La lluita contra les flames
Detingut un home de 28 anys com a presumpte autor de l’incendi d’Osca
La investigació de la Guàrdia Civil confirma oficialment l’inici del foc a l’esplanada de provisió de materials de les obres que s’estaven fent a la carretera A-132
Laura Carnicero
El Seprona ha detingut un home de 28 anys per l’incendi que es va iniciar dilluns a Las Peñas de Riglos (Osca) i que ha obligat al desallotjament de gairebé 600 persones de nou municipis de la zona i del càmping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. El foc ha calcinat ja més de 6.000 hectàrees i ha obligat també a tallar l’A-132 i l’N-240 i ha mobilitzat més de 500 operaris i 30 mitjans aeris de totes les administracions que estan lluitant contra el foc en un dels desplegaments més grans de l’estiu.
Segons ha informat Efe i ha confirmat EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el marc de la investigació oberta per la Guarda Civil, els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil van localitzar el punt d’inici del foc, que, tal com va avançar EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, es trobava a l’esplanada de provisió de materials de construcció procedent de les obres fetes a la carretera A-132 i ubicada a la mateixa vora de la carretera.
Detingut per un delicte d’incendi forestal
La detenció es va produir aquest dimecres per un delicte d’incendi forestal en relació amb un foc que ha cremat ja més de 6.000 hectàrees. En aquest incendi, han sigut desallotjades gairebé 600 persones. Les últimes, un centenar de turistes allotjats al càmping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. A més, s’han hagut de confinar les localitats de Santa Cilia i Binacua. I s’ha hagut de tancar al públic el monestir de San Juan de la Peña.
Aquest matí, el conseller d’Interior del Govern d’Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmat que estan en prealerta Santa Cilia de Jaca, Binacua i Puente la Reina, després d’una nit que ha sigut dolenta per a l’evolució de les flames.
L’incendi forestal que es va iniciar aquest dilluns a Las Peñas de Riglos continua actiu, segueix en Situació Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo i ha mantingut aquesta nit centenars d’efectius de diferents administracions treballant per consolidar les línies de defensa establertes en les últimes hores i evitar nous avenços del foc.
Durant la jornada de dimecres, el foc va arribar a superar una carretera a la zona compresa entre Alastuey i Arbués, cosa que ha obligat a reforçar les mesures preventives i les restriccions d’accés a l’entorn afectat.
Els veïns van apuntar a l’origen de l’incendi a la zona de les obres
Des del primer moment en què van començar les flames, els veïns de Santa María de la Peña i de Salinas de Jaca, dos dels municipis més afectats inicialment, van assenyalar que el foc va començar en l’entorn de les obres i de seguida va córrer ràpidament pendent amunt. Van ser els primers testimonis que van apuntar on era l’origen del foc, i la detenció d’una persona com a presumpte autor de l’incendi, redunda aquests primers testimonis.