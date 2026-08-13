Transport públic
Els tramvies provaran filtres tèrmics per reduir la calor al seu interior
Tram treballa en un pla de resiliència que inclou un prototip de làmines de control tèrmic per reduir considerablement la quantitat de radiació solar que entra al vagó.
Fora de l’estiu, es farà seguiment per monitoritzar els paràmetres de refrigeració
Judit Bertran
Barcelona va batent nous rècords de temperatura any rere any i la climatització al transport públic es converteix en una prestació cada vegada més indispensable. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), per exemple, ja ha fet diverses proves pilot en andanes i ha instal·lat mètodes de refrigeració punters com el sistema Respira, que optimitza de manera automàtica la ventilació a la xarxa del metro. Ara qui mou fitxa és el tramvia, que compta amb la dificultat afegida de l’efecte hivernacle que generen els grans finestrals dels combois.
Per minimitzar l’escalfament dels vagons pels rajos de sol directes, Tram està treballant en un pla de resiliència que contempla la implementació de làmines amb filtres solars de control tèrmic a les finestres per reduir la quantitat de radiació solar que entra als vagons. Aquesta solució respondria a una de les queixes més habituals en el transport, explica a EL PERIÓDICO Toni Alpuente, director d’explotació de Tram. Tot i que de moment es tracta d’un prototip que es troba en una fase molt inicial, l’operadora es mostra optimista i aspira a realitzar proves pilot ben aviat si tot avança correctament.
Confort imprevisible
La climatització dels tramvies actualment recau principalment en dos equips ubicats al sostre dels vehicles que distribueixen aire climatitzat i regulen la seva potència mitjançant sensors que mesuren la temperatura exterior i interior per oferir temperatures "de confort" intermèdies. No obstant, a ple estiu afronten jornades de fins a 50 graus ambientals. "Els períodes de calor intensa són cada vegada més llargs i les temperatures són més altes, així com l’alta demanda que en fan molts passatgers en dies com aquests", assenyala Alpuente. Per això hi ha vegades que la refrigeració de l’aire sembla insuficient per als viatgers.
"No entenc com funciona l’aire, perquè hi ha dies que a les onze del matí està ple de gent i s’està mitjanament bé, però hi ha dies que a les cinc de la tarda va mig buit i no sembla que l’aire condicionat estigui posat", reclama la Mireia, de 26 anys, que viatja puntualment amb tramvia de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. "Continuo preferint la comoditat del Tram, però els dies de molta calor és una loteria saber si s’hi estarà bé o no", assenyala.
Aquesta sensació d’imprevisibilitat contrasta amb les prestacions dels vehicles més nous que s’han incorporat a la xarxa. A l’extrem oposat, el Trambesòs disposa de tres noves unitats Alstom Citadis X05 que compten amb un sistema de refrigeració capaç d’adaptar-se al nombre de passatgers a bord. Els nous combois incorporen, a més, un sistema d’informació millorat, bucle magnètic per a persones amb discapacitat auditiva i finestres més grans.
Contrast de temperatura
Una altra de les queixes se centra en el contrast de temperatura entre l’espai del conductor i el dels passatgers. La Laia, de 45 anys, acompanyada del seu fill de 7, critica aquesta diferència: "No sé si s’adonen que passem calor, perquè ells estan separats i en un ambient fresc. Estaria bé que ho poguessin detectar", reclama.
Alpuente explica a aquest diari que, tot i que el personal de conducció no pot modificar directament el sistema de refrigeració, sí que pot detectar possibles anomalies, per exemple al percebre falta de confort durant el canvi de cabina a les parades terminals. En aquests casos, el conductor pot avisar-ho al centre de control, que pot ordenar el "reinici" del sistema, aplicar mesures correctives en la línia o, si el problema persisteix, desallotjar el tramvia i retirar-lo a cotxeres per reparar-lo.
Altres mesures
Una altra solució a la calor que Tram està treballant és adequar els habitacles dels equips electrònics que controlen en tramvia, inclosos els dos equips que hi ha al sostre i que estan exposats directament al sol per "reduir la temperatura de contorn de l’electrònica i evitar avaries per sobreescalfament", una cosa que durant els mesos crítics de calor no poden controlar perquè l’exigència de funcionament dels equips és molt elevada.
Però l’operadora continua prenent-ne nota i en constant procés de millora, ja que amb les últimes onades de calor a la ciutat s’han fet ajustos per adaptar la climatització del transport. A més, després de l’estiu es continuarà fent seguiment en les diferents èpoques de l’any per anar monitorant els paràmetres de refrigeració si fos necessari.
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