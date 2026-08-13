La febre de l’eclipsi mobilitza el país i deixa embussos, talls i aglomeracions
La DGT va activar un dispositiu especial pel desplaçament d’1.500.000 persones
Un accident a l’altura de Sogorb va complicar una de les vies que esperava més afluència
Judit Bertran
Espanya es va llançar ahir a la carretera per anar a mirar el cel i presenciar l’eclipsi. El fenomen va mobilitzar milers de persones, entre 400.000 i 1.500.000 segons la previsió de la Direcció General de Trànsit (DGT), cap als millors punts d’observació i va deixar embussos notables a les sortides de Madrid i Barcelona, a més de complicacions de trànsit per accedir i tornar de la franja de totalitat.
A Madrid, una gran part dels desplaçaments es van dirigir cap al nord de la comunitat, un dels punts des dels quals el fenomen es va poder contemplar amb més claredat. L’A-1 va concentrar una gran part de les complicacions en sentit Burgos, amb retencions al pas per San Sebastián de los Reyes, El Molar, Pedrezuela i Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.
L’alta afluència va obligar la DGT a tallar des de dos quarts de set de la tarda tant l’M-601 com l’M-604, a Navacerrada i Rascafría, respectivament. També va establir vigilància especial per l’eclipsi tenint previstos els possibles problemes als accessos, sobretot en els moviments posteriors al fenomen.
Incendi d’un camió
El País Valencià va començar el matí amb un accident registrat al migdia a l’A-7 a l’altura de Godella que va provocar les primeres complicacions de trànsit. Poc després, un camió es va incendiar a la V-30 a l’altura de Xirivella i Quart de Poblet, i va provocar les retencions que marcarien la tarda d’una de les vies més freqüentades per la seva connexió entre València i l’àrea metropolitana.
Un altre accident va tallar l’A-23 a l’altura de Sogorb en direcció a Terol, una carretera que esperava una gran afluència per la bona visibilització de l’eclipsi, i es van fer desviacions per la localitat que van crear un gruix de retencions. I a aquest tall s’hi va afegir el ja previst de la CV-500, l’accés a l’Albufera des de València, que es va avançar a dos quarts de sis i el de la sortida de València per la V-15, que connecta amb l’autopista del Saler i la CV-500.
Al nord, a Galícia, una avaria en un vehicle a l’AP-9 a l’altura de Padrón (la Corunya) al migdia va provocar retencions de fins a sis quilòmetres a la carretera, coincidint amb l’augment general de trànsit per l’eclipsi. Durant la tarda es va poder retirar el vehicle i es va normalitzar la circulació hores prèvies a l’eclipsi.
Les Balears també van viure incidències. Per evitar altes afluències en espais naturals, 20 carreteres es van tallar o van ser restringides al trànsit: 16 a Mallorca, dues a Menorca i dues a les Pitiüses.
El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar a l’Observatori de Yebes (Guadalajara) que el dispositiu de seguretat desplegat va transcórrer sense "grans sobresalts" i només amb "petites incidències" que es van anar resolent.
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