Ciència, logística i curiositats
El trivial definitiu de l’eclipsi: 20 preguntes per posar a prova quant saps del fenomen astronòmic del segle
Eclipsi solar, última hora en directe: a quina hora és, mapa amb franja de visibilitat a Espanya i on trobar ulleres homologades
'L’eclipsomania' s’estén per Espanya: «Viurem el Mundial de l’astronomia»
Valentina Raffio
Fa just quatre anys que a EL PERIÓDICO publiquem la primera notícia sobre l’arribada de l’«eclipsi del segle» d’aquest 12 d’agost i de les altres dues conjuncions còsmiques previstes per als pròxims anys, que ja han estat batejades com el «trio ibèric d’eclipsis». Des d’aleshores, hem parlat llargament d’aquest fenomen: de com n’és d’especial poder viure’l des d’Espanya després de més de 114 anys d’espera; de la seva bellesa còsmica; de les històries extraordinàries que aquest tipus de fenòmens han deixat al país; dels nombrosos projectes científics que s’han posat en marxa per aprofitar-ne l’oportunitat; de com observar-lo de manera segura i, sobretot, de com gaudir-lo en tota la seva esplendor, tant des de la franja de totalitat com, en general, des de qualsevol punt del país.
Hem parlat molt de l’eclipsi, sí. ¿Però, realment, saps tot el que cal saber per gaudir d’aquest esdeveniment en tota la seva esplendor? ¿I, ja posats, per presumir d’algunes dades curioses sobre l’eclipsi? Respon a aquestes 20 preguntes en el trivial definitiu de l’eclipsi del segle.
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Alerten de pluges intenses al Pirineu i comarques interiors de Girona