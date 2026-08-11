Seguretat en un lloc emblemàtic
BCN blindarà l’Arc de Triomf amb pilones per impedir atemptats
L’Ajuntament, alertat per la Guàrdia Urbana fa un any, projecta col·locar jardineres de grans dimensions i pivots per obstaculitzar el pas de vehicles des de la calçada.
Jordi Ribalaygue
El dolor pels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 2017 ressorgeix cada any a l’acostar-se l’aniversari del 17 d’agost. Nou anys després dels crims gihadistes que van causar almenys 368 víctimes, entre les quals hi va haver 16 morts, Espanya manté el nivell quatre de cinc d’alerta antiterrorista, un grau de risc alt que ja era vigent quan es van produir els últims atacs a Catalunya i que el Ministeri de l’Interior no rebaixa des de fa 11 anys. En aquest context en què perdura el temor a un atac violent i indiscriminat, l’Ajuntament de Barcelona projecta instal·lar una línia de pilones davant l’Arc de Triomf per impedir que pugui ser escenari d’un atropellament múltiple com el que es va produir a la Rambla la tarda del 17A.
La decisió de plantar una barrera que protegeixi el frontal del monument parteix d’un informe de la Guàrdia Urbana, firmat ara fa un any. El juliol del 2025, la unitat territorial de la policia local barcelonina a Ciutat Vella va advertir, a través d’un dictamen, de la «necessitat de reforçar els espais vulnerables de l’espai públic del passeig de Lluís Companys», on s’aixeca el portal construït per a l’Exposició Universal del 1888. Amb aquest objectiu, instava a col·locar «elements físics de protecció específics» per «mitigar i prevenir accions terroristes amb vehicles i millorar així la seguretat de vianants i usuaris».
El cost de les obres s’estima en 423.475,11 euros i es preveu que durin uns tres mesos. En tot cas, el consistori respon que, ara per ara, no hi ha previsió de quan començaran els treballs ni de quan estarà instal·lat el mobiliari. Abans s’ha de licitar la contractació per triar l’empresa que el muntarà, i tampoc s’ha fixat cap data per fer-ho.
L’Ajuntament ha instal·lat pilones recentment en altres emplaçaments. Ha col·locat noves jardineres, pals i altres protectors «destinats a impedir o dificultar l’accés de vehicles a zones amb una elevada afluència de vianants» a la Rambla, aprofitant-ne la reforma, i també al refer-se el tram del carrer Marina davant la Sagrada Família, on ja es van posar obstacles perquè era un dels objectius que la cèl·lula islamista de Ripoll es va plantejar atacar.
La hipòtesi a què es refereix la Guàrdia Urbana en l’anàlisi sobre l’Arc de Triomf evoca la irrupció de la furgoneta que va envair el passeig central de la Rambla per envestir premeditadament la multitud en un recorregut de mig quilòmetre a gran velocitat. És el mateix mètode que, entre altres casos, va causar 86 morts a Niça el 2016, sis al mercat de Nadal de Magdeburg el 2024 i, aquest juliol passat, una víctima mortal i 29 ferits a la marxa de l’orgull LGTBI de Berlín.
La Guàrdia Urbana conclou que un indret de Barcelona tan concorregut i visitat està desprotegit davant una agressió potencial d’aquesta mena. «Actualment, l’espai del passeig de Lluís Companys, a l’altura de l’Arc de Triomf, és molt cèntric i està connectat amb vies ràpides, molt transitat per turistes i ciclistes, i no hi ha elements limitadors que impedeixin l’accés descontrolat dels vehicles», diu la documentació municipal.
La memòria del projecte per protegir l’entorn del monument recull que, per «controlar l’accés de vehicles», la policia «recomana la implantació de jardineres als trams laterals i la combinació de pivots fixos i retràctils amb accés controlat per als serveis municipals i d’emergència». El pla encarregat per l’empresa municipal Bimsa el novembre passat proposa que les pilones s’alineïn formant una barrera davant l’arc que abasti tota l’amplada del passeig, des de l’aparcament del servei de Bicing del costat Besòs fins al de la banda Llobregat.
Nus de trànsit
Els obstacles es col·locaran al costat en què l’Arc de Triomf dona a la calçada on conflueix el trànsit del passeig de Sant Joan, l’avinguda de Vilanova, el carrer de Trafalgar i la ronda de Sant Pere. És el punt on la Guàrdia Urbana remarca que hi ha «una entrada franca clara», en referència a la rampa de 8,40 metres d’amplada que va directament cap a la porta de l’arc, «totalment lliure d’obstacles», remarca el projecte. Pel pendent hi accedeixen vehicles de neteja i serveis; a més, forma part de la recta de meta de la Marató de Barcelona i de la cursa Jean Bouin de cinc quilòmetres.
El consistori avança que també es posaran pilones a la plaça de les Tres Xemeneies, al Paral·lel, on es traslladarà el Centre de Coordinació Operativa d’Emergències a finals del 2028.
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