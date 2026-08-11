la xacra de l’estiu
El foc de Huelva "està fora de la capacitat d’extinció"
Les flames han arrasat 20.000 hectàrees d’eucaliptus, devesa i pineda. Els equips d’emergència assumeixen que l’incendi pot estar dies fora de control si no hi ha un canvi meteorològic.
El Madroño i les seves pedanies, desallotjades ahir, ja van patir les flames el 2004
Javier Alonso
L’incendi forestal a Niebla, a la província de Huelva, va continuar ahir empitjorant i estenent-se pels canvis constants de vent i per la multiplicació dels focus secundaris en totes direccions, que en feien impossible l’extinció. El foc ja abastava una superfície de 20.000 hectàrees (un dels més devastadors dels últims anys) i estava "fora de la capacitat de control" dels dispositius de l’Infoca i de l’UME desplegats sobre el terreny. En aquest escenari, al llarg del dia d’ahir es van produir més desallotjaments, a més dels 474 que ja s’havien fet i que afecten les províncies de Huelva i Sevilla, al voltant d’El Madroño.
Els serveis d’emergència comptaven trobar alguna finestra d’oportunitat per una millora de les condicions climatològiques durant diumenge. El balanç de la jornada, però, va ser fins i tot pitjor i ahir, des de primera hora, es van incrementar les ratxes de vent i es van multiplicar els focus secundaris.
"Hi ha un creixement a una velocitat desorbitada i amb longituds imprevisibles. Avança en temps rècord. El foc està fora de la capacitat d’extinció, no pas per manca de mitjans, sinó per la seva pròpia evolució, que fa impossible controlar-lo", va explicar el conseller de Presidència i Emergències de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, que va advertir de la "gran perillositat i complexitat" de l’incendi.
Així, els treballs coordinats per la Junta d’Andalusia amb la col·laboració del Govern d’Espanya (després de la declaració del nivell 2 d’emergència) se centren a evitar víctimes i a impedir que el foc entri en poblacions que ja s’hagin desallotjat. "La prioritat és salvar vides; en segon lloc, protegir les poblacions, i en tercer lloc, ofegar l’incendi en la mesura del possible", va completar el delegat del Govern en funcions, Francisco Toscano.
Dins d’aquesta planificació, l’empitjorament de les condicions durant el matí d’ahir va obligar a fer més desallotjaments. A la província de Huelva, es van desallotjar la pedania de Las Delgadas i Montesorromero, que sumen uns 35 habitants als quals es va oferir el trasllat al teatre municipal Ruiz Tatay de Zalamea La Real (Huelva). Per la seva banda, a Sevilla es va ordenar el desallotjament complet d’El Madroño i de quatre pedanies, que van fer porta a porta els serveis d’emergències. Els qui no tenien allotjament alternatiu van ser traslladats al centre de participació activa del Castillo de las Guardas, que es va habilitar amb aquesta finalitat. Aquesta última mesura va afectar 286 persones censades en aquestes localitats. El Madroño i les seves pedanies ja van patir l’embat de les flames el 2004. Aquell any, un incendi originat al municipi de Huelva de Minas de Riotinto va devastar gairebé 35.000 hectàrees.
Davant l’evolució del foc, els objectius del dispositiu d’emergència eren, d’una banda, el confinament del sector comprès entre El Pozuelo, Marigenta i El Berrocal, mitjançant la combinació de maquinària pesant, mitjans terrestres i cremes d’eixamplament. El repte aquí era evitar que les flames afectessin les poblacions. En segon lloc, es va actuar sobre el flanc sud-est, on maquinària pesant i personal de terra van treballar sobre la línia negra del perímetre i van avançar cap al nord-est.
Finalment, es va reforçar una segona línia de contingència situada a la carretera d’Aznalcóllar a El Berrocal, destinada a contenir el front que pogués superar la primera línia de control.
Després de quatre dies de lluita contra el foc, els serveis d’emergència tenen la convicció que l’incendi "es continuarà estenent" i sumarà noves hectàrees arrasades, especialment a causa de la proliferació de focus secundaris, que també impliquen un augment de la "perillositat". "És una cursa de fons", va detallar Sanz, que així va assumir que el foc encara es podria mantenir diverses jornades fora de control si no hi ha un canvi en les condicions meteorològiques. La superfície afectada ja abasta 20.000 hectàrees d’eucaliptus, devesa i pineda.
Vint-i-sis mitjans aeris
Davant d’aquesta situació, el Govern central i la Junta d’Andalusia van fer una crida a la població a respectar les ordres: "No pot tornar ningú a casa perquè és impossible determinar quines zones són segures i quines es poden veure afectades", va apuntar Sanz, que en aquesta línia va insistir en el risc que implica l’evolució del foc per als serveis d’extinció, que poden quedar aïllats en qualsevol moment entre diferents focus.
Per frenar aquesta evolució del foc, Govern i Junta sumen 600 efectius i 26 mitjans aeris sobre el terreny, uns mitjans que, segons la Junta i el Govern, són el màxim que es pot desplegar sobre el terreny en condicions de seguretat. "No és pas un problema de falta de recursos, sinó de com evoluciona el mateix foc".
En aquest sentit, a més de les localitats que ja estan desallotjades i les que es troben en situació de preavís, hi ha cinc carreteres que ahir continuaven amb el trànsit interromput per la perillositat del foc. Concretament, la HU-3106, l’A-493, la HU-5104, la HU-4103 i la HU-6104. També continuava tallat un camí entre Marigenta i Las Delgadas. A més, el tren turístic Minas de Riotinto està suspès des de diumenge.
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