Alerta: Aquests són els errors a les herències que més cars et poden sortir a la delcaració de la renda
Els béns que es reben en una herència no tributen directament a l’IRPF, però els hereus sí que han de declarar els rendiments que generin o els guanys obtinguts si els venen
Rebre una herència pot comportar més obligacions fiscals de les que molts contribuents imaginen. Cases, diners, accions o fons d’inversió passen a formar part del patrimoni de l’hereu i, encara que no s’hagin d’incloure directament com un ingrés a la declaració de la renda, sí que poden tenir conseqüències en l’IRPF.
Un dels errors més habituals és confondre els impostos. Els béns rebuts per una herència estan subjectes a l’impost sobre successions i donacions i, per tant, heretar una casa o una determinada quantitat de diners no obliga a tributar novament per aquest import a l’IRPF.
La situació, però, pot canviar a partir del moment en què s’accepta l’herència.
Quan una herència sí que afecta la renda
El fet d’heretar un bé no implica per si sol haver de pagar IRPF, però els rendiments que aquest bé generi posteriorment sí que poden haver de declarar-se.
Un dels exemples més habituals és el d’un habitatge. Si una persona hereta un pis i decideix posar-lo de lloguer, haurà d’incloure els ingressos obtinguts en la declaració de la renda. El mateix passa amb comptes bancaris, accions, fons d’inversió o altres productes financers que generin interessos, dividends o altres rendiments.
També s’ha de prestar especial atenció a la venda d’una propietat heretada. Si posteriorment es ven per un import superior al valor d’adquisició que correspon fiscalment, es pot generar un guany patrimonial que haurà de tributar a l’IRPF.
La declaració de la renda del difunt
Una altra equivocació freqüent és pensar que les obligacions amb Hisenda desapareixen quan mor el contribuent. No és així.
Si la persona difunta estava obligada a presentar la declaració de la renda, els seus hereus hauran de presentar-la en nom seu. Aquesta declaració correspondrà únicament al període comprès entre l’1 de gener i la data de la defunció.
S’hi hauran d’incloure, quan correspongui, els salaris, pensions, rendiments bancaris, lloguers o qualsevol altra renda obtinguda pel difunt durant aquest període.
Ignorar aquesta obligació pot comportar requeriments d’Hisenda i, segons les circumstàncies, recàrrecs, interessos o sancions.
Compte amb confiar-se de l’esborrany
Un altre dels errors que poden provocar problemes és donar per fet que tota la informació de l’esborrany de la renda és correcta i completa.
Pot passar, per exemple, que un immoble rebut en herència encara no aparegui incorporat a les dades fiscals. Això no significa que el contribuent pugui ignorar-lo.
L’hereu ha de comprovar la situació de l’immoble i determinar com s’ha d’incloure a la declaració segons l’ús que se n’hagi fet. No té les mateixes conseqüències fiscals un habitatge llogat que un de buit o un que s’hagi venut durant l’exercici.
La data d’adquisició pot ser determinant
Hi ha una dada que pot passar desapercebuda però que resulta especialment important: la data d’adquisició d’un bé heretat és, amb caràcter general, la data de la mort del causant, i no el dia en què es firma posteriorment l’escriptura d’acceptació de l’herència.
Aquest element pot ser determinant quan, anys després, es decideixi vendre una casa, unes accions o qualsevol altre bé i sigui necessari calcular el possible guany o pèrdua patrimonial.
Per això, és important conservar correctament tota la documentació relacionada amb l’herència.
El valor declarat també pot tenir conseqüències
Tan important com la data és el valor atribuït als béns en l’herència. Aquesta xifra pot acabar tenint conseqüències quan posteriorment es vengui la propietat.
Si, per exemple, s’hereta un habitatge i anys després es ven, el valor fiscal d’adquisició serà una de les dades necessàries per calcular el guany patrimonial que, si escau, haurà d’incloure's a la renda.
Per això, una valoració incorrecta en el moment de gestionar l’herència pot tenir repercussions fiscals més endavant.
Heretar no significa oblidar-se d’Hisenda
La principal idea que cal tenir clara és que rebre una herència no significa haver de declarar automàticament el seu valor com un ingrés a l’IRPF, però això no implica que l’operació quedi al marge de les obligacions fiscals.
Els lloguers d’immobles heretats, els rendiments financers, la venda posterior dels béns o les obligacions pendents del difunt poden acabar afectant la declaració de la renda.
Per aquest motiu, abans de confirmar l’esborrany convé revisar bé els béns heretats, les dates, els valors declarats i les possibles rendes que hagin generat. Un error que inicialment pot semblar menor pot acabar traduint-se en un requeriment d’Hisenda i en un cost inesperat.
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