'Checklist' per a l'eclipsi: 5 coses que has de portar a la motxilla per gaudir de l'esdeveniment astronòmic
Les autoritats demanen arribar amb antelació a la cita, consultar els butlletins meteorològics i estar preparats per calor extrema i risc d'incendis
Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
Valentina Raffio
El dia ha arribat. Avui, per fi, Espanya viurà el primer eclipsi total de sol en més d'un segle. Aquest dimecres està previst que milions de persones es desplacin cap a zones adequades per observar aquest fenomen. Segons apunten les primeres estimacions, durant aquesta jornada s'esperen almenys 1,5 milions de desplaçaments cap a la franja de totalitat del fenomen. A aquests cal sumar-hi tots els que es produiran a les zones de parcialitat a la recerca del millor mirador des d'on observar l'espectacle. Les autoritats demanen arribar amb temps a la cita, revisar totes les indicacions sobre trànsit, estar al cas dels últims butlletins meteorològics i, sobretot, anar preparats per a una jornada amb avisos per calor extrema i un risc elevat d'incendis.
Aquest és el 'checklist' definitiu de coses que has de portar a la motxilla abans de sortir a veure l'eclipsi.
Mòbil, carregador i bateria portàtil
Comencem pel més bàsic. Revisa't les butxaques i assegura't que, a més de les claus de casa, també t'has recordat d'agafar el mòbil. És important que surtis de casa amb la bateria del dispositiu ben carregada i, si pot ser, amb un carregador auxiliar i una bateria portàtil per si en algun moment necessites recarregar-lo. Com que durant aquesta jornada es podrien produir embussos tant en els trajectes d'anada com en els de tornada, es recomana tenir instal·lades aplicacions per mantenir-se al dia de possibles retencions i talls de carretera, així com l'aplicació de l'Aemet per consultar les últimes previsions meteorològiques i poder afinar, si cal, cap a quina localitat val més la pena desplaçar-se per assegurar-se la visió d'un horitzó clar. També es recomana consultar la informació facilitada per les comunitats autònomes davant de possibles tancaments d'espais naturals i carreteres amb motiu de l'eclipsi.
Ulleres per a l'eclipsi, amb revisió d'última hora inclosa
No surtis de casa sense assegurar-te que portes l'accessori imprescindible per veure l'eclipsi. És a dir, les famoses, buscades —i esperem que revisades— ulleres de protecció per observar l'ocultació del sol durant aquest fenomen astronòmic. Abans de ficar-les a la motxilla, fes-hi una última ullada per comprovar que estan en bon estat, que no presenten ratllades, forats ni desperfectes al filtre i que, un cop posades, proporcionen una visió completament opaca de l'entorn. A excepció del sol, és clar. Revisa també, per si de cas, que no figurin a la llista de sis marques retirades per les autoritats per l'excessiva opacitat del filtre.
Filtres solars per a les càmeres (o el mòbil a la butxaca)
Si t'animes a fer fotos de l'eclipsi, recorda que necessites un filtre específic per protegir els sensors de la càmera de la radiació solar. En moltes botigues d'astronomia, fotografia i fins i tot de natura venen filtres per col·locar davant dels objectius tant de càmeres professionals com de mòbils. Els experts recorden que, si no s'utilitzen aquestes proteccions, l'eclipsi podria causar danys estructurals a les càmeres i deixar-les completament inutilitzables. Sobretot en cas d'un ús prolongat dels dispositius durant l'eclipsi, com ara en vídeos de llarga exposició o en la presa de moltes imatges seguides.
Són molts els experts que, en vigílies de l'eclipsi, han explicat que, més enllà d'utilitzar el mòbil per capturar alguna fotografia de record, aquests dispositius s'haurien de quedar a la butxaca. D'una banda, perquè és molt complicat fer una bona foto del sol amb un mòbil convencional. I, de l'altra, perquè, segons ha explicat el president de la Comissió Interministerial per al Trio d'Eclipsis, Juan Cruz Cigudosa, «un excés de retransmissions en vídeo podria saturar les línies i dificultar la comunicació en moments d'emergència». Així que, per si de cas, millor deixar el mòbil guardat i gaudir del moment.
Aigua, ventall i crema solar
Les previsions apunten que aquest dimecres serà una jornada de calor extrema, amb valors per sobre dels 35 graus en bona part del territori peninsular i màximes fins i tot superiors als 40 graus en diversos punts del país. És per això que, davant la previsió d'una afluència massiva de persones als miradors habilitats per veure l'eclipsi, es recomana anar preparats per afrontar unes hores de calor intensa. Entre els imprescindibles que cal ficar a la motxilla no hi poden faltar unes ampolles d'aigua fresca, ventalls, gorres i crema solar per a tots aquells que, per previsió, arribin unes hores abans al punt d'observació, quan el sol encara és alt. Els models apunten que durant els instants clau de l'eclipsi la calor començarà a afluixar, amb temperatures entre 2 i 5 graus per sota de les màximes del dia, però encara fregant els 35 graus en molts indrets.
Ampolla reutilitzable, menjar per veure les estrelles, bosses d'escombraries i una jaqueta fina
Aquest 12 d'agost, Espanya tindrà la sort de poder presenciar dos fenòmens astronòmics espectaculars. L'eclipsi de què tant s'ha parlat. I just després, un cop s'hagi post el sol, la pluja d'estels dels Perseids, la més espectacular de l'estiu. Els experts recomanen aprofitar l'excursió per admirar tots dos fenòmens i, de passada, evitar que tothom iniciï alhora el viatge de tornada a casa i prevenir possibles col·lapses a les carreteres. Amb aquesta previsió, no és mala idea ficar a la motxilla alguna cosa per menjar, ja sigui per berenar abans de l'eclipsi o per sopar abans dels Perseids. En cas de tenir la sort de poder veure aquests fenòmens des d'alguna zona on les temperatures baixin notablement durant la nit, tampoc no està de més portar una jaqueta fina. Per si de cas.
El Ministeri per a la Transició Ecològica ha difós una guia de recomanacions per a totes aquelles persones que tinguin previst desplaçar-se a entorns naturals per veure l'eclipsi i la posterior pluja d'estels. Entre aquestes recomanacions destaca la petició de «no deixar residus» i «mantenir les zones netes» per protegir la fauna i la flora i «minimitzar la degradació ambiental». Una manera fàcil de fer-ho és evitar els productes d'un sol ús i apostar, per exemple, per opcions reutilitzables com ampolles de vidre o d'alumini. També és recomanable portar una bossa d'escombraries per recollir els possibles residus generats.
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Via: El Periódico
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