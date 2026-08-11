Fenomen astronòmic i social
L’eclipsi arriba marcat per la calor extrema i l’alt risc d’incendis
El Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos per calor a les comarques de Lleida, una de les zones privilegiades dins de la franja de totalitat, davant de màximes properes als 40 ºC. Un total de 14 comunitats estaran sota avís.
Valentina Raffio
El primer eclipsi total de Sol en més d’un segle arribarà a Espanya en un dia marcat per la calor extrema i l’alt risc d’incendi. Els models indiquen que demà, quan milions de persones es desplaçaran per presenciar aquest esdeveniment astronòmic històric, les temperatures estaran per sobre dels valors normals per a l’època i arribaran a gairebé 40 ºC en àmplies zones del país. L’Agència Estatal de Meteorologia afirma que durant aquella jornada es podran superar els 35 ºC a la major part de l’interior de la Península i les Balears, i superar el llindar dels 40 ºC a les valls del Guadalquivir i de l’Ebre i, de manera més local, en altres punts del sud-oest.
Alerta en 14 autonomies
En el moment de l’eclipsi, previst cap a les 20.30 hores, els termòmetres començaran a baixar, però, tot i així, continuaran marcant valors molt alts. Dimecres, un total de 14 comunitats estaran en avís per calor extrema. A Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Extremadura, Navarra i la Rioja s’han activat avisos de nivell taronja, els més alts previstos fins ara, davant del risc que durant aquella jornada se superin els 40 ºC. A Catalunya, les Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, la Comunitat de Madrid, la Regió de Múrcia i el País Basc els avisos són de nivell groc davant de màximes que estaran per sobre dels 35 ºC.
El Servei Meteorològic de Catalunya, per la seva banda, ha activat avisos per temperatures altes a la zona de Ponent davant del risc d’arribar a màximes per sobre dels 40 ºC a comarques com el Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i les Garrigues.
Els experts adverteixen que les hores de màxima calor del dia, que se solen concentrar entre el migdia i les sis de la tarda, coincidiran amb el pic de desplaçaments previstos per veure l’eclipsi. Atesa la crida que s’està fent a la previsió, és possible que milers de persones es comencin a mobilitzar des del matí i, en molts casos, acampin a la zona designada d’observació diverses hores abans de l’esdeveniment astronòmic. És en aquests casos que es demana extremar les precaucions davant de l’impacte de les temperatures altes previstes per a aquesta jornada. Els models indiquen que, amb una mica de sort, en els moments clau de l’eclipsi la temperatura ja haurà baixat entre 2º i 5 ºC respecte de les màximes del dia. Tot i així, segons apunten les previsions, és possible que milions de persones vegin l’eclipsi a més de 35 ºC.
Millor a Cantàbria
A l’Observatori de Yebes, lloc de trobada del Govern per a aquest esdeveniment, s’esperen màximes per sobre dels 36 ºC. A Roquetes, on es reunirà el Govern de la Generalitat, també s’espera que els termòmetres superin el llindar dels 36 ºC durant la jornada de l’eclipsi. Dins de la franja de totalitat, en punts com Burgos i Guadalajara s’espera que el mercuri superi els 38 ºC. Tot apunta que els termòmetres es mantindran en valors més moderats a la cornisa cantàbrica, on, a excepció dels 34 ºC previstos en punts de Lugo i Cantàbria, s’esperen màximes per sota dels 30 ºC.
Els índexs alts de calor també dispararan el perill d’incendis a Espanya. Els models apunten que "durant el 12 d’agost es preveu que l’índex de perill d’incendis forestals (IPIF) arribi als nivells molt alt o extrem a gran part de la Península i les Balears". Per això, afirmen les autoritats, és possible que s’ordeni el tancament d’alguns espais naturals especialment susceptibles a aquest risc. Els experts demanen "extremar les precaucions en sortides al camp o a la muntanya" durant la setmana per evitar l’inici d’incendis forestals. Sobretot durant una jornada, la de l’eclipsi, en què s’espera la mobilització de milions de persones arreu del país.
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