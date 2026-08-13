Fenomen astronòmic i social / Castelló
Expectació i molta emoció a la platja del Gurugú un dia amb dues nits
El Periódico
A les 20.31 hores, Castelló va viure un moment únic i irrepetible, almenys durant els pròxims 100 anys: un dia amb dues nits. El cel es va enfosquir, el silenci de la natura va impregnar l’ambient i la imatge excepcional de l’eclipsi total, la lluna sobre el sol, va quedar gravada a la retina de milers de castellonencs i visitants per sempre. Feia més de 120 anys que la ciutadania no havia pogut presenciar un fenomen d’aquestes característiques i que va deixar bocabadats els assistents. Una sensació excepcional que els veïns de la capital de la Plana van viure amb familiars i veïns en tot el terme municipal (costa, Marjaleria o la perifèria de la Plana), si bé la majoria de les persones es van reunir a les platges del Pinar i Gurugú des de primera hora de la tarda. La costa es va anar omplint a poc a poc fins a les 18.30 hores, quan va arribar més gent, principalment en transport públic (autobús i tramvia), que va anar ple tota la tarda.
A més, per amenitzar l’espera, l’Ajuntament va preparar unes figures amb motius que feien referència a l’espai (la Terra, el sol, la lluna, un astronauta i una nau espacial) a la platja del Gurugú, a més de les conferències a l’Escenari Sol i l’Escenari Lluna i una desfilada d’animació de la companyia Te Falta Calle i La Fam abans de l’eclipsi solar.
Més enllà del col·lapse en el trànsit un cop acabat l’eclipsi, durant la jornada (que va acabar amb una pluja d’estrelles) no es van produir incidents greus, malgrat la gran quantitat de gent que va atapeir les platges. Tan sols hi va haver algunes actuacions sanitàries lleus a causa de petits talls i també una lipotímia, però ningú va haver de ser traslladat a l’hospital.
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