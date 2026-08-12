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Ciència, logística i curiositats

El trivial definitiu de l’eclipsi: 20 preguntes per posar a prova quant saps del fenomen astronòmic del segle

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Un eclipsi solar, en una imatge d’arxiu.

Un eclipsi solar, en una imatge d’arxiu. / Shutterstock

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Valentina Raffio

Fa just quatre anys que a EL PERIÓDICO publiquem la primera notícia sobre l’arribada de l’«eclipsi del segle» d’aquest 12 d’agost i de les altres dues conjuncions còsmiques previstes per als pròxims anys, que ja han estat batejades com el «trio ibèric d’eclipsis». Des d’aleshores, hem parlat llargament d’aquest fenomen: de com n’és d’especial poder viure’l des d’Espanya després de més de 114 anys d’espera; de la seva bellesa còsmica; de les històries extraordinàries que aquest tipus de fenòmens han deixat al país; dels nombrosos projectes científics que s’han posat en marxa per aprofitar-ne l’oportunitat; de com observar-lo de manera segura i, sobretot, de com gaudir-lo en tota la seva esplendor, tant des de la franja de totalitat com, en general, des de qualsevol punt del país.

Hem parlat molt de l’eclipsi, sí. ¿Però, realment, saps tot el que cal saber per gaudir d’aquest esdeveniment en tota la seva esplendor? ¿I, ja posats, per presumir d’algunes dades curioses sobre l’eclipsi? Respon a aquestes 20 preguntes en el trivial definitiu de l’eclipsi del segle.

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