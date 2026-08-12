Fenomen astronòmic i social
Vicente Muñoz Gimeno / Pablo tello /David Chic /Sofía Pérez Ramiro / Verónica Pavés
València
El monestir que va conquerir l’Armada dels EUA el 1905
Vicente Muñoz Gimeno
València
L’estiu de 1905 va deixar a la serra Calderona una escena tan insòlita com fascinant: mariners nord-americans d’uniforme blanc, telescopis, càmeres fotogràfiques i una línia telegràfica estesa fins a un antic monestir cartoixà. Durant diverses setmanes, Portaceli, a Serra (València), es va transformar en una base científica de la Marina dels EUA per estudiar l’eclipsi del 30 d’agost.
Aquella operació, avui gairebé esborrada de la memòria col·lectiva, va reunir vaixells de guerra, astrònoms, fotògrafs, oficials, mariners i veïns dels pobles pròxims. Tots esperaven l’instant en què l’ombra de la Lluna convertiria el dia en nit sobre les muntanyes valencianes. Així, el Congrés nord-americà va aprovar una partida extraordinària de 5.000 dòlars i el Departament de la Marina va organitzar una expedició al capdavant del contraalmirall Colby M. Chester anomenada Eclipse Squadron.
Aragó
Festival immersiu a la serra de Javalambre
David Chic
Saragossa
Un dels millors punts per observar l’eclipsi és el centre de Galáctica, a la serra de Javalambre (Terol), on se celebrarà un festival multidisciplinari que permetrà una experiència immersiva als assistents. La proposta combina lleure, ciència i emocions. "Comptem amb conferenciants de primer nivell, astronautes, divulgadors i meteoròlegs, però també amb quatre concerts de música electrònica en directe, zones d’ombra, pantalles, llums, telescopis, observacions, tallers, senderisme o gastronomia", assegura el director d’AstroAndalus, la firma que ha organitzat aquest esdeveniment, José Jiménez.
"Tenint el rigor científic com a bandera, hem dissenyat un programa que combina una potent oferta lúdica amb un pes científic encara més gran, per adaptar el millor d’altres festivals per projectar tot el potencial de l’observatori, Terol i Galáctica", conclou.
Extremadura
Emocions analitzades a 11.000 metres d’altitud
Sofía Pérez Ramiro
Càceres
¿Què és el que provoca de debò en una persona contemplar un fenomen tan excepcional com és un eclipsi total? Aquesta és la pregunta que s’ha plantejat l’extremeny Carlos Javier Rodríguez, que és doctor en Didàctica de les Ciències Experimentals.
Avui, mentre milions de persones observaran com la Lluna oculta el Sol, Rodríguez coordinarà un equip d’investigadors que intentaran esbrinar què passa a l’interior dels qui ho contemplen. Per fer-ho disposaran d’un laboratori poc convencional: un Airbus A321XLR d’Iberia. Es tracta d’un avió condicionat perquè sigui possible observar el fenomen i recollir dades des d’11.000 metres d’altitud. El vol partirà de Madrid i tornarà al mateix punt després de dues hores i mitja. La seva trajectòria està calculada per trobar-se amb l’ombra de la Lluna sobre la província de Palència.
Canàries
Un projecte per despertar vocacions científiques
Verónica Pavés
Santa Cruz de Tenerife
Les vistes inigualables de la corona solar són el pretext ideal perquè les papallones a l’estómac que apareixen quan es participa en un esdeveniment tan sorprenent com un eclipsi solar es converteixin en vocacions científiques. Amb aquest propòsit neix NATE (North African Telescope Eclipse), un projecte amb sang canària creat ad hoc per treure rendiment científic dels dos eclipsis que es viuran a les illes: avui i el 2 d’agost del 2027.
L’objectiu és doble: crear una xarxa coordinada d’estacions amb telescopis operats per equips formats per estudiants i professors de secundària i universitaris dels tres països involucrats (els EUA, el Marroc i Espanya) i els astrònoms que puguin captar una seqüència d’imatges de la corona solar, i estrènyer llaços amb la Universitat Mohammed VI Politècnica (UM6P), que l’any passat va signar un conveni de col·laboració amb les universitats de les Canàries.
Madrid
El zoo estudia la conducta de diverses espècies
Pablo tello
Madrid
Mentre milions de persones adrecen la mirada cap al cel, hi haurà altres prioritats a diversos zoològics d’Espanya i Portugal: observar els animals. A Madrid, Zoo Aquarium i Faunia participaran, juntament amb 10 centres més, en un projecte coordinat per l’Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris (AIZA) per estudiar com reaccionen diferents espècies a l’eclipsi total de sol. L’objectiu no és altre que mirar d’aprofitar la singularitat de l’esdeveniment per observar què passa quan, en qüestió de minuts, el dia adquireix condicions semblants a les del vespre.
Cada espai posarà la lupa sobre espècies animals diferents, i el zoo serà l’encarregat de documentar el comportament dels llops grisos, elefants de Sumatra i rinoceronts indis. Faunia, per la seva banda, observarà els ossos marins sud-africans, els lleons marins de Steller i els manatins.
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