Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
L’expert explica per què esperar uns mesos pot reduir les penalitzacions i assenyala un moment de l’any que pot resultar especialment favorable
Decidir quan jubilar-se pot tenir conseqüències importants sobre la pensió que es cobrarà durant la resta de la vida. En el cas de la jubilació anticipada, escollir bé la data encara és més rellevant, ja que avançar la retirada comporta l’aplicació de coeficients reductors sobre la prestació.
Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, ha explicat quins factors convé tenir en compte abans de prendre aquesta decisió i assenyala que, en determinades circumstàncies, esperar fins al mes de desembre pot resultar especialment favorable.
La raó és que les pensions reconegudes abans d’acabar l’any es poden beneficiar de la revalorització que s’apliqui a partir de l’1 de gener següent, habitualment vinculada a l’evolució de l’IPC.
No sempre convé jubilar-se tan aviat com sigui possible
La jubilació anticipada permet deixar de treballar abans d’arribar a l’edat ordinària de jubilació. Tanmateix, fer-ho implica habitualment una reducció de la pensió, que varia en funció dels mesos que s’avanci la retirada i dels anys cotitzats.
En el cas de la jubilació anticipada involuntària, és possible avançar la retirada fins a quatre anys respecte de l’edat ordinària, sempre que es compleixin els requisits establerts.
Entre altres condicions, cal acreditar almenys 33 anys de cotització, haver estat inscrit com a demandant d’ocupació durant un mínim de sis mesos abans de sol·licitar la jubilació i que la finalització de la relació laboral respongui a alguna de les causes previstes per la normativa.
En canvi, amb la jubilació anticipada voluntària es pot avançar la retirada un màxim de dos anys. En aquest cas, cal acreditar almenys 35 anys cotitzats i que la pensió resultant sigui superior a la pensió mínima que correspondria al treballador quan arribés als 65 anys, segons la seva situació familiar.
Per què el desembre pot ser un bon moment?
Muñoz posa el focus en un detall que pot passar desapercebut: la data exacta en què es genera el dret a la pensió. Segons explica, escollir el 31 de desembre pot oferir un avantatge respecte a esperar a principis de l’any següent.
Si la pensió ja està reconeguda abans que acabi l’any, es beneficiarà de la revalorització que entri en vigor al gener. Això permet que l’actualització s’apliqui pràcticament des del primer moment en què es comença a cobrar la prestació.
L’avantatge final, però, dependrà de la revalorització de les pensions que s’aprovi per a l’exercici següent i de les circumstàncies particulars de cada treballador.
Esperar uns mesos també pot reduir la penalització
El calendari també és important per un altre motiu. Els coeficients reductors de la jubilació anticipada varien segons el nombre exacte de mesos que s’avança la retirada respecte de l’edat ordinària.
Per això, encara que una persona ja compleixi els requisits per jubilar-se anticipadament, fer-ho immediatament no sempre és l’opció que permet obtenir una pensió més favorable.
Retardar la decisió uns mesos pot significar que s'apliqui un coeficient reductor menor i, per tant, que la retallada de la pensió sigui inferior. Una diferència que pot semblar petita inicialment, però que guanya importància perquè afecta una prestació que, en principi, es cobrarà durant tota la jubilació.
Per aquest motiu, Muñoz recomana no fixar-se únicament en la primera data en què és possible retirar-se, sinó calcular què passa si s’espera uns mesos i valorar conjuntament la penalització, els anys cotitzats i la possible revalorització de la pensió.
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