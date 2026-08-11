Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
La nova normativa obliga a portar-la sempre a la moto i utilitzar-la si cal baixar a la calçada o al voral d’una via interurbana
Els motoristes hauran d’incorporar un nou element obligatori al seu equipament a partir d’aquesta tardor. La reforma del Reglament General de Circulació estableix que les motocicletes hauran de portar obligatòriament una armilla reflectant d’alta visibilitat, pensada especialment per a situacions d’avaria, accident o emergència a la carretera.
La modificació s’ha aprovat mitjançant el Reial decret 518/2026, de 24 de juny, que modifica diferents aspectes de la normativa viària amb l’objectiu de reforçar la protecció dels usuaris vulnerables de la via. El text es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 26 de juny de 2026 i entrarà en vigor l'1 d’octubre de 2026.
Què canvia exactament per als motoristes?
Fins ara, l’obligació de portar una armilla reflectant com a part de la dotació del vehicle afectava principalment turismes i altres vehicles de quatre rodes.
A partir de l’1 d’octubre això canviarà. El Reglament General de Vehicles incorporarà expressament les motocicletes entre els vehicles que han de dur aquest equipament.
El BOE ho deixa clar: les motocicletes «hauran de portar una armilla reflectant d’alta visibilitat que compleixi els requisits dels equips de protecció individual».
Per tant, caldrà trobar un lloc on guardar-la: sota el seient, dins del cofre, a les maletes laterals o fins i tot en una butxaca de la jaqueta, sempre que sigui accessible.
No cal conduir amb l’armilla posada
La nova norma pot generar confusió, però no obliga els motoristes a circular habitualment amb l’armilla reflectant posada.
S’haurà d’utilitzar quan el conductor baixi de la motocicleta i ocupi la calçada o el voral d’una via interurbana, per exemple després d’una avaria, un accident o qualsevol altre incident que obligui a aturar-se.
El nou article 118 del Reglament General de Circulació estableix que els conductors de motocicletes hauran d’utilitzar l’armilla «quan surtin del vehicle i ocupin la calçada o el voral de les vies interurbanes».
És, per tant, una mesura pensada específicament per als moments en què el motorista deixa d’estar protegit per la mateixa motocicleta i passa a convertir-se, de facto, en un usuari especialment vulnerable a la carretera.
Per què s’imposa aquesta nova mesura?
La reforma impulsada pel Ministeri de l’Interior i la DGT té com a objectiu actualitzar una normativa pensada fa més de dues dècades i adaptar-la a una mobilitat en què la protecció de les persones vulnerables té cada vegada més pes.
L’armilla busca sobretot augmentar la visibilitat del motorista davant dels altres conductors quan està aturat o es mou a peu pel voral o la calçada.
Una persona al costat d’una motocicleta avariada pot resultar difícil de veure, especialment de nit, en túnels, amb pluja o en situacions de poca visibilitat. Un element reflectant permet que els fars dels vehicles la facin visible des de molta més distància.
Precisament la DGT ha advertit reiteradament que la visibilitat és determinant en els atropellaments. Durant l’estiu de 2025 van morir 20 vianants en carreteres espanyoles; nou van morir de nit o en condicions de baixa llum i, d’aquests, set no portaven peces reflectants.
Aquestes dades no corresponen específicament a motoristes que haguessin baixat de la seva moto, però sí que mostren el risc que suposa trobar-se a peu en una carretera sense elements que facilitin ser vist.
Quants motoristes moren a les carreteres espanyoles?
La sinistralitat dels motoristes continua sent un dels principals problemes de la seguretat viària.
Segons el balanç provisional de la DGT, durant el 2025 van morir 288 usuaris de motocicleta en vies interurbanes, mentre que els usuaris vulnerables en conjunt van representar aproximadament el 40% de totes les víctimes mortals.
En total, aquell any van morir 1.119 persones a les carreteres interurbanes espanyoles.
La DGT també va comptabilitzar 103 vianants morts, dels quals 39 van perdre la vida en autopistes o autovies i 64 en carreteres convencionals.
Què passa si no portem l’armilla?
A partir de l'1 d’octubre de 2026, l’armilla passarà a formar part de la dotació obligatòria de les motocicletes.
A més, quan el motorista hagi de sortir de la moto i ocupar la calçada o el voral d’una via interurbana haurà de portar-la posada.
La normativa de trànsit considera l’incompliment de determinades obligacions relatives als elements de protecció una infracció sancionable. La DGT ha aplicat tradicionalment una multa de 200 euros per no utilitzar l’armilla reflectant obligatòria quan el conductor baixa del vehicle en una via interurbana.
La reforma de 2026 incorpora ara els motoristes a aquesta obligació. La quantia general prevista per a les infraccions greus és de 200 euros.
Una armilla que pot evitar un atropellament
La mesura pot semblar menor comparada amb altres obligacions dels motoristes, però respon a una situació especialment perillosa: haver d’aturar-se enmig d’una carretera.
Una avaria pot obligar qualsevol conductor a baixar de la moto en una autovia, autopista o carretera convencional, on els vehicles poden circular a gran velocitat. En aquell moment, fer-se visible és essencial.
Per això, el Reial decret 518/2026 no només modifica les obligacions dels motoristes. També obliga els vehicles que passin al costat d’un altre vehicle immobilitzat per accident, avaria o assistència a reduir la velocitat almenys 20 km/h respecte del límit de la via i mantenir una separació lateral mínima d’1,5 metres.
La nova armilla reflectant obligatòria per a motoristes forma part, per tant, d’un paquet més ampli de mesures que busca reduir atropellaments i protegir aquells que, per una avaria o un accident, passen de conduir una motocicleta a trobar-se exposats al costat de vehicles que circulen a gran velocitat.
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