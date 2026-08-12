Trànsit tancarà les sortides de l’AP-7 a l’Ebre si hi ha col·lapse
La Generalitat creu que l’autopista només podrà absorbir 20.000 vehicles extres i crida a circular per vies alternatives
Germán González
Tot a punt per al dispositiu de mobilitat preparat a Catalunya per avui, dimecres 12 d’agost. L’operació eclipsi posarà l’accent en els anomenats "punts magnètics", segons el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que són aquells en què es preveu més afluència de visitants. N’és un el delta de l’Ebre, on Trànsit situarà un helicòpter per controlar la circulació des de l’aire i els Mossos d’Esquadra es desplegaran a totes quatre sortides de l’AP-7 per si es produeixen congestions a la via.
Lamiel ha avançat que l’helicòpter vigilarà totes quatre sortides de l’AP-7, a l’Ametlla, l’Ampolla, l’Aldea i Amposta, i que, si hi ha un col·lapse circulatori per l’arribada d’assistents, Trànsit ordenarà el tancament i farà que els Mossos desviïn la circulació a una altra sortida. Els punts d’observació són a prop d’aquests municipis i dels accessos a aquesta autopista, a més de l’N-340.
"Nosaltres podem veure des de l’aire si es produeix aquesta congestió i així podem prendre la decisió de tancar l’accés fins que baixi l’afluència de circulació", remarca Lamiel. "Podem jugar –prossegueix– a restringir les entrades en l’hipotètic cas de grans retencions" que afectin l’AP-7. També assenyala que, en l’operació tornada de l’eclipsi, el dispositiu serà semblant per evitar el caos circulatori, tot i que ha instat els usuaris a fer una tornada esglaonada.
No seran les úniques possibles restriccions en autovies. Lamiel ha explicat que la sortida de l’A-7 a Cambrils, també pròxima a la zona d’observació de l’eclipsi, així mateix podria tancar l’accés en cas de congestió per desviar els vehicles cap a un altre pas.
Prades és un altre dels punts que pot concentrar molta afluència de gent. Així, el municipi ha habilitat zones d’aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d’observació. A més, s’establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar-hi l’accés i evitar retencions.
Trànsit ha dissenyat un ampli dispositiu de mobilitat en previsió de qualsevol situació de col·lapse circulatori. El principal punt que preocupa és el tram entre Tarragona i les Terres de l’Ebre de l’AP-7, atès que l’autopista queda a dos carrils. Trànsit calcula que un dia d’agost aquest punt té capacitat per a 3.000 vehicles cada hora: "Si tens l’autopista funcionant en perfectes condicions 10 hores, de les set del matí a les set de la tarda per veure l’eclipsi, pot transportar 20.000 vehicles de més", indica Lamiel.
Altres rutes
"El nostre objectiu és aconseguir que no se superin aquests 20.000", diu. Per això recomana que se surti abans i s’aposti per rutes alternatives.
Tenint en compte que el gruix de la mobilitat per veure el fenomen és a la zona de Tarragona i les Terres de l’Ebre, malgrat que també es pot veure en punts de Lleida, l’objectiu del dispositiu és facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Per això es recomana fer servir vies d’alta capacitat alternatives a l’AP-7: C-25 i A-2 per als desplaçaments cap a les comarques de Lleida, AP-2 per accedir a zones d’observació com Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades; i A-7 i N-340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Hi haurà prohibició de circulació per a vehicles de més de 7.500 quilos a l’AP-7 entre Martorell i Ulldecona i a l’N-340 des de Vilafranca del Penedès fins a Ulldecona, de les 2 del migdia fins a les 12 de la nit.
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