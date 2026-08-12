"El problema vindrà quan desapareguin les exempcions"
Veïns de Rubí i Sabadell continuen circulant amb vehicles amb etiqueta groga amb la mirada posada en la futura caiguda de l’exempció. "El meu cotxe contamina menys que molts autobusos que passen per aquí", diu un veí.
EDU Gil
Ja han passat prop de quatre mesos des que el final de la crisi de Rodalies va reobrir l’aplicació de sancions per zones de baixes emissions (ZBE) als municipis del Vallès de més de 50.000 habitants. Tot i que les restriccions afecten avui els cotxes sense distintiu ambiental, el pròxim gran canvi arribarà el 2028, quan està previst el veto a la circulació dels vehicles amb etiqueta groga (B). Fins aleshores, bona part de l’impacte de la normativa queda esmorteït per excepcions que permeten a milers de residents, especialment al Vallès, circular amb vehicles contaminants sense rebre sancions per això.
Consultats per EL PERIÓDICO, els conductors asseguren circular sense ser multats però amb certa preocupació per l’horitzó en què decaiguin les excepcions que blinden els veïns empadronats. Ho afirma en aquests termes Raúl, de 29 anys, veí de Sabadell que creu que el veritable impacte de les ZBE encara ha d’arribar. "Quan desapareguin les excepcions serà quan tindrem problemes", afirma.
Un abans i un després
Si bé avui la majoria de residents del centre disposen de vehicles amb distintiu ambiental o es poden acollir a alguna de les exempcions previstes en l’ordenança, el Raúl considera que el veto als vehicles amb etiqueta B el 2028 marcarà un abans i un després.
Un dels ciutadans que estan protegits davant les sancions és el Rafael, un veí de Rubí de 80 anys que sí que pot accedir al centre amb el seu Peugeot gràcies a l’excepció prevista per als residents empadronats dins de la ZBE. "A l’estar empadronat aquí puc entrar sense problema", explica. Malgrat això, no amaga la seva preocupació pel futur. Està convençut que, sense aquesta excepció, s’hauria de desprendre del seu vehicle. "He tingut sort. Si no estigués empadronat, me n’hauria de desfer", afirma. A més, qüestiona el criteri ambiental de la mesura i assegura que "el meu cotxe contamina menys que molts autobusos que passen per aquí".
A Rubí les excepcions conviuen també amb un altre fenomen: el desconeixement de la mateixa normativa. El Rafa i la Carmen, un matrimoni jubilat que fa 26 anys que viuen al passeig de les Torres, a pocs minuts del centre de la ciutat, asseguren que ningú els havia informat que el municipi ja sanciona els vehicles sense distintiu ambiental. Quan se’ls explica que la ZBE ja és plenament operativa, tots dos es mostren sorpresos. "Tenim un problema d’informació aquí", resumeix el Rafa, convençut que molts veïns encara desconeixen el funcionament de la mesura.
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes