Consells d'última hora dels científics per gaudir de l'eclipsi: deixa el mòbil a la butxaca, posa un temporitzador i mira més enllà del Sol
Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
Valentina Raffio
L’eclipsi del segle ja és aquí i més val estar preparats. Segons expliquen diversos científics a la plataforma Science Media Center Espanya, la clau per poder observar aquest fenomen en tota la seva esplendor és la preparació. Per escollir el lloc adequat per a l’observació del fenomen, sí. Però també per saber què cal mirar i quan, com entendre què està passant al nostre voltant i, sobretot, què podem fer per convertir aquest moment en una cosa inesborrable que perduri per sempre en la nostra memòria. Aquests són alguns consells ‘last minute’ dels experts per disfrutar al màxim de l’eclipsi d’aquest 12 d’agost.
El consell més repetit té a veure amb la planificació i la logística del dia. En aquest sentit es pronuncia l’astrònom Salvador J. Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec a Lleida), que afirma que és essencial «planificar els desplaçaments amb temps» per evitar en la mesura possible els embussos i, a més, «contemplar plans alternatius en cas de mal temps» per assegurar una correcta observació del fenomen. L’especialista també recomana consultar els llocs d’observació habilitat per les diferents comunitats autònomes en ocasió d’aquest esdeveniment per garantir una bona visiblitat de l’esdeveniment i, a més, no saturar zones tensades.
Els experts recomanen planificar desplaçaments, contemplar plans alternatius davant mal temps i consultar llocs habilitats per disfrutar al màxim del fenomen astronòmic
Són molts els que, a tan sols unes hores de l’arribada de l’«eclipsi del segle», encara estan dubtant si observar-ho des d’un lloc amb visibilitat al 99% com Barcelona o Madrid o si desplaçar-se fins a la franja de totalitat. Sobre aquesta qüestió es posiciona amb contundència Alejandro Sánchez de Miguel, investigador postdoctoral EMERGIA a l’Oficina de Qualitat del Cel de l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia-CSIC, que afirma que «un 99,9% no és suficient» per observar l’eclipsi i que «només el 100% és suficient per veure l’espectacle en la seva totalitat i que duri, almenys, 30 segons».
Restriccions i mobilitat
Víctor Lanchares, president de l’Agrupació Astronòmica de La Rioja i professor de Matemàtica Aplicada de la Universitat de La Rioja, aconsella als ciutadans estar molt pendent de les restriccions imposades per les autoritats en ocasió d’aquest esdeveniment, així com possibles talls i restriccions de mobilitat. Per als qui hagin de viatjar per veure l’eclipsi, Lanchares demana realitzar els viatges amb la màxima previsió possible. I per als qui ja viuen dins de la franja de totalitat, l’expert aconsella «evitar els desplaçaments» amb cotxe i prioritzar les visites de proximitat com, per exemple, les que es poden realitzar a peu. En els dos casos, afirma, «un lloc elevat és millor, però no imprescindible» ja que «el més important és tenir l’horitzó oest espaiós, sense edificis, arbres o muntanyes».
S’insta a extremar les precaucions amb la seguretat ocular i l’ús d’ulleres homologades, especialment per als nens, durant les diferents fases de l’esdeveniment
Un altre dels consells més repetits té a veure amb la seguretat ocular i l’ús d’ulleres de protecció. Begoña Nicolás, professora ajudant doctora de l’Àrea d’Astronomia i Astrofísica del departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Santiago de Compostel·la, recorda que s’ha de comprovar que les ulleres compten amb l’homologació oficial (ISO 12312-2:2015 i segell oficial CE). L’experta recorda que aquests filtres s’han d’utilitzar durant tota la fase de parcialitat de l’ esdeveniment i només poden retirar-se durant la totalitat. I ja que aquesta etapa és molt curta, i en alguns casos pot ser inferior a un minut, «es recomana posar un comptador amb alarma que ens avisi abans que acabi per no danyar-nos la vista».
Seguretat ocular per a nens
En matèria de seguretat ocular també es pronuncia Ma Ángela del Castillo Alarcos, directora i propietària de l’Escola de Ciències-Observatori Astronòmic de Titaguas, que recorda la importància d’extremar precaucions en el cas dels nens. «És molt important que els nens estiguin protegits al mirar la totalitat ja que ells podria treure’s i posar-se les ulleres, doblegar-les i tirar-les a terra, podent fins i tot deteriorar-les», explica. Com a consell, recomana l’experta, es recomana «fer un orifici a les patilles de les ulleres de cartró i nuar una coseta o goma perquè al treure-se-les quedin penjades del coll» o «fer-se amb una màscara de cartró d’animals o personatges infantils, de les que tenen orificis als ulls, i enganxar les ulleres per darrere de la màscara, que se subjectarà amb la brillanteta que sol portar».
«La imatge del Sol eclipsat és minúscula i estàtica. L’interessant passa al nostre voltant»
En el moment clau de l’eclipsi, l’anhelada fase de foscor total, totes les mirades es dirigiran al sol per comprovar com l’ombra lunar bloqueja completament la llum del nostre astre rei. Durant aquells instants, que en alguns casos poden allargar-se durant gairebé dos minuts, experts com Marcos Pérez Maldonado, director dels Museus Científics Corunyesos, recomana «no obsessionar-se amb el Sol». «La imatge del Sol eclipsat és minúscula i estàtica. L’interessant passa al nostre voltant: canvis en la intensitat i el color de la llum, l’ombra del fullatge, baixada de temperatures i comportament de la fauna al teu voltant , especialment, la humana», afirma l’especialista.
«És millor centrar l’atenció als astres, l’univers, l’entorn, i no en un telèfon mòbil amb què fer una fotografia dolenta»
L’eclipsi serà tan màgic que molts, embadalits per l’emoció del moment, intentaran fer-ne una fotografia per immortalitzar l’escena. Sobre això, molts experts recomanen fer una fotografia de record de l’ambient i, tot seguit, guardar el mòbil a la butxaca per gaudir de l’esdeveniment. «Fotografiar un eclipsi de Sol és una tasca complexa que només és a l’abast de persones amb experiència». Moltes faran fotos i vídeos espectaculars. «El públic general farà bé de no intentar captar el fenomen amb recursos bàsics, com ara els telèfons mòbils, i sense experiència prèvia», recomana David Galadí-Enríquez, coordinador de la Comissió Científica i d’Assessorament del Trio d’Eclipsis i professor del Departament de Física de la Universitat de Còrdova. L’expert recorda que és millor «centrar l’atenció en els astres, l’univers i l’entorn, i no en un telèfon mòbil amb què fer una fotografia dolenta».
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