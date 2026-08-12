Consells pràctics
La guia definitiva per comprar ulleres de l’eclipsi: on es poden trobar, quant valen i cinc coses en què cal fixar-se per escollir les adequades
Espanya redobla els controls davant la possible venda d’ulleres no homologades per veure l’eclipsi i adverteix dels «riscos irreversibles» per a la vista
Catalunya accelera cap a l’eclipsi: 23 punts d’observació, 150.000 ulleres gratuïtes, 700 mossos i restriccions a l’AP-7
Valentina Raffio
El 12 d’agost, Espanya viurà el primer eclipsi solar total en més d’un segle i, gràcies a això, es convertirà en una tribuna privilegiada per observar aquest esdeveniment astronòmic tan espectacular. Els experts insisteixen que la clau per gaudir realment d’aquest fenomen és utilitzar eines per garantir una observació segura com és el cas d’ulleres d’eclipsi homologades i filtres solars per protegir càmeres i altres dispositius. ¿Però on es compren aquests protectors i ulleres? ¿Quant valen? ¿I en què cal fixar-se per saber si realment compleixen tots els requisits tècnics? A EL PERIÓDICO hem recopilat una guia de consells per saber quins productes cal escollir i com s’han d’utilitzar.
En aquests moments, són milers els establiments físics a tot Espanya on es venen ulleres d’eclipsi. Aquests productes, que fa uns mesos només es podien trobar en botigues especialitzades en productes astronòmics, ara també es venen en òptiques, farmàcies i, en alguns casos, fins i tot en supermercats. A Barcelona, per exemple, es poden trobar ulleres homologades per veure l’eclipsi en desenes de farmàcies, òptiques, botigues de naturalesa com Oryx, comerços especialitzats en astronomia com Cósmik i fins i tot a la Universitat de Barcelona (UB). L’Institut Geogràfic Nacional (IGN), per la seva banda, ha habilitat un punt de venda en línia d’ulleres i fins i tot llibres divulgatius sobre l’eclipsi. També són desenes les botigues virtuals que ofereixen ulleres homologades per veure l’eclipsi i que reparteixen a tot Espanya.
El preu de les ulleres depèn tant de la muntura com de la marca, però, en termes generals, acostumen a ser productes que costen entre 1,50 i 5 euros. Les més comunes acostumen a ser les que presenten una estructura de cartró i, en molts casos, es venen doblegades sobre si mateixes. En la majoria de casos, aquests models acostumen a ser els més econòmics (tot i que no per això menys fiables). També es venen ulleres amb muntura de plàstic, amb dissenys més elaborats i que es distribueixen en estotjos similars als de les ulleres de vista. En aquests casos, el preu sol ser més elevat a causa del ‘packaging’ (tot i que tècnicament el filtre és el mateix). En molts casos, les opcions més econòmiques s’acostumen a vendre en establiments físics i en botigues de barri abans que en comerços en línia, ja que es minimitzen els costos d’enviament.
Abans de comprar unes ulleres per veure l’eclipsi cal fixar-nos en almenys tres elements. El primer és que compleixin la normativa ISO 12312-2:2015, que certifica que el filtre utilitzat bloqueja més del 99,9% de la llum solar i que, per tant, no exposarà els nostres ulls a una situació de perill. El segon és que comptin amb un segell CE autèntic, que garanteix que el producte ha passat per un procés de revisió i compleix els estàndards de qualitat i seguretat de la Unió Europea. I el tercer, que s’hi incloguin dades del fabricant, instruccions d’ús i la data de caducitat per assegurar la traçabilitat del producte i la qualitat. En tots els casos, s’aconsella verificar que aquests símbols són «visibles, llegibles i inesborrables» per assegurar que es tracta de verificacions autèntiques i no de falsificacions.
Una vegada comprades les ulleres, també es recomana dur a terme unes comprovacions addicionals per assegurar que els productes són de bona qualitat i, sobretot, que no presenten desperfectes. El primer consell que recomanen els experts és posar-se-les i comprovar que són completament fosques i que no permeten veure res del que hi ha al voltant, ja que, pel seu disseny, tècnicament aquests filtres només permeten visualitzar entre el 0,0032% i el 0,000061% de la llum visible de manera directa. Si al posar-te-les aconsegueixes veure la teva mà, el que hi ha al teu voltant o algun element llunyà, significa que no són reals i que, per tant, les has de llençar. La segona comprovació consisteix a revisar que el filtre no compta amb esgarrapades, forats o desperfectes d’un altre tipus.
Ulleres de sol, radiografies i altres coses que cal evitar
Els experts reivindiquen que l’ús d’ulleres homologades és l’única eina segura per observar un eclipsi. Tots els mètodes casolans i filtres ‘do it yourself’ comporten riscos per a la salut ocular i poden exposar la retina a danys irreversibles. Entre les coses que no es recomanen utilitzar destaquen objectes com radiografies, CDs i pel·lícules de fotografia analògica velades. Tampoc s’aconsella observar el sol a través d’instruments òptics com càmeres fotogràfiques, prismàtics o telescopis sense filtres adequats, ja que això podria ocasionar danys en la vista i cremar els sensors d’aquests objectes i deixar-los inutilitzables. Així mateix, segons recorden els especialistes, l’ús d’ulleres de sol amb filtres davant la radiació UV per veure l’eclipsi suposa un greu perill per a la vista perquè no protegeixen degudament l’ull de l’exposició directa a la llum solar.
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