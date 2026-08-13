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Fenomen astronòmic i social / Galícia

76 segons de foscor que van fer història malgrat els núvols en diversos punts

Un observador del fenomen a la plaça de l’Obradoiro.

Un observador del fenomen a la plaça de l’Obradoiro. / Xurxo Martínez / Efe

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ANA CARRO

Després de viure un eclipsi total de Sol, la vida ja no és igual: només queda una obsessió, tornar a veure’n un altre. La Corunya estava preparada per a una jornada històrica, per mirar al cel i veure una cosa que no passava en aquest racó de l’Atlàntic des de 1912. Tot el que va passar, fins i tot amb núvols, va superar les expectatives. Quan el rellotge estava a punt de marcar les 20.28 hores, van començar els comptes enrere que van donar pas al silenci, trencat uns segons més tard pels crits i aplaudiments dels assistents. "Quina cosa més bonica", es va sentir just quan la Lluna va prendre el protagonisme. Els ocells van desaparèixer i, sobre el mar, es va formar un capvespre tenyit de rosa que va fer encara més màgic un moment extraordinari. 76 segons de foscor que van donar pas a un record inesborrable.

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