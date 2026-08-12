Foc
L’incendi de Niebla torna a complicar-se: arriba a les 28.000 hectàrees i s’endinsa en la Pata del Caballo i al municipi d’Aznalcóllar
Tant El Madroño com Aznalcóllar es troben sota l’amenaça del foc, tot i que de moment només en el cas d’El Madroño s’han produït desallotjaments
Javier Alonso
L’incendi de Niebla s’ha tornat a complicar en la seva sisena jornada. Després d’una certa contenció dimarts gràcies al «canvi de patró» del foc, la nit va ser complicada i els canvis de vent han tornat a elevar el risc. Les principals amenaces se situen ara mateix a la zona del Berrocal, a la província de Huelva, on s’han desallotjat diversos nuclis de població, i en l’avanç del foc per l’espai natural de la Pata del Caballo i pel terme municipal d’Aznalcóllar, a la província de Sevilla. El perímetre de l’incendi, qualificat com a «únic i terrible», supera ja les 28.000 hectàrees entre les dues províncies. No obstant, l’avanç s’ha alentit en les últimes hores.
L’incendi, que segueix fora de la capacitat d’extinció dels dispositius desplaçats a les províncies de Huelva i Sevilla, s’ha complicat entre dimarts a la nit i dimecres. S’han produït nous salts que han multiplicat els focus secundaris, i el foc ha avançat fins i tot en contra de la direcció del vent. A més, les altes temperatures, el risc de quedar atrapats i la densa columna de fum han complicat encara més les tasques dels mitjans terrestres i aeris. L’escenari serà encara pitjor durant aquest dimecres ja que a causa de l’eclipsi els mitjans aeris hauran d’abandonar els treballs a partir de les set de la tarda per motius de seguretat.
De tots els fronts oberts aquest dimecres pel foc, el conseller de Presidència i Emergències, Antonio Sanz, va fixar especialment dos grans riscos. D’una banda, que continuï avançant pels municipis desallotjats de Huelva com Berrocal, que es troba desallotjat. De moment, en aquest cas el foc ha envoltat els nuclis urbans tot i que continua avançant. En segon lloc, l’espai natural de la Pata del Caballo, per on el foc s’està endinsant i avançant en direcció a la carretera de l’Álamo a Aznalcóllar.
El foc, d’aquesta forma, ha entrat ja a la província de Sevilla a través de dos fronts. D’una banda, per Aznalcóllar i d’altra banda per El Madroño, el límit del qual va travessar dimarts. De moment, no estan previstes més desallotjaments ni tampoc la tornada de les persones que han hagut d’abandonar casa seva
Temor a Aznalcóllar i El Madroño
Els avenços del foc a la província de Sevilla, per El Madroño (el límit del qual va travessar aquest dimarts) i per Aznalcóllar continuen mantenint l’amenaça sobre aquests dos municipis. En el cas d’El Madroño i les seves pedanies els veïns són desallotjats i es mantenen o a El Castillo de les Guardes on són reallotjats una trentena de veïns.
La preocupació creix, d’altra banda, a Aznalcóllar. El seu alcalde, Juan José Fernández, ha demanat tranquil·litat als veïns i màxima precaució per la presència de fum o pluges de cendra. De moment no està plantejat cap desallotjament. Segons el missatge difós a les xarxes l’incendi ha entrat pel paratge de Charcofrío amb el Encreuament dels Laurel tot i que segueix lluny del nucli urbà. «Cal tenir precaució quan la cendra caigui o el fum sigui irrespirable», completa en un missatge difós a les xarxes socials.
Les previsions meteorològiques no són favorables per a Aznalcóllar amb una temperatura màxima de 40 graus, humitat pròxima al 15% i vent canviant que arribarà als 15 quilòmetres hora durant el dia.
Desplegament de mitjans
El dispositiu davant l’incendi continua conformat per gairebé 800 professionals entre el Pla Infoca, l’UME, els consorcis de bombers de Sevilla i Huelva o la Guàrdia Civil. Hi ha desenes de vehicles desplaçats, entre ells 12 buldòzer, i fins a 26 mitjans aeris que en molts casos no poden ser utilitzats per les condicions del foc i per les altes temperatures que provoquen que l’aigua s’evapori abans d’arribar.
Els desallotjaments realitzats a la província de Sevilla i Huelva, entorn de 800 persones, segueixen desplaçats de les seves vivendes i alguns acollits als dispositius habilitats. Hi ha entorn d’una dotzena de carreteres tallades entre les dues províncies perquè no es donen les condicions de seguretat o per evitar els accessos a zones desallotjades. La Guàrdia Civil ha realitzat un desplegament en aquests punts amb controls.
De moment, el Seprona manté la investigació oberta entorn de les causes de l’incendi i amb totes les hipòtesis obertes, inclosa la possibilitat que hagi sigut intencionat.
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