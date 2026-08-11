Dispositiu específic de mobilitat
L’AP-7 no pot absorbir més de 20.000 vehicles extra per l’eclipsi i Trànsit crida a circular per vies alternatives
Ramon Lamiel assenyala que la majoria d’aquests vehicles que han previst anar des de punts d’observació són de la mateixa comarca
Trànsit detecta un 2% de circulació a l’AP-7 i més reserves d’aparcaments a Tarragona per l’eclipsi
Catalunya activa l’«alerta màxima» davant l’eclipsi: 700 agents, drons i unitats aquàtiques i subaquàtiques
Eclipsi solar, última hora en directe: a quina hora és, mapa amb franja de visibilitat a Espanya i on trobar ulleres homologades
Germán González
Tot a punt per al dispositiu de mobilitat preparat a Catalunya d’aquest dimecres 12 d’agost amb motiu de l’eclipsi solar, tot i que ja s’ha produït un avanç. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicat que aquest dilluns a la tarda es va registrar un increment del 2% del nombre de vehicles que van passar per l’AP-7 a Martorell en direcció cap a Tarragona en comparació amb dilluns de la setmana anterior. «No és un augment gaire significatiu ni rellevant però cap a la tarda hi havia congestió, com la que passa els dissabtes al matí», ha explicat Lamiel amb referència a la mobilitat associada als caps de setmana.
De moment, aquesta petita retenció que afecte a l’AP-7 i algun punt de l’AP-2 a Martorell és el primer «símptoma» de la mobilitat associada a l’eclipsi, ha explicat Lamiel, que ha assegurat que aquest dimarts no s’està detectant «res especialment significatiu ni rellevant».
Mobilitat pròxima
Una altra dada que hi ha més moviment de cara al 12 d’agost està en alguns municipis del Camp de Tarragona on es van ubicar punts d’observació. El públic s’havia de registrar per fer una previsió de capacitat i així saber si podria aparcar. Segons Lamiel en zones amb una reserva de 2.500 persones hi ha registrades per acudir més de 3.000 i si es comptava amb 650 vehicles, ara es calculen més de 700.
«És rellevant que gairebé el 60% d’aquestes persones que han reservat són de la mateixa comarca», ha assenyalat Lamiel, així que les previsions de Trànsit és que el públic que es desplaci podria ser pròxim a la zona de l’eclipsi i no hi hauria gaire «mobilitat de llarg recorregut». A més, ha explicat que estan en contacte amb els ajuntaments que gestionen aquestes reserves d’espai i s’ha notat «un punt més d’interès del que estava previst sense que existeixi una allau de peticions»
Malgrat això, Lamiel ha reconegut: «No sabem què passarà»; i per això s’ha dissenyat un dispositiu ampli. El principal punt que preocupa és el tram entre Tarragona i Terres de l’Ebre de l’AP-7, ja que l’autopista es queda en dos carrils. Trànsit calcula que un dia d’agost aquest punt té capacitat per a 3.000 vehicles cada hora, així que: «Si tens l’autopista funcionant en perfectes condicions 12 hores, de les set del matí a les set de la tarda per veure l’eclipsi, pot transportar 20.000 vehicles de més».
«El nostre objectiu és aconseguir que no se superin aquests 20.000», ha recordat Lamiel. Per això recomana que la gent surti abans, que programi una ruta específica per anar a la zona de l’eclipsi i que aposti per rutes alternatives per «no pressionar de més l’AP-7».
Rutes alternatives
Tenint en compte que el gruix de mobilitat per veure el fenomen és a la zona de Tarragona i les Terres de l’Ebre, malgrat que també es pot veure en punts de Lleida, Trànsit ha dissenyat un dispositiu facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Es recomana utilitzar vies d’alta capacitat alternatives a l’AP-7, que serà l’eix principal de mobilitat i on es concentrarà la majoria de restriccions de circulació.
Es recomana utilitzar altres vies d’alta capacitat per distribuir els desplaçaments segons la destinació d’observació de l’eclipsi: La C-25 i l’A-2 per als desplaçaments cap a les comarques de Lleida; l’AP-2 per accedir a zones d’observació com Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades i l’A-7 i l’N-340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Hi haurà prohibició de circulació per a vehicles pesants de més de 7.500 kg a l’AP-7 entre Martorell i Ulldecona i a l’N-340 des de Vilafranca del Penedès fins a Ulldecona de les 2 del migdia fins a les 12 de la nit. Entre Ulldecona i el Vendrell de l’AP-7, els camions han de circular obligatòriament pel carril dret, sense avançar i a una velocitat màxima de 80 km/h.
Per vigilar aquestes incidències es desplegaran més de 700 agents dels Mossos, 180 dels quals són específics de la Divisió de Trànsit. La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat de Mossos, ha recordat que la principal missió és evitar que els cotxes es parin als vorals per veure l’eclipsi i així evitar obstaculitzar el pas dels serveis d’emergència, principalment a l’AP-7 i l’N340. La policia té detectats els trams en què hi ha més possibilitat d’aturades i per això hi haurà patrulles constants avisant i sancionant els conductors que estacionin indegudament.
Els agents també han de regular el trànsit, al costat de les policies locals, als accessos als municipis amb punts d’observació així com a les zones d’aparcament. A l’edifici del 112 a Reus s’instal·larà un centre de control «en temps real» del dispositiu en què es farà seguiment de qualsevol incidència.
Regulació al Delta
El delta de l’Ebre és un dels «punts magnètics», segons Lamiel, en els quals es preveu més afluència de visitants. Per aquesta raó, l’helicòpter de Trànsit i els Mossos estaran pendents de les sortides des de l’AP-7 a aquesta zona per detectar qualsevol congestió de carreteres. Amb patrulles «dinàmiques i fixes» de Mossos i policies locals, s’aniran regulant els accessos de diversos municipis com l’Ampolla, l’Aldea, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i la Ràpita.
Lamiel ha assenyalat que mentre a la part nord del Delta aquesta regulació serà «capilar» per anar distribuint vehicles a zones habilitades d’aparcament i d’observació, al sud, que correspon a la Ràpita i Amposta, serà «circular» per la qual cosa únicament es permetrà l’accés per una carretera. El director de Trànsit també ha instat a regular les sortides després de l’eclipsi per no col·lapsar els accessos a les vies principals.
Prades és un altre dels punts que pot concentrar molta afluència. El municipi ha habilitat zones d’aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d’observació. A més, s’establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar-hi l’accés i evitar retencions.
Lamiel ha assenyalat que a Cambrils, Montbrió del Camp, Altafulla, Torredembarra i Constantí el treball dels agents serà desplaçar els vehicles cap als aparcaments i els punts d’observació sense que entrin als nuclis urbans, ja que d’aquesta manera es podria col·lapsar la circulació.
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes
- La Generalitat estudia una nova passera ciclista sobre l’AP-7 per unir Girona i Sant Gregori