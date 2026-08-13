Cultura i tradicions
Festa Major de Sant Magí 2026 a Tarragona: programa, actes i tot el que has de saber
L'arribada de l'aigua del dia 18 i la diada castellera del dia 19 són els actes més esperats i tradicionals de la festa major petita de la ciutat
Tarragona prepara la festa de Sant Magí més llarga, amb tretze dies de celebració i l'eclipsi solar com a protagonista
El Periódico
Les festes de Sant Magí, la festa major petita de Tarragona, ja estan en marxa des del passat 7 d’agost. Després de celebrar l'eclipsi solar total aquest passat dimecres, la ciutat dona ara el tret de sortida als actes més tradicionals i a les propostes prèvies amb un programa que encara reserva els dies més intensos, amb l’arribada de l’aigua, les revetlles i els actes més multitudinaris.
En aquest article repassem, dia a dia, els actes imprescindibles perquè no et perdis res de la festa major petita de Tarragona, fins al 19 d’agost, i puguis gaudir-la com un autèntic tarragoní. Un programa sencer que es pot descarregar aquí.
Actes previs tradicionals
Tot i que els dies més especials de les festes de Tarragona són el 18 i el 19 d'agost, els dies previs hi ha un seguit de propostes musicals i tradicionals que aprofitaran el cap de setmana i el dia de la Mare de Déu d'Agost. El dijous 13 d'agost, per exemple, els Xiquets de Tarragona han organitzat un concert centenari de gralles i timbals, aprofitant que l'entitat està en plena celebració dels seus 100 anys. Aquest tindrà lloc a la plaça Sedasssos a partir de les 19:30 hores. Més tard, a la plaça de la Font i a les 20:00 h, l'Esbart Dansaire protagonitzarà el tradicional Ball Pla de Sant Magí amb l'acompanyament de la Cobla la Mitja Lluna.
El divendres 14 d'agost tindrà lloc un altre concert d'aniversari, aquest dels 40 anys dels Grallers Tocaferro, a partir de les 21:00 h a la plaça Sedassos. Ja diumenge 16 d'agost, a les 19:00 h i a la plaça de les Cols, la Cucafera organitza el seu habitual concurs per trobar una princesa i un cavaller d'entre els infants de la ciutat.
Arribada de l'aigua a la ciutat i revetlles musicals
Els Portants de l'Aigua de Sant Magí, que transporten simbòlicament l'aigua des del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, situat al poble de Pontils (Conca de Barberà) fins a la ciutat, són un dels actes més esperats, estimats i tradicionals del calendari. Durant dos dies, carros i cavalls realitzen un recorregut de 70 kilòmetres i una desena de pobles, durant dos dies. Aquests sortiran el dilluns 17 d'agost a la matinada des de Pontils i travessaran Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, Santes Creus i Bràfim.
El dimarts 18 d'agost completaran el recorregut fins a Tarragona, passant per Nulles, l'Argilaga i els Pallaresos. La seva arribada a la ciutat està prevista a les 19:00 hores a la plaça de la Font. Allà seran rebuts pel Seguici de Sant Magí, format pels gegants de la ciutat, els gegantons negritos, els nanos i els dos balls de bastons. A les 19:15 h el Seguici complet enfilarà cap al Portal del Carro, on hi haurà una salutació per part de les quatre colles castelleres. L'ermita del Portal del Carro quedarà oberta fins a l'endemà per tots aquells que vulguin visitar-la o adquirir les mides i els càntirs tradicionals.
La nit de dimarts també hi ha preparades diverses revetlles per a tots els públics. La plaça del Rei acollirà, a les 21:00 h, la Revetlla Familiar, un format exclusiu per a infants de fins a 12 anys. El mateix emplaçament, a les 23:30 h, hi haurà la Revetlla Il·luminada, ja convertida en un clàssic, amb la participació de les grans estructures característiques de la nit: el Càntir, el Carro, la Síndria i la Petxina Pelegrina. A la mateixa hora i a la plaça de la Font tindrà lloc una altra revetlla, aquesta amb els Tàrraco Surfers i Las Locas del Panda.
19 d'agost: Sant Magí
El dia per excel·lència de les festes serà el dimecres 19 d'agost, festivitat de Sant Magí. La diada castellera començarà a les 12:00 hores, sent l'acte més multitudinari de tot el programa i amb la participació de les quatre colles tarragonines: els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. S'hi esperen castells de la màxima ambició per part de totes les agrupacions, encapçalats per la Colla Jove i la possible aparició de la Gamma Extra de la més alta dificultat.
Ja a la tarda tindrà lloc la Professó, amb el Seguici de Sant Magí. Aquest sortirà a les 19:00 hores de la plaça de la Font i arribarà al Portal del Carro, des d'on sortirà la Professó completa pels carrers de la Part Alta. Finalment, es preveu que la imatge del Sant entri novament a la seva capella a les 20:30 h, just abans de la pujada dels pilars caminant de les colles castelleres pel Portal del Carro. El Seguici tornarà a la plaça de la Font, on a les 21:00 hores realitzarà la Tanda de Lluïment per tancar les festes de Sant Magí 2026.
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