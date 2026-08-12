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Missatge optimista. Canvi de patró

L’incendi de Huelva alenteix la seva propagació

10/08/2026.- Vista des de Mines de Riotinto de l'incendi de Boira (Huelva), que ha afectat a més de 20.000 hectàrees i continua actiu.

10/08/2026.- Vista des de Mines de Riotinto de l'incendi de Boira (Huelva), que ha afectat a més de 20.000 hectàrees i continua actiu. / Alberto Díaz / EFE

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Javier Alonso

Sevilla

L’incendi declarat a Niebla, a la província de Huelva, ha recorregut ja més de 25.000 hectàrees (tot i que no totes estiguin arrasades). La major part de la seva extensió és a la província de Huelva, però durant la jornada d’ahir va sobrepassar els límits de la província de Sevilla, cosa que va generar alarma als dos municipis més pròxims. Tot i que els principals riscos segueixen al front nord, dins de la província de Huelva, on els serveis d’extinció centren les tasques per evitar que arribi a noves localitats o que s’expandeixi per la zona coneguda com la Pata del Caballo.

Els focus secundaris, els canvis de vent i la complexitat del terreny van arribar a obrir fins a set fronts, "set incendis diferents", segons va explicar el conseller de Presidència i Emergències, Antonio Sanz. Però el "canvi de patró" pel vent d’ahir va permetre que l’avanç dels incendis s’alentís: "Ha crescut la meitat que ahir, que va ser al seu torn la meitat del dia anterior", va apuntar el vicepresident andalús, que per primera vegada va traslladar un missatge d’optimisme pel que fa a l’evolució del foc: "Estem començant a escanyar l’incendi, a tancar-li portes perquè no creixi i perimetrar-lo de manera que en aquell moment puguem passar a una fase següent ", va assenyalar.

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