’Àngel Pestaña i a la plaça Roja, així com a la plaça Universitat, a l’Eixample.
Aquestes noves actuacions se sumen al desplegament ja iniciat en la primera fase del pla de videovigilància, durant la qual van entrar en funcionament 26 noves càmeres a la plaça Catalunya i al Front Marítim. S’hi afegeixen les tasques que ja estan en marxa per instal·lar nou dispositius a l’avinguda de la Catedral i 20 més a la plaça Reial.
Eina complementària a la presència policial
El desplegament del pla de videovigilància s’emmarca en l’estratègia integral de seguretat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona basada en la combinació de més presència policial, innovació tecnològica, coordinació institucional i reforç de la convivència. I entre les principals actuacions desenvolupades destaquen l’increment progressiu dels efectius de la Guàrdia Urbana i el desplegament del pla de visibilitat per reforçar la presència policial als carrers.
En aquest context, les càmeres actuaran com a eina complementària a la presència policial, pretenen complir una doble funció d’efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives o incíviques i, d’altra banda, facilitar les investigacions i la recollida d’evidències quan es produeixin fets delictius o incidents greus.
Així mateix, la conservació de les imatges i l’accés a les gravacions es regeixen per la normativa vigent en matèria de protecció de dades i videovigilància policial, i requereixen l’autorització específica de la Generalitat de Catalunya.
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