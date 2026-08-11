Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
miradors eclipsi Gironatemps eclipsi GironaEl Celler de Can Rocaradars Gironaestrangers Gironafitxatges Gironaagenda Girona
instagramlinkedin

Retirats sis models d’ulleres per problemes amb els filtres

La inspecció conclou que són massa foscos i que hi ha el risc que les persones que els facin servir "es treguin les ulleres" i s’exposin al sol.

Ulleres d'eclipsi

Ulleres d'eclipsi / SITEMINDER / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Valentina Raffio

Barcelona

La gran inspecció de mercat per posar a prova la seguretat de les ulleres de protecció per veure l’eclipsi ha conclòs afirmant que, a grans trets, la gran majoria de productes comercialitzats a Espanya compleixen els requisits de seguretat. No obstant, segons va transcendir ahir, les anàlisis han detectat la presència d’ulleres que utilitzen filtres més foscos del compte i que, a la pràctica, podrien provocar que les persones tendeixin a "desplaçar" la lent a la recerca d’una visió òptima i que, per culpa d’això, acabin exposant-se involuntàriament a la radiació directa. Davant d’aquest escenari, les autoritats han ordenat la retirada de fins a sis models diferents. Segons afirma Facua, "es tracta de productes de les marques Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro i Opticalia, les irregularitats dels quals han estat detectades per les administracions de consum de la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, la Rioja i l’Aragó".

En tots els casos, l’advertència és la mateixa. I té a veure amb la foscor del filtre utilitzat. Els inspectors afirmen que "a l’estar el filtre d’aquestes ulleres per sota del mínim de transmitància", és a dir, al ser "excessivament fosc", és molt possible que els usuaris que facin servir aquests articles només aconsegueixin veure una foscor total i no el disc solar. Els experts creuen que, "com a reacció previsible", és molt possible que els usuaris "llisquin les ulleres cap al front, les inclinin o se les retirin un instant per enquadrar la posició del sol amb la intenció de tornar-se-les a posar immediatament" i és justament aquí quan, "durant aquest interval sense protecció", hi ha el risc que "els ulls quedin exposats directament a la radiació solar directa" i, per això, es produeixi "una lesió química o tèrmica a les cèl·lules foveals de la retina".

Avisos de les comunitats

Notícies relacionades

La Comunitat de Madrid va notificar l’existència d’aquest defecte a les ulleres de la marca Lionstar, model LSP1, i va incloure aquest article a la xarxa d’alerta de productes no alimentaris perillosos que coordina el Ministeri de Consum "amb la prohibició de comercialització i la immobilització de les unitats localitzades". La Junta de Castella i Lleó, per la seva banda, va emetre un avís relatiu a les ulleres de la marca ECP Eye Care Proffesional "amb ordre de retirada del mercat i prohibició de la comercialització". La Xunta de Galícia també va demanar la "retirada del mercat" de les ulleres de la marca Pelispan i d’Homanaje model QW-50Z1 per irregularitats als filtres. La Rioja va emetre un avís sobre les ulleres de la marca Orro del model O37-R, lot 2603-01 (data de fabricació 2026-03), "amb ordre de retirada del mercat i prohibició de comercialització" per irregularitats als filtres emprats, i el Govern de l’Aragó també va emetre una "ordre d’immobilització i retirada" del mercat de les ulleres de la marca Opticalia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents