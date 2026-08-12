"Tenim hostes de Texas i Califòrnia"
Els establiments a la franja de totalitat de l’eclipsi arriben a multiplicar per vuit la cotització dels seus últims llits. El turisme d’eclipsi atrau visitants de tota mena de pressupostos i procedències.
Patricia Castán
Des de dilluns, el Gran Hotel Mas d’en Bruno, en ple Priorat i a la franja de totalitat de l’eclipsi, ha penjat el ple amb una alineació internacional de turistes disposats a disfrutar no solament del minut i mig de glòria acotat al dia 12, sinó a un hedonista programa entorn del fenomen astronòmic que en aquest idíl·lic allotjament durarà quatre dies. És un exemple de l’impuls turístic que tindrà la breu ocultació del sol per a algunes zones de Tarragona i Lleida, en què les reserves hoteleres s’han ocupat en molts casos amb mesos d’antelació. Aquests dies els allotjaments comercialitzen els últims llits a un preu fins i tot vuit vegades més alt de l’habitual en aquestes dates per atraure viatgers de llarga distància. A Barcelona, tot i que molts hotels faran esdeveniments per a l’ocasió, el turisme d’eclipsi només ha fet a tot estirar escala per arribar a altres punts de més visibilitat al territori.
Al luxós hotel del Priorat, de The Stein Group i amb el segell Relais & Châteaux, van llançar el fantàstic pla fa més d’un any amb l’irresistible imant de combinar astronomia, gastronomia i cultura del vi en "una proposta sensorial" que va molt "més enllà de mirar al cel". Sumant "ciència i territori", el resort de 24 habitacions premiat el 2024 com a millor d’Europa va completar totes les reserves per a aquesta setmana des de principis d’any, amb viatgers que han pagat pel programa complet –fins al dia 14– entre 7.500 i 13.000 euros per habitació doble (segons categoria), procedents sobretot dels EUA. No en van haver de fer pas gaire publicitat: simplement en van fer esment entre antics clients, que alhora ho van fer arribar a amics i parents. Sovint han passat el cap de setmana previ a Barcelona o a ciutats espanyoles, però "la raó del seu viatge era l’eclipsi".
Ho explica a aquest diari el CEO de Stein Jesús Heras, que ahir acompanyava els turistes a visitar un celler de producció biodinàmica, per explicar la influència de la Lluna en l’agricultura i les virtuts d’aquesta tasca quasi artesanal. L’excursió i tast amb vista al Montsant era un dels punts forts del pla, juntament amb el moment cabdal de l’eclipsi, que viuran al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, amb astrònoms que els il·lustraran sobre l’històric fenomen i un sopar gurmet in situ a càrrec d’un restaurant amb dues estrelles Michelin després del crepuscle. "Tenim alguna habitació amb brasilers i espanyols, però sobretot hi ha nord-americans, en especial de Texas, i també de Tennessee, Califòrnia i Washington", detalla.
Oferta venuda
És l’opció més elitista, però els municipis amb allotjaments a la franja de totalitat del fenomen ompliran les habitacions aquests dies amb visitants de tota mena de pressupost. A Alcanar, al petit paradís de l’hotel Tancat de Codorniu es van sorprendre ja fa un any al veure volar les reserves de les seves 17 habitacions per a aquests dos dies, quan encara no eren ni conscients de l’esdeveniment. La composició està marcada sobretot per britànics.
A l’Hotel Montsià, de dues estrelles, a Amposta, van fer sold out fa tres mesos de les seves 52 habitacions, amb viatgers sobretot de la resta de Catalunya i del Regne Unit, que faran els seus propis plans de contemplació. Els seus preus han sigut els habituals de temporada alta, però en altres casos les últimes habitacions disparen la cotització.
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