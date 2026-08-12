Com em poso les ulleres homologades per a l'eclipsi si ja porto ulleres per veure?
Ana Díaz, òptica optometrista, explica com col·locar les ulleres per veure l’eclipsi amb ulleres graduades per assegurar així veure correctament el fenomen
Valentina Raffio
A Espanya hi ha gairebé 25 milions de persones que utilitzen ulleres graduades o lents de contacte per veure. Segons els registres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), es tracta de més del 60% de la població major de 15 anys. És molt probable que davant l’arribada de l’«eclipsi del segle» del pròxim 12 d’agost, siguin molts els que es facin la mateixa pregunta. I aquesta és com es col·loquen les ulleres per veure l’eclipsi si ja s’han d’utilitzar ulleres per veure. ¿Es col·loquen per sobre del vidre? ¿Per sota? ¿És millor evitar les ulleres i utilitzar lents de contacte aquell dia? ¿I potser les persones amb miopia o astigmatisme veuran pitjor l’eclipsi? L’especialista Ana Díaz, òptica optometrista a ALAIN AFFLELOU, respon a aquestes preguntes en una entrevista amb EL PERIÓDICO mentre reivindica un missatge clar. «Mirar al sol sense protecció homologada pot provocar danys oculars greus i irreversibles a qualsevol ull, tant en persones que necessiten ulleres com en els que tenen una visió perfectament sana», afirma.
Segons explica Díaz, les persones amb problemes de visió també poden observar l’eclipsi de manera segura sempre que utilitzin correctament les ulleres homologades per a aquest tipus de fenòmens. Els que portin ulleres graduades no se les han de treure, sinó col·locar les ulleres específiques per a eclipsis per sobre, «comprovant que cobreixen per complet els ulls i que no queda cap espai pel qual pugui entrar la llum solar». D’aquesta manera, mantenen la correcció visual sense renunciar a la protecció necessària. En el cas dels que utilitzen lents de contacte, el procediment és encara més senzill ja que «n’hi ha prou amb portar-les posades com de costum i, sobre aquestes, utilitzar les ulleres homologades». En els dos casos, afirma l’experta, la protecció és la mateixa i permet disfrutar de l’eclipsi amb total seguretat.
«La miopia, l’astigmatisme o la hipermetropia no impedeixen disfrutar de l’eclipsi sempre que la persona porti la correcció òptica adequada»
Grups amb «pitjor» visió de l’eclipsi
«La miopia, l’astigmatisme o la hipermetropia no impedeixen disfrutar de l’eclipsi sempre que la persona porti la correcció òptica adequada, ja sigui mitjançant ulleres o lents de contacte. En aquests casos n’hi ha prou amb utilitzar les ulleres homologades per a eclipsis per sobre de les ulleres graduades o juntament amb les lents de contacte», argumenta Díaz. En aquest sentit, l’experta recorda que «el més important és recordar que les ulleres per a l’eclipsi no milloren la visiónisubstitueixen una correcció òptica, ja que «la seva única funció és protegir els ulls de la radiació solar». És per això que, davant l’arribada de l’eclipsi del segle, «cada persona les ha d’utilitzar juntament amb la correcció visual que necessiti habitualment per veure amb la màxima comoditat i seguretat».
Entre els que tindran pitjor visió de l’eclipsi hi ha les persones amb defectes visuals sense corregir, les que pateixen malalties oculars o les prenen medicaments fotosensibilitzants
L’experta explica que algunes persones poden tenir més dificultats per apreciar l’eclipsi amb claredat. Entre aquestes persones es troben les que tenen defectes visuals sense corregir o que pateixen malalties oculars que redueixen la qualitat de la visió, com és el cas de les que pateixen cataractes avançades o determinades patologies de la retina. També formen part d’aquest grup els que prenen medicaments fotosensibilitzants o fàrmacs que dilaten la pupil·la, ja que aquestes circumstàncies fan que la retina sigui més sensible a la llum solar i, en el cas d’un eclipsi, podrien patir més davant l’impacte de la llum generada per aquest esdeveniment. En aquests casos, afirma l’especialista, «la percepció d’un fenomen com l’eclipsi pot ser menys nítida» a causa d’aquestes condicions tot i que «les recomanacions de protecció són exactament les mateixes que per a qualsevol altra persona».
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes