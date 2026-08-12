L’hora exacta per no perdre’t la visibilitat més gran de l’eclipsi solar del 12 d’agost a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
Patricia López Avilés
Aquesta tarda el cel oferirà un dels espectacles naturals més extraordinaris de les últimes generacions: un eclipsi total de Sol creuarà la península Ibèrica i convertirà durant una mica més d’un minut el dia en nit.
Durant aquest fenomen, la lluna ocultarà el sol dins d’una franja que travessarà el territori de nord-oest a aquest, cosa que provocarà que canviï la llum, descendeixi la temperatura i que es puguin veure les estrelles al firmament.
A més, es podran observar les anomenades perles de Baily, uns esclats de llum que es formen quan els últims rajos de sol es filtren a través de les valls i les muntanyes del relleu lunar.
Fa més de 100 anys
El que fa més especial aquest dia és que serà el primer eclipsi total d’Espanya en més de 100 anys i, a més, entindrem tres de seguits el 2026, el 2027 i el 2028.
L’esdeveniment astronòmic iniciarà cap a les 19.30 h la seva trajectòria visible a Galícia, avançarà en diagonal pel territori peninsular fins a cobrir per complet Castelló i les Balears cap a les 20.30 h. Tot i que la totalitat de l’eclipsi es limitarà a aquesta franja geogràfica, la resta de les localitats del país també podran veure l’esdeveniment, però de manera parcial.
L’eclipsi travessarà tot Espanya, però a Catalunya es viurà de manera molt diferent segons la zona: al sud del país l’enfosquiment serà total i fins i tot es podran veure les estrelles, mentre que a Barcelona i al nord només es podrà observar de manera parcial.
Punts de Catalunya
Girona es troba fora de la franja però, tot i així, l’eclipsi podrà apreciar-se: a la ciutat començarà a veure’s a partir de les 19.40 h i arribarà al seu màxim a les 20.28 h.
Els que es quedin a Barcelona, han de saber que no es farà de nit completament, però el fenomen serà igualment visible a partir de les 19.41. No serà fins a les 20.29 quan arribi al seu punt més àlgid i la lluna tapi el 99,8% de la llum del sol.
Els afortunats que puguin desplaçar-se a les províncies de Lleida i Tarragona seran els que més podran disfrutar de l’esdeveniment: la meitat sud de la província de Lleida quedarà completament a les fosques, especialment al barri de Magraners, on hi haurà uns 30 segons de foscor. Allà, l’eclipsi començarà a veure’s a les 19.41 i arribarà al seu clímax a les 20.29, deixant la ciutat sense llum.
Foscor absoluta
Així mateix, tota la província de Tarragona quedarà sumida en la nit absoluta, i en alguns llocs durant més d’un minut: en municipis de la comarca del Montsià com Amposta, Alcanar o L’Aldea la nit s’apoderarà dels territoris durant un minut i mig. A la capital tarragonina, l’eclipsi podrà observar-se a partir de les 19.42 i arribarà al seu punt àlgid a les 20.30 h.
Per poder veure el fenomen sense complicacions, s’han seleccionat 27 punts d’observació a 20 localitats on es podrà veure l’ eclipsi total del sol.
- Els llocs situats a la província de Tarragona són: Valls, Cambrils, Montbrió del Camp, Reus, L’Aldea, el Vendrell, Amposta, Santa Bàrbara, Móra La Nova, Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona, Torredembarra i Gandesa. Així mateix se sumen a la llista tres municipis tarragonins: l’Ametlla de Mar, Camarles i Alcanar.
- De la província de Lleida tan sols hi ha dues localitats seleccionades per a l’esdeveniment: Les Borges Blanques i la mateixa capital lleidatana.
És important destacar que mirar al sol directament pot ocasionar danys irreversibles als ulls, per la qual cosa és molt important utilitzar ulleres homologades (amb segell ISO 12312-2) per disfrutar de l’experiència.
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